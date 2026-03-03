Kamerák előtt buktatta le magát a gyönyörű magyar énekesnő: 53 évesen újra menyasszony lett

Pásztor Anna mindig is az extravagánsabb hazai énekesnők közé tartozott, ami stílusa ellett az életszemléletben is megmutatkozik.

Újra menyasszony lett Pásztor Anna Fotó: Bencsik Adam

53 évesen újra menyasszony lett Pásztor Anna

Magánéletről viszonylag ritkán oszt meg fontosabb dolgokat, így most mindenkit meglepett, amikor az Anna and the Barbies frontembere a VIASAT3 egyik legújabb műsorában elszólta magát, ráadásul nem is akármiről.

Az 53 éves énekesnő ugyanis bevallotta, hogy ismét menyasszony lett.

A tanácsadó műsorban hétköznapi emberek problémáit hallgatják meg, amire a meghívott hírességek a műsorvezetővel együtt próbálnak megoldást találni a betelefonálók gondjaira. Egy ilyen jól sikerül tipp után tipp után annyira elégedett volt az egyik betelefonáló, hogy megpróbálta elkérni a privát telefonszámát is, ám a válasz mindenkit meglepett.

Nekem vőlegényem van, kérlek szépen!

– vágta rá Pásztor Anna, ezzel elárulva, hogy a szerelme megkérte a kezét.

Az énekesnő a lánykérés további részleteibe már nem avatta be a nézőket - szúrta ki a Story.