Kamerák előtt buktatta le magát a gyönyörű magyar énekesnő: 53 évesen újra menyasszony lett

Pásztor Anna
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 14:55
Az Anna and the Barbies frontembere ritkán beszél a magánéletéről. Pásztor Anna elszólása mindenkit meglepett.
Pásztor Anna mindig is az extravagánsabb hazai énekesnők közé tartozott, ami stílusa ellett az életszemléletben is megmutatkozik.

Újra menyasszony lett Pásztor Anna
Újra menyasszony lett Pásztor Anna Fotó: Bencsik Adam

53 évesen újra menyasszony lett Pásztor Anna 

Magánéletről viszonylag ritkán oszt meg fontosabb dolgokat, így most mindenkit meglepett, amikor az Anna and the Barbies frontembere a VIASAT3 egyik legújabb műsorában elszólta magát, ráadásul nem is akármiről.

Az 53 éves énekesnő ugyanis bevallotta, hogy ismét menyasszony lett.

A tanácsadó műsorban hétköznapi emberek problémáit hallgatják meg, amire a meghívott hírességek a műsorvezetővel együtt próbálnak megoldást találni a betelefonálók gondjaira. Egy ilyen jól sikerül tipp után tipp után annyira elégedett volt az egyik betelefonáló, hogy megpróbálta elkérni a privát telefonszámát is, ám a válasz mindenkit meglepett.

Nekem vőlegényem van, kérlek szépen!

– vágta rá Pásztor Anna, ezzel elárulva, hogy a szerelme megkérte a kezét.

Az énekesnő a lánykérés további részleteibe már nem avatta be a nézőket - szúrta ki a Story

 

