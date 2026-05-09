Döbbenet! Pásztor Anna elleni merényletre készült egy férfi, megszólalt az énekesnő: „Ki akartak nyírni!”

Az elmúlt időszakban az egész világ a Donald Trump elleni merényletkísérletről beszélt, a téma pedig Magyarországon is rengeteg embert megrázott. Az ATV #Bochkor című műsorában arról kezdtek beszélgetni, hogy milyen lehet folyamatos fenyegetettségben élni, ekkor pedig Pásztor Anna egészen sokkoló történetet osztott meg a saját életéből. Az Anna and the Barbies extravagáns, különleges stílusáról ismert frontembere elárulta, hogy korábban egy férfi megszállottan üldözte őt, és odáig fajult a helyzet, hogy testőrrel kellett járnia.

Donald Trump merénylete után mesélte el a saját történetét

A beszélgetés Donald Trump merényletkísérletével indult, majd hamar személyes irányt vett, amikor Pásztor Anna arról kezdett mesélni, hogy ő maga is átélt hasonlóan félelmetes helyzetet. Az énekesnő elmondása szerint kétszer is próbálták megfenyegetni, de az egyik eset különösen súlyos volt.

Nekem volt testőröm, mert egyszer ki akartak nyírni, és utána muszáj volt. Valójában kétszer akartak, de egyszer nagyon. Volt egy srác, aki át akart menni egy másik dimenzióba negyvenéves korában és kellett hozzá egy menyasszony. Engem egy Jakupcsek show-ba kinézett, hogy én leszek az a menyasszony

– idézte fel Pásztor Anna énekesnő az ATV Bochkor című műsorában.

Az énekesnő szerint a helyzet annyira komolyra fordult, hogy a férfi konkrétan megírta neki, hogy elmegy hozzá, és kés is volt nála.

„Meg is írta, hogy jön és ott volt nála a kés. Ott is volt, elkapták, aztán majdnem kiengedték” – mondta döbbenten.

A történtek után Pásztor Anna mellé testőrt fogadtak, aki mindenhová elkísérte. Az énekesnő erről már mosolyogva beszélt, de érezhető volt, mennyire komoly időszak volt ez az életében.

Aztán testőr volt velem, Barbie Chinónak neveztük el. Ha vele bementünk egy benzinkútra, ő volt az első, aki végigpásztázta az egészet. Ő úgy figyelt végig a koncerten, hogy mindenről tudott. Abban a pillanatban, amikor valaki a képbe került, már előtte tudta, hogy belépett volna, hogy van nála egy riasztópisztoly, vagy hogy ártalmas vagy nem ártalmas. Pedig nem az amerikai elnök vagyok

– mesélte.