L.L. Junior máris továbblépett? Szőke bombázó oldalán mutatkozott – FOTÓ

Csupán néhány hete jelentette be Frey Timi, hogy ismét véget ért a kapcsolata L.L. Juniorral. A hír után rögtön elindultak a találgatások, sokan azt pedzegették, hogy egy harmadik fél állhat a háttérben. A zenész azonban tiszta vizet öntött a pohárba, most pedig már egy egészen más okból került a figyelem középpontjába, Kunu Márióékkal, valamint egy gyönyörű szőke lánnyal tűnt fel egy közös képen. Egyesek szerint több, mint árulkodó, ahogy összesimulnak...

L.L. Junior szakítása után máris továbblépett? (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior szőke bombázó oldalán tűnt fel

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata hosszú ideje egy hullámvasúthoz hasonlított. Többször szakítottak, majd újra egymásra találtak, ezért sokan most sem merték kijelenteni, hogy ezúttal végleg pont került a történet végére. A zenész a Tények Plusznak adott interjúban viszont elárulta, ezúttal nem hűtlenség vezetett a szakításhoz: „Nincs harmadik fél. Most én rúgtam el a pöttyöst egy kicsit messzire. Most én vetettem el a sulykot. Én vagyok a hibás” – mondta őszintén. Arra a kérdésre pedig, hogy, mit érez jelenleg egykori kedvese iránt, egy pillanatig sem habozott: „Szeretem ezt a nőt, mindentől függetlenül. Szerintem ő is szeret, és most nem tudjuk, hogy mi történik.”

A szakítás után azonban nem sokáig maradt távol a nyilvánosságtól a Raggamoffin koronázatlan királya. A napokban Kunu Márió Instagram-oldalán bukkant fel, a társaságban pedig ott volt Márió újdonsült kedvese, Viki és egy feltűnően csinos szőke lány is. A kép láttán azonnal beindultak a találgatások, hogy vajon ez is a játszmázás része, hogy visszakapja az exét, vagy tényleg eltalálta Ámor nyila. A Reddit felhasználóinak persze megint karakán véleménye van az ügyről, szóba került a kapuzárási pánik és még jó néhány hasonlóan kedves diagnózis a zenész kapcsán.