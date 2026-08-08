Balázs Klári a Sziget Fesztiválról: „Reméljük, nem lesz áramkimaradás” – gőzerővel készülnek a nagy visszatérésre

Már csak néhány nap választja el Balázs Klárit és Korda Györgyöt attól, hogy négy év után ismét színpadra álljanak a Sziget Fesztiválon. Az énekesnő lapunknak elárulta, izgatottan készülnek a fellépésre, ugyanakkor bíznak benne, hogy az utóbbi időben sokat emlegetett áramellátási problémák nem szólnak közbe.

Sziget Fesztivál 2026: A rajongók örömére idén újra fellép a Korda házaspár (Fotó: 24 Óra)

Így készülnek Kordáék a Sziget Fesztiválra

A Sziget Fesztivál idén is a nyár egyik legnagyobb zenei eseménye lesz, ahol a nemzetközi sztárok mellett a magyar könnyűzene legendái is színpadra lépnek. A fellépők között ott lesz Korda György és Balázs Klári is, akik a 0. napon, késő este lépnek a közönség elé.

Annyira készülünk! Augusztus 10-én leszünk éjjel 11 körül. Mi úgy tudjuk, hogy minden rendben lesz, és nem lesz áramkimaradás. Sajnos most ez egy aktuális téma. Ha mégis előfordul, akkor se tudunk sajnos semmit csinálni

– mondta lapunknak Balázs Klári. Az elmúlt hetekben sok szó esett az ország energiaellátásáról és a nyári csúcsterhelésről, ezért a fesztiválok kapcsán is felmerült a kérdés, hogy minden zavartalanul működhet-e. A Sziget szervezői korábban már jelezték, hogy egy esetleges hálózati probléma sem veszélyezteti a rendezvény lebonyolítását. Balázs Klári pedig nagyon örül a felkérésnek. Erről így fogalmazott: