Balázs Klári a Sziget Fesztiválról: „Reméljük, nem lesz áramkimaradás” – gőzerővel készülnek a nagy visszatérésre

Már csak néhány nap választja el Balázs Klárit és Korda Györgyöt attól, hogy négy év után ismét színpadra álljanak a Sziget Fesztiválon. Az énekesnő lapunknak elárulta, izgatottan készülnek a fellépésre, ugyanakkor bíznak benne, hogy az utóbbi időben sokat emlegetett áramellátási problémák nem szólnak közbe.
A Sziget Fesztivál idén is a nyár egyik legnagyobb zenei eseménye lesz, ahol a nemzetközi sztárok mellett a magyar könnyűzene legendái is színpadra lépnek. A fellépők között ott lesz Korda György és Balázs Klári is, akik a 0. napon, késő este lépnek a közönség elé.
Annyira készülünk! Augusztus 10-én leszünk éjjel 11 körül. Mi úgy tudjuk, hogy minden rendben lesz, és nem lesz áramkimaradás. Sajnos most ez egy aktuális téma. Ha mégis előfordul, akkor se tudunk sajnos semmit csinálni
– mondta lapunknak Balázs Klári. Az elmúlt hetekben sok szó esett az ország energiaellátásáról és a nyári csúcsterhelésről, ezért a fesztiválok kapcsán is felmerült a kérdés, hogy minden zavartalanul működhet-e. A Sziget szervezői korábban már jelezték, hogy egy esetleges hálózati probléma sem veszélyezteti a rendezvény lebonyolítását. Balázs Klári pedig nagyon örül a felkérésnek. Erről így fogalmazott:
Örülünk, hogy lesz a Sziget fesztivál. Nagyon sok rajongónk várja, mert 4 éve nem voltunk, és ez most nekünk egy nagy ünnep lesz
A készülődés már napok óta tart náluk, hiszen a legendás páros mindig nagy hangsúlyt fektet a megjelenésére is. „Már az összes ruhát kiraktam, beraktam, válogattam” – árulta el nevetve az énekesnő, aki az időjárás miatt ezúttal valamivel nyugodtabb, mint az elmúlt hetekben. „Úgy tudjuk, nem lesz olyan meleg már hétfőn, pláne, hogy mi éjjel leszünk. Jövő héten meg amúgy is azt mondják, nem 40 fok lesz, hanem 30, és már az is valami, mert ez a hőség elképesztő” – tette hozzá. Azonban hiába a rekkenő hőség, legyen szó bármilyen koncertről, a közönség évről évre bizonyítja, hogy Korda György és Balázs Klári slágerei generációkon és országhatárokon átívelően is működnek, a Reptér vagy a Találd ki gyorsan a gondolatom rendszeresen hatalmas közös énekléssé alakítja a koncertjeiket.
A nyári fellépések mellett azonban már a télre is készülnek. A Sziget fesztivál mellett pedig készülünk a december 19-i Utol(SHOW) Felszállás koncertre, ahol rengeteg meglepetésre számíthatnak a rajongók. Picit mást akarunk csinálni, de mindenképp vissza akarunk emlékezni arra, hogy Gyuri 70, én pedig 50 éve énekelek
– árulta el Balázs Klári.
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