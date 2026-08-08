Bennfentes titok: íme Európa top 5 legszebb szigete, ahol nincs tömegturizmus

Szeretnéd látni a tengert, de ahhoz már semmi kedved, hogy folyton fellökjenek a turisták vagy harcolnod kelljen egy törülközőnyi helyért a tengerparton? Szeretnél minőségi kikapcsolódást és élvezni a természet szépségeit? Akkor olvass tovább, ugyanis létezik Európában 5 csoda, amiket látnod kell! Bennfentes tippek következnek Európa eldugott, de legszebb szigeteiről.

Európa legszebb szigetei rád is várnak!

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Nyaralás tömeg nélkül – Európa legszebb szigetei

Spanyolország: a rejtett Cíes-szigetek

Spanyolország északnyugati partjainál fekszenek, és az ókor óta az istenek szigeteinek tartják a Cíes-szigeteket. Ennek ellenére kevesen ismerik ezt a lakatlan szigetcsoportot zöld lejtőivel, türkizkék vizével és fehér homokos strandjaival.

A galíciai partokról a komp mindössze egy óra alatt elérhető Illa do Faro főszigete. A komp a látogatókat (naponta mindössze 2200 főt) közvetlenül a Praia das Rodasba szállítja, egy 1,5 kilométer hosszú fehér homokos partszakaszra, amelyet türkizkék tenger és egy smaragdzöld lagúna vesz körül.

A hippik körében egykor nagyon népszerű Cíes-szigeteken 1970-től kezdődően korlátozták a látogatók számát, majd 1980-ban a szigeteket természetvédelmi parkká nyilvánították.

Spanyolország: Tabarca, az apró földi paradicsom

A Baleár-szigetektől délnyugatra fekszik egy apró, ezeréves történelmű és kivételesen gyönyörű tájjal rendelkező sziget: Tabarca Mindössze 57 lakosával és félreeső öbleivel tökéletes ellentéte a zsúfolt Costa Blancának.

Nyáron ez az úti cél jól ismert, különösen a helyiek körében, akik a 20 kilométerre lévő Alicantéból komppal érhetik el a mesés szigetet. Azonban ez a fél négyzetkilométernél is kisebb kis paradicsom szinte teljesen ismeretlen a külföldi látogatók számára, tehát nincs tömegturizmus sem.

Franciaország: a laza Île Porquerolles

Távol a Côte d'Azur csillogásától és pompájától, Saint-Tropez partjainál fekszik Porquerolles szigete. A hírességek és a francia kirándulók értékelik a szigetlakók laza hangulatát a nyugodt szigeten. A tíztagú Îles de Hyères, amelyekhez Porquerolles tartozik, alig ismert az utazók körében.