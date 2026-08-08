Bennfentes titok: íme Európa top 5 legszebb szigete, ahol nincs tömegturizmus

Szeretnéd látni a tengert, de ahhoz már semmi kedved, hogy folyton fellökjenek a turisták vagy harcolnod kelljen egy törülközőnyi helyért a tengerparton? Szeretnél minőségi kikapcsolódást és élvezni a természet szépségeit? Akkor olvass tovább, ugyanis létezik Európában 5 csoda, amiket látnod kell! Bennfentes tippek következnek Európa eldugott, de legszebb szigeteiről.
Spanyolország északnyugati partjainál fekszenek, és az ókor óta az istenek szigeteinek tartják a Cíes-szigeteket. Ennek ellenére kevesen ismerik ezt a lakatlan szigetcsoportot zöld lejtőivel, türkizkék vizével és fehér homokos strandjaival.
A galíciai partokról a komp mindössze egy óra alatt elérhető Illa do Faro főszigete. A komp a látogatókat (naponta mindössze 2200 főt) közvetlenül a Praia das Rodasba szállítja, egy 1,5 kilométer hosszú fehér homokos partszakaszra, amelyet türkizkék tenger és egy smaragdzöld lagúna vesz körül.
A hippik körében egykor nagyon népszerű Cíes-szigeteken 1970-től kezdődően korlátozták a látogatók számát, majd 1980-ban a szigeteket természetvédelmi parkká nyilvánították.
A Baleár-szigetektől délnyugatra fekszik egy apró, ezeréves történelmű és kivételesen gyönyörű tájjal rendelkező sziget: Tabarca Mindössze 57 lakosával és félreeső öbleivel tökéletes ellentéte a zsúfolt Costa Blancának.
Nyáron ez az úti cél jól ismert, különösen a helyiek körében, akik a 20 kilométerre lévő Alicantéból komppal érhetik el a mesés szigetet. Azonban ez a fél négyzetkilométernél is kisebb kis paradicsom szinte teljesen ismeretlen a külföldi látogatók számára, tehát nincs tömegturizmus sem.
Távol a Côte d'Azur csillogásától és pompájától, Saint-Tropez partjainál fekszik Porquerolles szigete. A hírességek és a francia kirándulók értékelik a szigetlakók laza hangulatát a nyugodt szigeten. A tíztagú Îles de Hyères, amelyekhez Porquerolles tartozik, alig ismert az utazók körében.
A giens-i La Tour Fondue-ból induló komp mindössze 15 perc alatt eléri a festői Porquerolles kikötőjének mólóját. A legszebb strand a Plage Notre Dame. A kikötőből nem könnyű megközelíteni, ezért kerékpár bérlése ajánlott. Az utazás jutalma egy félreeső öböl, fehér homokkal és kristálytiszta vízzel.
A Stromboli sziget valójában egy aktív vulkán – pontosabban Európa legaktívabb vulkánja. Ennek ellenére kevesen ismerik ezt a Calabriától nyugatra fekvő szigetet, amely hat testvérszigetével együtt a Lipari-szigetekhez tartozik. Ezek a szigetek egy egyedülálló vulkáni komplexumot alkotnak Európában.
A tűzokádó Stromboli vulkán tökéletes úti cél azok számára, akik kalandra vágynak anélkül, hogy messzire utaznának Magyarországról. Sötét kavicsos strandjai és a fekete-vörös hegy, melynek lábánál kis fehér házak sorakoznak, Strombolit Európa egyik legkülönlegesebb és legszebb helyévé teszik.
A Karib-térség Angliában van! Abszurdnak hangzik? Aki valaha is látta a délnyugat-nagy-britanniai Scilly-szigeteket, az nem fogja annyira elrugaszkodottnak találni ezt az elképzelést. Mégis, ezek a napsütötte szigetek lenyűgöző strandjaikkal igazi rejtett kincsek.
St. Mary's, St. Martin's, St. Agnes, Tresco és Bryher egzotikus szépségét elsősorban a dél-angliai partvidék mentén folyó Golf-áramlatnak köszönheti. A forró nyarak és az enyhe telek, amelyek hasonlóak a Földközi-tenger partvidékéhez, lehetővé teszik a pálmafák, agávék, citromfák és más melegkedvelő növények virágzását. St. Martin's különösen fehér homokos strandjairól és kristálytiszta vizéről ismert. A Great Bay Beach a Scilly-szigetek legszebb strandjai közé tartozik.
Az alábbi videón megcsodálhatod a Scilly-szigetek szépségét:
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