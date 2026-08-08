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Felfoghatatlan tragédia: beütötte a fejét, meghalt a pilóta

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 08. 09:00
vizsgálathaláleset
Egy pillanat alatt megtörtént a legrosszabb. A halottkémi vizsgálat szerint az áldozat halálos balesetet szenvedett.
Bors
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Egy tapasztalt kiteszörfös és pilóta fulladt vízbe, miután feltehetően beütötte a fejét és elvesztette az eszméletét – hangzott el a halottkémi vizsgálaton. Az 54 éves Jonathan Peskettet 2025. október 30-án vesztette életét a skóciai Tiree-szigeten, amely kiváló kiteszörfös helyszínként ismert. Barátjával, Matthew Taylorral együtt utazott a Hebridákhoz sportolni, a szemtanú a halálesetet követő mentési kísérletről is beszámolt.

Gyász: halálos baleset érte a férfit
Gyász: halálos baleset érte a férfit
Fotó: 123RF

A halálos baleset körülményei

Taylor elmondása szerint a baleset előtt még jókedvűek voltak, bemelegítés közben vizet fröcsköltek egymásra. Hangsúlyozta, hogy egyikük sem feszegette a saját határait. Az időjárási és vízi körülmények mérsékeltek voltak, Jonathan pedig nem panaszkodott rosszullétre, mielőtt vízre szállt.

Körülbelül másfél óra elteltével Taylor észrevette, hogy barátja ernyője a vízen fekszik. Odasietett hozzá, és Jonathant már mozdulatlanul találta a vízben. Azonnal kivitte a partra barátját, majd megkezdte az újraélesztést. Miután nem  járt sikerrel, egy arra haladó furgont állított meg, hogy segítséget hívjon. A kiérkező mentők minden erőfeszítése ellenére Jonathant a helyszínen halottnak nyilvánították.

A Newcastle-ből származó, később Cornwallba költözött férfit felesége, Deborah szerető férjként és odaadó édesapaként jellemezte.

Számomra teljesen felfordult az élet. Nincs olyan nap, amikor ne érezném a hiányának súlyát. Jonathant mérhetetlenül szerettük, és életünk végéig hiányozni fog.

A vizsgálat szerint Jonathan nagy valószínűséggel fejsérülést szenvedett a vízen, amely miatt elvesztette az eszméletét, majd megfulladt.
A vizsgálat kizárta, hogy a felszerelés meghibásodása hozzájárult volna a tragédiához, és megerősítette, hogy Jonathan a baleset előtt nem fogyasztott alkoholt vagy kábítószert - írja a Mirror.

 

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