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Megszakad a szív: közös koporsóban helyezték örök nyugalomra anyát és lányát

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 07. 08:00
közös koporsókislány
Közös koporsóban helyezték örök nyugalomra azt a brit származású édesanyát és gyermekét, akik egy súlyos írországi autóbalesetben vesztették életüket.

A 53 éves Nell Saffron Raven írónő és korábbi újságíró, valamint 10 éves kislánya, Irena (Ira) egy július 24-i, két autó ütközésével járó szerencsétlenség áldozatai lettek a Cavan megyei Sherlock közelében. Az édesanya nem sokkal az ütközés után meghalt, kislánya pedig július 28-án, a dublini gyermekkórházban adta fel a küzdelmet. A család 2019-ben költözött át az Egyesült Királyságból Írországba, ahol egy régi, vidéki házat újítottak fel. 

 

Négy másik gyermek életét mentette meg a kislány szervadományozással

A gyászoló férj és apa, Alexandru megrendítő beszédben búcsúzott családjától a milltowni Szent Patrik templomban rendezett temetésen. A szertartáson elhangzott, hogy a kis Ira halála után, a szervadományozás révén, négy másik gyermek számára biztosította a túlélést és az élet ajándékát. 

Az édesapa felidézte, hogyan találkozott Nell-lel. „Amikor Nell-lel találkoztam, neki már volt két saját lánya, Eveline és Violet. Nagyon kedves gyerekek voltak, okosak és gyönyörűek. Nem tartott sokáig, és nem sokkal később én lettem a családjuk negyedik tagja” – osztotta meg Alexandru az összegyűltekkel. Elárulta, hogy 2016-ban megszületett lányuk, Ira az oxfordi John Ratcliffe Kórházban, és szeretettel beszélt boldog családi életükről. 

Szembesülve a felfoghatatlan veszteséggel, bevallotta: „Van-e bármilyen igazságszolgáltatás, vagy van-e bármi értelme annak, ami történt? Nem tudom. De talán, mint minden történetben, nem csak a kezdet, a közepe vagy a vége számít, hanem az egész történet.”

A gyászolók megható szimbólumokat helyeztek el az oltáron, amelyek hűen tükrözték az elhunytak életét: 

  • Egy George Orwell-könyvet, amely Nell legnagyobb irodalmi ihletője volt.
  • Ira kedvenc plüssmackóját, „Ratty”-t.
  • Egy vázát száraz virágokkal, amit a férj Valentin-napra ajándékozott feleségének.
  • Ira tánccipőit, amelyekben korábban az ikonikus ír tévéműsorban, a The Late Late Toy Show-ban is szerepelt. 

A közös fűzfakoporsót Leonard Cohen Hallelujah című száma kísérte a templomba, majd a szertartás végén a kislány kedvenc dala, Avicii Hey Brother című száma szólt, miközben a jelenlévők végső búcsút vettek tőlük a drumlane-i temetőben.

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