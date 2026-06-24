Sokkoló fordulat L.L. Junior kapcsolatában: Timi olyan drasztikus lépésre szánta el magát, ami után nincs visszaút?

Újabb viharfelhők gyülekeznek L.L. Junior magánélete felett, legalábbis a legfrissebb internetes nyomok és a rajongói találgatások erre engednek következtetni. Bár hivatalos megerősítés még sem a zenész, sem a párja részéről nem érkezett, a sasszemű követők máris kongatják a vészharangot Frey Timi és az énekes kapcsolata miatt. A gyanúra az adott okot, hogy a szerelmesek hirtelen kikövették egymást az Instagramon, ráadásul a csinos lány profiljáról látszólag nyomtalanul eltűnt minden olyan közös fotó, amely eddig a boldogságukat hirdette.
Bár egyelőre senki sem tudja biztosan, hogy végleges szakításról vagy csupán egy hevesebb vitát követő átmeneti mosolyszünetről van-e szó, a bulvárra éhes kommentelők máris kész tényként kezelik a különválást, és elárasztották a közösségi oldalakat a jobbnál jobb beszólásokkal. Sokan azonnal párhuzamot vontak a zenész korábbi, meglehetősen viharos kapcsolataival, és záporoztak az ironikus megjegyzések a feltételezett újabb szingli státuszra. „Akkor most már ő is csatlakozhat Blankához és Kingához kávézni” – viccelődtek a hozzászólók Junior ex-feleségével és korábbi barátnőivel, utalva Körtvélyesi Kingára és Dárdai Blankára, akik szintén megjárták már az előadóművész melletti érzelmi hullámvasutat.
Nem véletlen, hogy a követők ennyire gyanakvóak és hajlamosak azonnal a legrosszabbra gondolni, hiszen jól emlékeznek még a rapper korábbi szerelmi forgatókönyveire. Különösen a Dárdai Blankával való kapcsolata élt meg számtalan mélypontot és magaslatot az elmúlt években, ami miatt a nagyközönség már meg sem lepődik az ilyen jellegű internetes drámákon.
Blankával is ugyanez volt, összejöttek meg szakítottak ötszátszor, kész szappanopera
– írta egy másik követő, rávilágítva arra, hogy Junior szerelmi élete gyakran követi a se veled, se nélküled mintát, ahol a nagy béküléseket menetrendszerűen követik a hasonló szakítási pletykák. Hogy Timi és a zenész esetében valóban pont került-e a történet végére, azt az idő és valószínűleg maguk az érintettek fogják eldönteni.
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