Sokkoló fordulat L.L. Junior kapcsolatában: Timi olyan drasztikus lépésre szánta el magát, ami után nincs visszaút?

Újabb viharfelhők gyülekeznek L.L. Junior magánélete felett, legalábbis a legfrissebb internetes nyomok és a rajongói találgatások erre engednek következtetni. Bár hivatalos megerősítés még sem a zenész, sem a párja részéről nem érkezett, a sasszemű követők máris kongatják a vészharangot Frey Timi és az énekes kapcsolata miatt. A gyanúra az adott okot, hogy a szerelmesek hirtelen kikövették egymást az Instagramon, ráadásul a csinos lány profiljáról látszólag nyomtalanul eltűnt minden olyan közös fotó, amely eddig a boldogságukat hirdette.

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata úgy tűnik, rosszabb periódusba lépett (Fotó: Bors)

L.L. Junior és Frey Timi kikövették egymást

Bár egyelőre senki sem tudja biztosan, hogy végleges szakításról vagy csupán egy hevesebb vitát követő átmeneti mosolyszünetről van-e szó, a bulvárra éhes kommentelők máris kész tényként kezelik a különválást, és elárasztották a közösségi oldalakat a jobbnál jobb beszólásokkal. Sokan azonnal párhuzamot vontak a zenész korábbi, meglehetősen viharos kapcsolataival, és záporoztak az ironikus megjegyzések a feltételezett újabb szingli státuszra. „Akkor most már ő is csatlakozhat Blankához és Kingához kávézni” – viccelődtek a hozzászólók Junior ex-feleségével és korábbi barátnőivel, utalva Körtvélyesi Kingára és Dárdai Blankára, akik szintén megjárták már az előadóművész melletti érzelmi hullámvasutat.

Eltűntek a képek, vajon van-e innen visszaút...

Nem véletlen, hogy a követők ennyire gyanakvóak és hajlamosak azonnal a legrosszabbra gondolni, hiszen jól emlékeznek még a rapper korábbi szerelmi forgatókönyveire. Különösen a Dárdai Blankával való kapcsolata élt meg számtalan mélypontot és magaslatot az elmúlt években, ami miatt a nagyközönség már meg sem lepődik az ilyen jellegű internetes drámákon.

Blankával is ugyanez volt, összejöttek meg szakítottak ötszátszor, kész szappanopera

– írta egy másik követő, rávilágítva arra, hogy Junior szerelmi élete gyakran követi a se veled, se nélküled mintát, ahol a nagy béküléseket menetrendszerűen követik a hasonló szakítási pletykák. Hogy Timi és a zenész esetében valóban pont került-e a történet végére, azt az idő és valószínűleg maguk az érintettek fogják eldönteni.