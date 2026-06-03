„Kezdek hinni a monogámiában” – L.L. Junior kitálalt a luxusról, a börtönbe jutott haverokról és a nőkről

A népszerű előadóművész pontosan tudja, milyen a legmélyebben lenni és onnan feltörni, éppen ezért sokak számára példakép, míg mások szemében egy felfuvalkodott, magamutogató figura. L.L. Junior azonban nem törődik a kritikákkal, sőt, egy egészen sajátos elmélete van a gazdagság mutogatásáról.

L.L. Junior autói, luxusórái egyfajta eszközök számára, hogy kompenzáljon gyerekkora miatt (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

L.L. Junior tisztába van vele, honnan jött

Tisztában van vele, hogy a pesti utcákat szelő luxusjárgányok és a csuklóján villogó arany Rolex nem pusztán a gazdagság szimbólumai, hanem valami sokkal mélyebb, gyerekkorban gyökerező dolog folyományai.

„Szerintem ez arról szól, hogy egyszerű gyerekkorunk volt, és amikor később elértünk valamit, azt próbáljuk kompenzálni. A belvárosi srácok, akik hasonló körülmények között nőttek fel, mint én, vagy azok, akik szegényebb közösségekben nőttek fel, szerintem mind kompenzálnak valamit. Nagyon érdekes látni a két végletet. A gyerekkori haverjaim közül sokan vagy nagyon lecsúsztak és börtönbe kerültek, esetleg meghaltak, vagy éppen ellenkezőleg, baromi sikeresek lettek. Szinte nem is látok átmenetet a kettő között. Jó, van egy-két kivétel: például olyanok, akik étteremtulajdonosok lettek, vagy a kis- és középvállalkozói szektorban dolgoznak. De összességében nagyon érdekes jelenség” –emlékezett vissza Junior a gyerekkorára. Junior szerint a hozzá hasonlóan mélyről vagy egyszerű körülmények közül induló srácok egytől egyig ugyanabba a csapdába esnek.

L.L. Junior új párja, Frey Timi lehet az igazi? (Fotó: Instagram)

Luxusautók, rolexek és a NŐK

A luxusautók és méregdrága órák mellett a nők jelentik a másik központi témát Junior életében. Bár a pontos számokról nem akart beszélni, a családjáról és a szülei kapcsolatáról meghatóan vallott. Annak ellenére, hogy a szülei elváltak, amikor csak 13 éves volt, a gyerekkorát „ideálisnak” és „gyönyörűnek” nevezte. Édesapját fantasztikus embernek tartotta, aki imádta az édesanyját, de a roma kultúra sajátosságai miatt a párkapcsolati dolgok náluk tabunak számítottak: