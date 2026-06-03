„Kezdek hinni a monogámiában” – L.L. Junior kitálalt a luxusról, a börtönbe jutott haverokról és a nőkről

A népszerű előadóművész pontosan tudja, milyen a legmélyebben lenni és onnan feltörni, éppen ezért sokak számára példakép, míg mások szemében egy felfuvalkodott, magamutogató figura. L.L. Junior azonban nem törődik a kritikákkal, sőt, egy egészen sajátos elmélete van a gazdagság mutogatásáról.
Tisztában van vele, hogy a pesti utcákat szelő luxusjárgányok és a csuklóján villogó arany Rolex nem pusztán a gazdagság szimbólumai, hanem valami sokkal mélyebb, gyerekkorban gyökerező dolog folyományai.
„Szerintem ez arról szól, hogy egyszerű gyerekkorunk volt, és amikor később elértünk valamit, azt próbáljuk kompenzálni. A belvárosi srácok, akik hasonló körülmények között nőttek fel, mint én, vagy azok, akik szegényebb közösségekben nőttek fel, szerintem mind kompenzálnak valamit. Nagyon érdekes látni a két végletet. A gyerekkori haverjaim közül sokan vagy nagyon lecsúsztak és börtönbe kerültek, esetleg meghaltak, vagy éppen ellenkezőleg, baromi sikeresek lettek. Szinte nem is látok átmenetet a kettő között. Jó, van egy-két kivétel: például olyanok, akik étteremtulajdonosok lettek, vagy a kis- és középvállalkozói szektorban dolgoznak. De összességében nagyon érdekes jelenség” –emlékezett vissza Junior a gyerekkorára. Junior szerint a hozzá hasonlóan mélyről vagy egyszerű körülmények közül induló srácok egytől egyig ugyanabba a csapdába esnek.
A luxusautók és méregdrága órák mellett a nők jelentik a másik központi témát Junior életében. Bár a pontos számokról nem akart beszélni, a családjáról és a szülei kapcsolatáról meghatóan vallott. Annak ellenére, hogy a szülei elváltak, amikor csak 13 éves volt, a gyerekkorát „ideálisnak” és „gyönyörűnek” nevezte. Édesapját fantasztikus embernek tartotta, aki imádta az édesanyját, de a roma kultúra sajátosságai miatt a párkapcsolati dolgok náluk tabunak számítottak:
Apukám nagyon-nagyon szerette anyukámat, és ez kölcsönös volt: anyukám is ugyanennyire szerette őt. Mindent megtettek egymásért. Viszont a párkapcsolatokról soha nem beszéltünk. És itt jön be a roma kultúra is: ezekről a dolgokról egyszerűen nem volt szokás beszélni. Anyukámat például soha nem mertem megkérdezni ezekről a kérdésekről, pedig sokszor szerettem volna...
A legnagyobb szenzációt mégis az jelenti, hogy az egykori szívtipró teljesen megváltozott, és készen áll a letelepedésre, azt is elárulta, hogy a jelenlegi párjával, Frey Timivel is akár.
„Adom mostanában, adom most, kezdek lenyugodni. (...) Azért mondtam, hogy amikor kérdeztetek, hogy milyen választás lennék, szerintem most vagyok jó választás. Tíz-tizenöt évvel ezelőtt még azért dühöngő bika voltam, vagy ilyen vadabb, és most teljesen jó helyen vannak a dolgok.”
Kezdek hinni a monogámiában
– vallotta be a meglepő tényt Junior Szabó Péter műsorában.
Bár elismeri, hogy művészként a női báj és a flörtök inspirálják, már nem akar a végletek embere lenni. „Nekünk kell, hogy belehaljunk bizonyos kapcsolatokba, és ebből tudjunk írni. De azért nem leszek örök József Attila, hogy egyszer majd baromi sikeres csávó legyek, vagy valami szép hagyatékom legyen. (...) Én tudom, hogy van ennek a korszaknak egy vége... bizonyosan. Most úgy érzem, hogy nagyon jó úton vagyok. Most sínen vagyok. Aztán majd látjuk, hogy jön e vonat...” - zárta a zenész a gondolatait és bár eleinte hullámzó párkapcsolatban élt, végre elérkezett az életében a stabilitás és a megnyugvás időszaka is.
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