L.L. Junior és Frey Timi másképp élik meg a szakítást: Junior magában mereng, Timi táncol és bemutat

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata viharos időszak után ért véget. A pár többször szakított már korábban is, majd újra egymásra találtak, most azonban úgy tűnik, ezúttal valóban lezárult közöttük a románc. A szakítást azonban teljesen más módon dolgozzák fel: míg a rapper inkább magába fordulva próbálja feldolgozni a történteket, addig Timi a barátai társaságában keresi a kapaszkodókat.
L.L. Junior a közösségi oldalán is megmutatta, milyen gondolatok kavarognak benne. A rapper hajnalban, 4 óra 45 perckor osztott meg egy napfelkeltéről készült képet a 24 órán át elérhető történetében, amelyhez meglehetősen érzelmes sorokat fűzött. Bejegyzéséből úgy tűnik, egyedül próbálja átgondolni, mi vezetett a kapcsolatuk végéhez.
„04:45-kor kidobott az ágy” – kezdte a posztot.
Majd arról írt, hogy most inkább egyedül szeretne lenni, távol mindentől, ami elterelné a figyelmét.
„No friends. No alcohol (Nincsenek barátok, se alkohol). Egyedül hallgatni a legmélyebb érzéseidre és gondolataidra.”
Talán nem is őt szerettem, csak azt a személyt, akinek képzeltem. Lehet, csak a képzeletem játszott velem, ki tudja? De legalább ez a látvány itt a háztetőről csodás és valódi. Minden más csalfa. Na, megyek, visszafekszem, hátha csak egy rossz álom volt ez az egész.
Frey Timi ezzel szemben egészen más utat választott. Az influenszer nem egyedül próbál megbirkózni a szakítás fájdalmával, hanem a barátnői társaságában keresi a feltöltődést. Zsigmond Angi és Sofi is mellette állnak, közös programokkal igyekeznek elterelni a figyelmét és jobb kedvre deríteni.
A lányok nemrég egy úgynevezett „lelki gyógyulós napot” tartottak, amelynek részeként együtt főztek. A bevásárlástól kezdve a közös ételkészítésig minden pillanat arról szólt, hogy Timi újra mosolyogjon. A jó hangulatú program végén az influenszer maga is elárulta, mennyit jelentett neki ez a nap.
„Őszinte leszek, ez a főzés a lelkemnek még jobban esett, mint a gyomromnak” – mondta a videójában.
Timi azt is hangsúlyozta, mennyire hálás azokért az emberekért, akik most mellette vannak.
Őszintén hálás vagyok, hogy az élet ilyen barátokat adott nekem.
Nem sokkal később Timi egy videót is megosztott, amiben egy szakítós dalra táncol, és egy ponton be is mutat a kamerának.
A rajongók közül többen is megjegyezték, hogy szerintük Timi az elmúlt időszakhoz képest felszabadultabbnak tűnik, mintha megkönnyebbült volna a kapcsolat lezárása után. Bár egy szakítás mindenkit másképp érint, az biztos, hogy L.L. Junior és Frey Timi most teljesen eltérő módon próbálják feldolgozni azt, hogy véget ért a szerelmük.
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