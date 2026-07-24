L.L. Junior és Frey Timi másképp élik meg a szakítást: Junior magában mereng, Timi táncol és bemutat

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata viharos időszak után ért véget. A pár többször szakított már korábban is, majd újra egymásra találtak, most azonban úgy tűnik, ezúttal valóban lezárult közöttük a románc. A szakítást azonban teljesen más módon dolgozzák fel: míg a rapper inkább magába fordulva próbálja feldolgozni a történteket, addig Timi a barátai társaságában keresi a kapaszkodókat.

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata véget ért (Fotó: Instagram)

L.L. Junior és Frey Timi szakítása véglegesnek tűnik

L.L. Junior a közösségi oldalán is megmutatta, milyen gondolatok kavarognak benne. A rapper hajnalban, 4 óra 45 perckor osztott meg egy napfelkeltéről készült képet a 24 órán át elérhető történetében, amelyhez meglehetősen érzelmes sorokat fűzött. Bejegyzéséből úgy tűnik, egyedül próbálja átgondolni, mi vezetett a kapcsolatuk végéhez.

„04:45-kor kidobott az ágy” – kezdte a posztot.

Majd arról írt, hogy most inkább egyedül szeretne lenni, távol mindentől, ami elterelné a figyelmét.

„No friends. No alcohol (Nincsenek barátok, se alkohol). Egyedül hallgatni a legmélyebb érzéseidre és gondolataidra.”

Talán nem is őt szerettem, csak azt a személyt, akinek képzeltem. Lehet, csak a képzeletem játszott velem, ki tudja? De legalább ez a látvány itt a háztetőről csodás és valódi. Minden más csalfa. Na, megyek, visszafekszem, hátha csak egy rossz álom volt ez az egész.

Junior teljesen magába roskadt a szakítás után (Fotó: Markovics Gábor)

Frey Timi Zsigmond Angiékkal vigasztalódik

Frey Timi ezzel szemben egészen más utat választott. Az influenszer nem egyedül próbál megbirkózni a szakítás fájdalmával, hanem a barátnői társaságában keresi a feltöltődést. Zsigmond Angi és Sofi is mellette állnak, közös programokkal igyekeznek elterelni a figyelmét és jobb kedvre deríteni.

A lányok nemrég egy úgynevezett „lelki gyógyulós napot” tartottak, amelynek részeként együtt főztek. A bevásárlástól kezdve a közös ételkészítésig minden pillanat arról szólt, hogy Timi újra mosolyogjon. A jó hangulatú program végén az influenszer maga is elárulta, mennyit jelentett neki ez a nap.

„Őszinte leszek, ez a főzés a lelkemnek még jobban esett, mint a gyomromnak” – mondta a videójában.