Gigantikus bejelentést tett L.L. Junior, ezt nem láttuk jönni!

Az ország egyik legismertebb előadója L.L. Junior, aki sokak példaképe a szakmában, hiszen az évek, évtizedek alatt olyan sikereket ért el, amik egészen elképesztőek. A magánélete is rendszeresen reflektorfénybe szokott kerülni, de most nem azzal kapcsolatban tett óriási bejelentést a közösségi oldalán a sztár.
L.L. Junior a rajongói legnagyobb örömére bejelentette, hogy nem akárki lesz a nagy live produkcióinak vezető énekesnője: sokak kedvence, Singh Viki kapta a megtisztelő feladatot.
Büszkén és boldogan jelenthetjük be, hogy a nagy live produkciónk lead énekesnője az idei évtől, a gyémánt hangú Singh Vikiiii🎉🎉🎉
Május 23-tól, a Plázs hivatalos nyitó bulijától kezdve minden fesztiválon és minden nagy zenekaros shownkban, több, mint 20 koncerten már a Crew része.🥰
Isten hozott a fedélzeten, királylány!👸🏽
Úgy gondolom, elég eseménydús szezonunk lesz!💪🎉❤️
– jelentette be L.L. Junior, aki egy kis ízelítőt is megosztott, hogy mindenki hallja, milyen elképesztő hangja van Singh Vikinek:
