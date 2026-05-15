Gigantikus bejelentést tett L.L. Junior, ezt nem láttuk jönni!

Az ország egyik legismertebb előadója L.L. Junior, aki sokak példaképe a szakmában, hiszen az évek, évtizedek alatt olyan sikereket ért el, amik egészen elképesztőek. A magánélete is rendszeresen reflektorfénybe szokott kerülni, de most nem azzal kapcsolatban tett óriási bejelentést a közösségi oldalán a sztár.

L.L. Junior a rajongói legnagyobb örömére bejelentette, hogy nem akárki lesz a nagy live produkcióinak vezető énekesnője: sokak kedvence, Singh Viki kapta a megtisztelő feladatot.

Büszkén és boldogan jelenthetjük be, hogy a nagy live produkciónk lead énekesnője az idei évtől, a gyémánt hangú Singh Vikiiii🎉🎉🎉

Május 23-tól, a Plázs hivatalos nyitó bulijától kezdve minden fesztiválon és minden nagy zenekaros shownkban, több, mint 20 koncerten már a Crew része.🥰

Isten hozott a fedélzeten, királylány!👸🏽

Úgy gondolom, elég eseménydús szezonunk lesz!💪🎉❤️

– jelentette be L.L. Junior, aki egy kis ízelítőt is megosztott, hogy mindenki hallja, milyen elképesztő hangja van Singh Vikinek: