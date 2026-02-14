Csillogás minden mennyiségben: L.L. Junior és Frey Timi milliókat költ el luxuscikkekre?

Frey Tímea, a sikeres és dekoratív táncosnő, valamint a hazai rap- és popszcéna koronázatlan királya, L.L. Junior, hónapok óta a bulvárlapok kedvenc témái közé tartoznak. Kapcsolatukat kezdetben titok övezte, ám ma már bátran vállalják a nagyvilág előtt, hogy nemcsak egymásért, hanem a luxuséletért is rajonganak. A páros most egy olyan vásárlási körútról jelentkezett be, ahol a méregdrága ékszerek és kiegészítők vitték a prímet.

Frey Timi és L.L. Junior milliókat költ luxuscikkekre? (Fotó: Frey Timi Instagram)

L.L. Junior mindennapjai: nem spórolnak semmin

Aki ismeri a zenész munkásságát, pontosan tudja, hogy sosem állt távol tőle a pompa. Most azonban szintet lépett: a nyakában feszülő vaskos aranylánc és a csuklóján villanó óra mellé, egy olyan napszemüveget választott, amelynek árából sokan egy használt autót is vehetnének. Junior persze nem egyedül élvezi a jólétet. Frey Timi mindenben partnere, sőt, stílusérzékével ő az, aki igazán finomítja az énekes olykor harsány megjelenését. A luxuskörnyezet pedig tökéletes díszletet biztosított ahhoz, hogy megmutassák: a magyar sztárvilágban jelenleg ők diktálják a tempót, ha költekezésről van szó.

Frey Timi az elegancia mintaképe

Timi nemcsak dekoratív kiegészítője a zenésznek, hanem önálló jogon is sikeres, amit a megjelenése is tükröz. A közös videókban és fotókon látszik, hogy az ízlése kifinomult, mégis szereti a feltűnő darabokat. A mostani vásárlás során ő is egy egyedi darabot választott, amely keretezi az arcát és kiemeli a szépségét. A kommentelők persze megoszlanak: sokan irigykednek a mérhetetlen csillogásra, mások viszont ünneplik, hogy valaki végre nem fél megmutatni munkája gyümölcsét.

L.L. Junior nem spórol semmin (Fotó: L.L. Junior Instagram)

Véget nem érő luxus és csillogás

A páros nem állt meg a szemüvegeknél. A szemfüles rajongók kiszúrták, hogy a háttérben több luxus darab is feltűnik, ami arra enged következtetni, hogy a gardróbfrissítés több százezer forintba kerülhetett. Az aranyfux Junior nyakában szinte vakította a követőket a napfényben, de úgy tűnik, ez náluk már az alapfelszereltség része. Sokan találgatják, mi lesz a következő lépés. Vajon egy újabb luxusnyaralás vagy egy méregdrága sportautó érkezik a flottába? Egy biztos: Junior és Timi nem terveznek visszavenni a tempóból. Ők a modern magyar jet-set életérzés megtestesítői, akik élvezik minden pillanatát annak, amit az élet kínál nekik.