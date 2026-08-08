1. Hogyan állítsunk fel egy sátrat?

Egyre többen választják a kempingezést családi nyaralásként vagy hétvégi kikapcsolódásként, hiszen közel visz a természethez, ráadásul költséghatékony is. A megfelelő típus kiválasztása után a helyes felállítás és a rendszeres karbantartás egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy az eszköz hosszú évekig megbízható társunk legyen.

Kempingezni indulsz? Ezt a 14 hibát semmiképp ne kövesd el a sátorral

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2. Gondosan válasszunk helyet

A sátor helye kiemelkedően fontos. Lehetőleg sík, stabil talajt keressünk, amelyen nincsenek éles kövek, gyökerek vagy mélyedések. Kerüljük az olyan mélyebb területeket, ahol egy hirtelen zápor után összegyűlhet a víz. Árnyékot is keressünk, mert a tűző napon a belseje könnyen elviselhetetlenül felmelegedhet.

3. Használjunk talajvédő réteget

Egy külön sátoralj vagy ponyva meghosszabbítja az élettartamát. Megvédi az alját a kopástól, a kisebb kövektől, valamint csökkenti a nedvesség felszívódását. Fontos azonban, hogy a ponyva ne lógjon ki a sátor alól, mert összegyűjtheti az esővizet, amely végül az eszköz alá folyik.

4. Feszítsük ki megfelelően

Ha minden pontot megfelelő feszességgel rögzítünk, a sátor stabilabb lesz szeles időben, az esővíz könnyebben lepereg róla, és kisebb eséllyel alakulnak ki vízgyűjtő mélyedések a tetőn. A cövekeket mindig a talaj típusának megfelelően válasszuk ki, homokos talajhoz például más kialakítás szükséges, mint kemény földhöz.

5. A szellőzésre is figyelni kell

Használjuk a szúnyoghálós szellőzőket, amelyek biztosítják a légáramlást, miközben távol tartják a bogarakat. A megfelelő szellőzés nemcsak kényelmesebb alvást biztosít, hanem csökkenti a penészesedés kockázatát is.

6. Maradjon rendezett a tér

Ha minden táskát, cipőt és felszerelést bent tárolunk, gyorsan kényelmetlenné válik a sátor. A nedves ruhák és cipők ráadásul növelik a páratartalmat is. Használjuk ki az előteret, a belső zsebeket és a tárolóhálókat, hogy rendezett maradjon a lakótér, és mindenki kényelmesen tudjon pihenni.

7. Mindig gondoljunk az időjárásra

Még akkor is készüljünk fel esőre és szélre, ha a meteorológiai előrejelzés kedvező. Ellenőrizzük, hogy a külső ponyva megfelelően illeszkedik-e, a cipzárak jól zárnak-e, és szükség esetén használjunk plusz kifeszítő köteleket.