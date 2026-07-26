Még nincs minden veszve? Ők is szakítottak, mégis újra egymásra találtak – L.L. Juniorék is követhetik a példájukat

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata az elmúlt időszakban igazi hullámvasútnak bizonyult. A szerelmesek többször is szakítottak, majd újra egymásra találtak, most azonban úgy tűnik, ezúttal valóban pont került a történet végére. Timi már a barátnői társaságában próbál továbblépni, míg Junior a közösségi oldalán megosztott, tegnap hajnalban írt gondolataiból arra lehet következtetni, hogy egyedül próbálja feldolgozni a történteket. Persze a sztárvilágban már számtalanszor bebizonyosodott, hogy egy szakítás nem mindig jelent végleges búcsút. Több olyan ismert pár is van, akik külön utakon folytatták, majd később rájöttek, hogy mégis egymás mellett van a helyük.
Az egyik legismertebb példa Tápai Szabina és Kucsera Gábor. A háromgyermekes házaspár kapcsolata évekkel ezelőtt komoly válságba került, külön is költöztek, sokan már biztosra vették, hogy elválnak. Ők azonban a családjukat választották, rengeteget dolgoztak a kapcsolatukon, és végül sikerült újra egymásra találniuk. Azóta is együtt nevelik gyermekeiket, és nyíltan beszélnek arról, hogy a nehéz időszak megerősítette őket.
Hasonlóan viharos volt Istenes Bence és Csobot Adél szerelme is. Kapcsolatuk elején volt olyan időszak, amikor külön folytatták az életüket, ám később ismét egymásra találtak. Azóta két kisfiuk született, és bár nem titkolják, hogy náluk is akadnak hullámvölgyek, hosszú évek óta stabil párt alkotnak.
Az utóbbi időszak egyik legtöbbet emlegetett se veled, se nélküled kapcsolata Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián nevéhez fűződik. A páros az eljegyzésük után néhány hónappal szakított, majd három hónappal később kibékültek, azóta pedig az esküvőjüket tervezik.
Szintén sokszor próbára tette kapcsolatát Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge. A páros már az eljegyzésük előtt is többször szakított, 2024-ben még az esküvő is veszélybe került, később azonban kibékültek, összeházasodtak, és ma is azért dolgoznak, hogy megmentsék a kapcsolatukat, még ha időről időre külön is folytatják az életüket egy rövid időre. Ők maguk is többször elismerték, hogy kapcsolatukat heves érzelmek és újrakezdések jellemzik.
A listára Curtis és Barnai Judit is felkerülhet. A rapper és a kosárlabdázó kapcsolata sem volt mindig felhőtlen: volt olyan időszak, amikor úgy tűnt, hogy szakítottak, és sokan úgy gondolták, végleg külön utakon folytatják. Végül azonban sikerült rendezniük a nézeteltéréseiket, újra egymásra találtak, kapcsolatuk pedig azóta is kitart. Az évek során több kihívással is szembe kellett nézniük, de közösen dolgoztak azért, hogy megőrizzék a szerelmüket, amely végül a házasságig vezetett. Történetük is jól példázza, hogy egy szakítás után is lehet újrakezdeni, ha mindkét fél hisz a kapcsolatban.
Hogy L.L. Junior és Frey Timi története valóban véget ért-e, azt ma még senki sem tudja biztosan. Az azonban jól látszik, hogy a sztárvilágban nem ritka, hogy egy kapcsolat több szakítást is túlélhet. Éppen ezért sok rajongó úgy véli, amíg mindketten szinglik, addig egy esetleges újrakezdést sem lehet teljesen kizárni – még akkor sem, ha most úgy tűnik, külön utakon folytatják az életüket.
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