Még nincs minden veszve? Ők is szakítottak, mégis újra egymásra találtak – L.L. Juniorék is követhetik a példájukat

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata az elmúlt időszakban igazi hullámvasútnak bizonyult. A szerelmesek többször is szakítottak, majd újra egymásra találtak, most azonban úgy tűnik, ezúttal valóban pont került a történet végére. Timi már a barátnői társaságában próbál továbblépni, míg Junior a közösségi oldalán megosztott, tegnap hajnalban írt gondolataiból arra lehet következtetni, hogy egyedül próbálja feldolgozni a történteket. Persze a sztárvilágban már számtalanszor bebizonyosodott, hogy egy szakítás nem mindig jelent végleges búcsút. Több olyan ismert pár is van, akik külön utakon folytatták, majd később rájöttek, hogy mégis egymás mellett van a helyük.

L.L. Junior és Frey Timi többedjére szakítottak (Fotó: Instagram)

Kucsera Gábor és Tápai Szabina hosszabb ideig külön éltek

Az egyik legismertebb példa Tápai Szabina és Kucsera Gábor. A háromgyermekes házaspár kapcsolata évekkel ezelőtt komoly válságba került, külön is költöztek, sokan már biztosra vették, hogy elválnak. Ők azonban a családjukat választották, rengeteget dolgoztak a kapcsolatukon, és végül sikerült újra egymásra találniuk. Azóta is együtt nevelik gyermekeiket, és nyíltan beszélnek arról, hogy a nehéz időszak megerősítette őket.

Hosszas különélés után újra egymásra talál Kucsera Gábor és Tápai Szabina (Fotó: Szabolcs László)

Kezdeti szakítások után mára teljesen stabilok

Hasonlóan viharos volt Istenes Bence és Csobot Adél szerelme is. Kapcsolatuk elején volt olyan időszak, amikor külön folytatták az életüket, ám később ismét egymásra találtak. Azóta két kisfiuk született, és bár nem titkolják, hogy náluk is akadnak hullámvölgyek, hosszú évek óta stabil párt alkotnak.

A kezdeti bizonytalanság után végleg együtt maradt Istenes Bence és Csobot Adél (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Szakítás után esküvőszervezés

Az utóbbi időszak egyik legtöbbet emlegetett se veled, se nélküled kapcsolata Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián nevéhez fűződik. A páros az eljegyzésük után néhány hónappal szakított, majd három hónappal később kibékültek, azóta pedig az esküvőjüket tervezik.

Tavaly márciusban jegyezték el egymást, ám decemberben a szakítás mellett döntött Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián, azóta azonban kibékültek (Fotó: Bors)

A folyamatos szakítás sem bizonytalanította el őket

Szintén sokszor próbára tette kapcsolatát Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge. A páros már az eljegyzésük előtt is többször szakított, 2024-ben még az esküvő is veszélybe került, később azonban kibékültek, összeházasodtak, és ma is azért dolgoznak, hogy megmentsék a kapcsolatukat, még ha időről időre külön is folytatják az életüket egy rövid időre. Ők maguk is többször elismerték, hogy kapcsolatukat heves érzelmek és újrakezdések jellemzik.