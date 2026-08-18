Ami a magabiztosság mögött van: Lengyel Johanna őszintén vallott félelméről

Lengyel Johanna számára sem ismeretlen a lámpaláz, és az is előfordult már vele, hogy egy fellépésen elfelejtett egy-egy sort. Az évek során azonban megtanulta, hogyan lendüljön túl a bakikon, és miként leplezze a közönség előtt, hogy valójában mennyire izgul.
Ó, rengetegszer előfordult már velem ilyesmi! Ha kimarad egy szöveg, akkor megpróbálom úgy előadni, mintha csak kitölteném valamivel, vagy angolul akár halandzsázom is, ami hasonlóan hangzik. Magyarul ez azért sokkal nehezebb, mert ott rögtön lejön, ha kihagyok valamit, főleg egy olyan dalnál, amit mindenki kívülről ismer. De ilyen előfordul, ilyenkor át kell lépni rajta, és nem szabad fennakadni
– kezdte a Borsnak Lengyel Johanna, a Megasztár tavalyi győztese.
A Megasztárban is komoly drukk dolgozott benne, annak ellenére, hogy a képernyőn ebből szinte semmi nem látszott.
„Amikor nagyon izgulok, azt megtanultam, hogyan ne látszódjon rajtam. Simán lehet, hogy belül teljesen összeomlok és remegek, kívülről mégis úgy tűnik, mintha a legnagyobb magabiztossággal és nyugalommal állnék ott. A Megasztárban is így volt. Mindenki azt gondolta, hogy egyáltalán nem félek, közben dobogott a szívem, és nagyon-nagyon durván izgultam.”
Johanna szerint az előadónak ilyenkor is uralnia kell az érzelmeit, hiszen a színpadon nem mutathatja meg, ha bizonytalan.
„Kiskorom óta arra vagyok edzve, hogy ne mutassam kifelé azt, ami bennem van, hiszen ez is a profizmus része. A dal nem arról szól, hogy én éppen izgulok. Ez egy kicsit olyan, mint egy színésznél: hiába izgul, nem játszhatja máshogy a karakterét. Én is felmegyek énekelni egy olyan dalt, ami például a magabiztosságról szól, és akkor ezt kell megmutatnom.”
A légzéstechnikára is nagy figyelmet fordít, hiszen szerinte ez segít abban, hogy az izgalom ellenére is stabil maradjon a hangja.
Ilyenkor sokkal nagyobb koncentrációval kell összetartanom az egészet. Sokkal több energiát igényel, mint amikor komfortosan érzem magam. Az izgalom miatt sokaknak például beremeg a hangja, mert a szívverés és az egész test elveszi a kontrollt. Nekem azt kellett nagyon begyakorolnom, hogy a légzésem stabil maradjon, mert akkor a hangom is az marad. Ez már önmagában ad egy kis magabiztosságot. Az is sokat segít, ha belebújok egy olyan karakterbe, amit a dal képvisel.
DJ Oti nagyszabású fellépésén is színpadra állt, ami új kihívást jelentett számára, hiszen ekkora közönség előtt még nem énekelt.
„Meghívtak vendégelőadónak, és egy dalt adtam elő a műsor vége felé. Ez abszolút új élmény volt, mert még ekkora színpadon nem álltam, és ennyi ember előtt sem énekeltem. Rendesen izgultam, hogy ebből mi lesz, és hogyan fogom megélni. Előtte többször is begyakoroltam a dalt, mert arra gondoltam, mi van, ha rám tör az iszonyatos izgalom, és szétesik az egész.”
Végül azonban kellemesen csalódott:
„Meglepetésemre kevésbé volt félelmetes, mint egy kisebb, intimebb helyszín, ahol közelebb vannak az emberek, és látom az arcukat. Itt mindenki elég távol volt, összemosódott a tömeg, ráadásul este volt, így pár sornál távolabb már nem igazán láttam őket. Emiatt sokkal komfortosabb volt az egész, és tök nagy nyugalomban tudtam megcsinálni. Ettől függetlenül hatalmas élmény volt, főleg egy ilyen hosszú kifutón. Ilyen nagyszínpadon még nem álltam, úgyhogy mindenképpen új és nagyon izgalmas tapasztalat volt.”
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