Ami a magabiztosság mögött van: Lengyel Johanna őszintén vallott félelméről

Lengyel Johanna számára sem ismeretlen a lámpaláz, és az is előfordult már vele, hogy egy fellépésen elfelejtett egy-egy sort. Az évek során azonban megtanulta, hogyan lendüljön túl a bakikon, és miként leplezze a közönség előtt, hogy valójában mennyire izgul.

Lengyel Johanna különböző technikákkal éri el, hogy ne látszódjon rajta az izgulás (Fotó: Bors)

Lengyel Johanna Megasztáros előadásai előtt is nagyon izgult

Ó, rengetegszer előfordult már velem ilyesmi! Ha kimarad egy szöveg, akkor megpróbálom úgy előadni, mintha csak kitölteném valamivel, vagy angolul akár halandzsázom is, ami hasonlóan hangzik. Magyarul ez azért sokkal nehezebb, mert ott rögtön lejön, ha kihagyok valamit, főleg egy olyan dalnál, amit mindenki kívülről ismer. De ilyen előfordul, ilyenkor át kell lépni rajta, és nem szabad fennakadni

– kezdte a Borsnak Lengyel Johanna, a Megasztár tavalyi győztese.

A Megasztárban is komoly drukk dolgozott benne, annak ellenére, hogy a képernyőn ebből szinte semmi nem látszott.

„Amikor nagyon izgulok, azt megtanultam, hogyan ne látszódjon rajtam. Simán lehet, hogy belül teljesen összeomlok és remegek, kívülről mégis úgy tűnik, mintha a legnagyobb magabiztossággal és nyugalommal állnék ott. A Megasztárban is így volt. Mindenki azt gondolta, hogy egyáltalán nem félek, közben dobogott a szívem, és nagyon-nagyon durván izgultam.”