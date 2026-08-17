Titkos főzetek és ősi ráolvasások, ezek az andalúz szerelmi varázslatok

A régi andalúz szerelmi mágiáktól az igazi bevonzását, a kihűlt érzelmek felébresztését, a féltékenység elűzését vagy éppen a párkapcsolati béke helyreállítását remélték. A szertartásokhoz többnyire a környék illatos növényeit, tengervizet, mézet, gyertyákat és a Hold erejét hívták segítségül.

Az andalúz mágiához gyakran a Hold erejét hívták segítségül / Fotó: unsplash.com

A curanderák holdfényes praktikái

A spanyol tartomány népi hiedelemvilága azért vált különösen gazdaggá, mert a térségben évszázadokon át számos kultúra hagyományai éltek egymás mellett. Az arab orvoslás gyógynövényismerete, a keresztény imák és szentek tisztelete, valamint a roma közösségek jósló és mágikus szokásai különös elegyet alkottak. A falvakban ezért gyakran ugyanahhoz az asszonyhoz fordultak testi fájdalommal, szerelmi bánattal vagy a rontástól való félelemmel. Az úgynevezett curanderák, vagyis a gyógyfüves asszonyok különleges tiszteletnek örvendtek. Nemcsak a betegségek enyhítésében segítettek, hanem párkapcsolati viszály esetén is hozzájuk fordultak tanácsért. Céljuk nem az volt, hogy bárkit mágikus úton befolyásoljanak, hanem hogy helyreállítsák a kapcsolatok harmóniáját, és segítsenek visszatalálni a lelki egyensúlyhoz. Illatos főzeteket, füstölőket és áldásokhoz használt keverékeket készítettek, miközben régi imákat és ráolvasásokat mondtak. A babonák szerint a gyógynövények ereje csak akkor bontakozott ki igazán, ha megfelelő holdfázisban vagy valamely jeles napon gyűjtötték őket.

Andalúz szerelmi praktikák: a Hold, a tenger és a növények ereje

Az andalúz szerelmi praktikák nem pusztán varázslatot ígértek, hanem azt a reményt is, hogy a megtört szív újra képes lehet szeretni. A curanderák szerelmi bánatra levendulából, citromfűből, rozmaringból és narancsvirágból főztek illatos teát. A keveréket nem egy másik ember elcsábítására használták, hanem azért, hogy megnyugtassa a zaklatott szívet, elűzze a keserűséget, és újra helyet teremtsen benne a reménynek. Péntek esténként három piros gyertyát is meggyújtottak, köréjük rózsaszirmokat és fahéjrudakat helyeztek, majd arra kérték a hozzájuk fordulókat, hogy hangosan megfogalmazzák meg, milyen társra vagy kapcsolatra vágynak. A rítus lényege az volt, hogy ne egy konkrét személyt próbáljanak magukhoz kötni a magányos asszonyok, hanem a kölcsönös és boldog szerelemnek nyissanak utat. A tengerparti településeken Szent Iván éjszakájához is számos hiedelem kapcsolódott. A javasasszonyok azt tanácsolták, hogy ilyenkor a lányok három vagy hét hullámot lépjenek át, mossák meg az arcukat a tengervízben, majd háttal állva kívánjanak valamit. A mondák szerint ugyanis a víz ezen az éjszakán lemossa a múlt csalódásait, és szerencsét hoz az új érzelmekhez.