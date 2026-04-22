Ifj. Schobert Norbert A Nagy Duettről vallott: „Anyának akartam üzenni: ha hiszel benne, sikerül!”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 07:30
Ifj. Schobert NorbiLengyel JohannaA Nagy Duett 2026
Johi legfőbb vágya az volt, hogy minden pillanatot megéljen és élvezze a versenyt. Schobert Norbit az édesanyja boldogsága hajtotta a színpadon. A Nagy Duett győztes párja elárulta: a műsornak köszönhetően barátok lettek.
Lengyel Johannát és Schobert Norbit még a finálé után is jócskán fűtötte az adrenalin, amikor a döntő pillanatairól számoltak be.

Schobert Norbi és Lengyel Johanna büszke A Nagy Duett trófeára.
Schobert Norbi és Lengyel Johanna megnyerték A Nagy Duettet

Schobert Norbi és Lengyel Johanna: mindig ráakartak tenni egy lapáttal

„Kellett egy kis idő, és csak másnapra realizáltam. Hihetetlenül jó érzés, hogy a befektetett munka végül kifizetődött. Valahányszor ránézek a trófeára, eszembe jutnak a közös pil­la­na­taink” – kezdte Rubint Réka fia a hot!-nak.

„Óriási visszajelzés számunkra, hogy sikerült lenyűgöznünk a nézőket, és átadni nekik azokat az érzéseket, amiket szerettünk volna” – tette hozzá Lengyel Johanna Megasztáros győztes.

Bár többször is sikerült bezsebelniük az adásnyertes címet, nem a végső siker lebegett a szemük előtt.

„Eljátszottunk a győzelem gondolatával, de nem a döntőn járt az eszünk. Adásról adásra készültünk, és az volt a győzelem kulcsa, hogy egy pillanatra sem dőltünk hátra” – emlékezett vissza Schobert Norbi fia.

„Valóban nem volt megállás, minden alkalommal rá akartunk tenni még egy lapáttal” – fűzte hozzá a gon­do­lat­me­net­hez az énekesnő. „Próbáltam úgy hozzáállni a döntőhöz, hogy ünnepeljem azt az utat, amit az elmúlt hetekben bejártunk.”

Schobert Norbi és Lengyel Johanna A Nagy Duettben emlékezetes produkciókat vittek színpadra.
Többször is adásgyőztesek lettek

A műsornak hála, olyan önismereti úton mentek keresztül, ami az egész életükre hatással lesz.

Amellett, hogy sokszor ki kellett lépnem a komfortzónámból, ott volt mellettem egy duett­part­ner is, Norbi személyében, aki mind technikailag, mind színpadi jelenlétben más szinten állt. Szerencsére megvolt közöttünk a balansz, így ez nem okozott problémát. A Nagy Duett segített abban, hogy könnyebben találjak megoldásokat egy-egy váratlan helyzetre az élet különböző területein” – árulta el Lengyel Johanna.

Norbi számára a mo­ti­vá­ciót az édesanyja jelenléte adta: nemcsak önmagának, hanem neki is bizonyítani akart.

Rengeteg önbizalmat adott ez a műsor. Gátlásokkal indultam, de a produkciónk után sikerült megnyílnom. Anyának szerettem volna bizonyítani, és azt üzenni neki: ha az ember igazán akar valamit, és hisz benne, akkor sikerülhet.

Ifj. Schobert Norbi és Rubint Réka A Nagy Duettes győzelmükkel életük egyik nagy álmát váltották valóra.
Ifj. Schobert Norbi édesanyjának szeretett volna bizonyítani

A verseny véget ért, viszont a páros számára az együtt töltött hetek sokkal maradandóbbat szültek a sikernél: egy őszinte barátságot.

Bátran mondhatjuk, hogy igaz barátra leltünk egymás személyében. Biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben is tartjuk a kapcsolatot” – mondták egybehangzóan.

A győzelem után Lengyel Johanna első útja a csendbe vezet, hogy aztán újult erővel vágjon neki a nyári szezonnak.

Két hétre elvonulok a természetbe, mert a Megasztár óta nem volt alkalmam a pihenésre. Szükségem van a töltődésre, távol a hétköznapok zajától, hiszen utána ismét pörgős időszak jön: véglegesítjük a zenekaromat, a vadonatúj saját dalaimat, majd élő zenekaros koncertturnéra indulok.”

Ifj. Schobert Norbinak viszont jelenleg egy másik, sorsfordító kihívás köti le minden energiáját. 

Az éneklés és a gitározás biztosan az életem része marad, bár mostanában kevés időm jutott az utóbbira. Hogy komolyabban a zenével foglalkozom-e majd, azt nem tudom, hiszen most az érettségi a legfontosabb. Hiszek benne, hogy ha dolgom van az énekléssel, meg fog találni a lehetőség.”

Megjelent a hot! magazin legújabb lapszáma!
Az e heti hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket találsz

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu