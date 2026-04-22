Ifj. Schobert Norbert A Nagy Duettről vallott: „Anyának akartam üzenni: ha hiszel benne, sikerül!”

Lengyel Johannát és Schobert Norbit még a finálé után is jócskán fűtötte az adrenalin, amikor a döntő pillanatairól számoltak be.
„Kellett egy kis idő, és csak másnapra realizáltam. Hihetetlenül jó érzés, hogy a befektetett munka végül kifizetődött. Valahányszor ránézek a trófeára, eszembe jutnak a közös pillanataink” – kezdte Rubint Réka fia a hot!-nak.
„Óriási visszajelzés számunkra, hogy sikerült lenyűgöznünk a nézőket, és átadni nekik azokat az érzéseket, amiket szerettünk volna” – tette hozzá Lengyel Johanna Megasztáros győztes.
Bár többször is sikerült bezsebelniük az adásnyertes címet, nem a végső siker lebegett a szemük előtt.
„Eljátszottunk a győzelem gondolatával, de nem a döntőn járt az eszünk. Adásról adásra készültünk, és az volt a győzelem kulcsa, hogy egy pillanatra sem dőltünk hátra” – emlékezett vissza Schobert Norbi fia.
„Valóban nem volt megállás, minden alkalommal rá akartunk tenni még egy lapáttal” – fűzte hozzá a gondolatmenethez az énekesnő. „Próbáltam úgy hozzáállni a döntőhöz, hogy ünnepeljem azt az utat, amit az elmúlt hetekben bejártunk.”
A műsornak hála, olyan önismereti úton mentek keresztül, ami az egész életükre hatással lesz.
„Amellett, hogy sokszor ki kellett lépnem a komfortzónámból, ott volt mellettem egy duettpartner is, Norbi személyében, aki mind technikailag, mind színpadi jelenlétben más szinten állt. Szerencsére megvolt közöttünk a balansz, így ez nem okozott problémát. A Nagy Duett segített abban, hogy könnyebben találjak megoldásokat egy-egy váratlan helyzetre az élet különböző területein” – árulta el Lengyel Johanna.
Norbi számára a motivációt az édesanyja jelenléte adta: nemcsak önmagának, hanem neki is bizonyítani akart.
Rengeteg önbizalmat adott ez a műsor. Gátlásokkal indultam, de a produkciónk után sikerült megnyílnom. Anyának szerettem volna bizonyítani, és azt üzenni neki: ha az ember igazán akar valamit, és hisz benne, akkor sikerülhet.
A verseny véget ért, viszont a páros számára az együtt töltött hetek sokkal maradandóbbat szültek a sikernél: egy őszinte barátságot.
„Bátran mondhatjuk, hogy igaz barátra leltünk egymás személyében. Biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben is tartjuk a kapcsolatot” – mondták egybehangzóan.
A győzelem után Lengyel Johanna első útja a csendbe vezet, hogy aztán újult erővel vágjon neki a nyári szezonnak.
„Két hétre elvonulok a természetbe, mert a Megasztár óta nem volt alkalmam a pihenésre. Szükségem van a töltődésre, távol a hétköznapok zajától, hiszen utána ismét pörgős időszak jön: véglegesítjük a zenekaromat, a vadonatúj saját dalaimat, majd élő zenekaros koncertturnéra indulok.”
Ifj. Schobert Norbinak viszont jelenleg egy másik, sorsfordító kihívás köti le minden energiáját.
„Az éneklés és a gitározás biztosan az életem része marad, bár mostanában kevés időm jutott az utóbbira. Hogy komolyabban a zenével foglalkozom-e majd, azt nem tudom, hiszen most az érettségi a legfontosabb. Hiszek benne, hogy ha dolgom van az énekléssel, meg fog találni a lehetőség.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.