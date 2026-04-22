Ifj. Schobert Norbert A Nagy Duettről vallott: „Anyának akartam üzenni: ha hiszel benne, sikerül!”

Lengyel Johannát és Schobert Norbit még a finálé után is jócskán fűtötte az adrenalin, amikor a döntő pillanatairól számoltak be.

Schobert Norbi és Lengyel Johanna megnyerték A Nagy Duettet

Schobert Norbi és Lengyel Johanna: mindig ráakartak tenni egy lapáttal

„Kellett egy kis idő, és csak másnapra realizáltam. Hihetetlenül jó érzés, hogy a befektetett munka végül kifizetődött. Valahányszor ránézek a trófeára, eszembe jutnak a közös pil­la­na­taink” – kezdte Rubint Réka fia a hot!-nak.

„Óriási visszajelzés számunkra, hogy sikerült lenyűgöznünk a nézőket, és átadni nekik azokat az érzéseket, amiket szerettünk volna” – tette hozzá Lengyel Johanna Megasztáros győztes.

Bár többször is sikerült bezsebelniük az adásnyertes címet, nem a végső siker lebegett a szemük előtt.

„Eljátszottunk a győzelem gondolatával, de nem a döntőn járt az eszünk. Adásról adásra készültünk, és az volt a győzelem kulcsa, hogy egy pillanatra sem dőltünk hátra” – emlékezett vissza Schobert Norbi fia.

„Valóban nem volt megállás, minden alkalommal rá akartunk tenni még egy lapáttal” – fűzte hozzá a gon­do­lat­me­net­hez az énekesnő. „Próbáltam úgy hozzáállni a döntőhöz, hogy ünnepeljem azt az utat, amit az elmúlt hetekben bejártunk.”

A műsornak hála, olyan önismereti úton mentek keresztül, ami az egész életükre hatással lesz.

„Amellett, hogy sokszor ki kellett lépnem a komfortzónámból, ott volt mellettem egy duett­part­ner is, Norbi személyében, aki mind technikailag, mind színpadi jelenlétben más szinten állt. Szerencsére megvolt közöttünk a balansz, így ez nem okozott problémát. A Nagy Duett segített abban, hogy könnyebben találjak megoldásokat egy-egy váratlan helyzetre az élet különböző területein” – árulta el Lengyel Johanna.

Norbi számára a mo­ti­vá­ciót az édesanyja jelenléte adta: nemcsak önmagának, hanem neki is bizonyítani akart.

Rengeteg önbizalmat adott ez a műsor. Gátlásokkal indultam, de a produkciónk után sikerült megnyílnom. Anyának szerettem volna bizonyítani, és azt üzenni neki: ha az ember igazán akar valamit, és hisz benne, akkor sikerülhet.

A verseny véget ért, viszont a páros számára az együtt töltött hetek sokkal maradandóbbat szültek a sikernél: egy őszinte barátságot.