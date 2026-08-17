Vége: a TV2 sztárja szakított 32 évvel fiatalabb párjával

A TV2 sztárja, Szolnoki Szabolcs közösségi oldalán jelentette be, hogy másfél év után szakítottak 32 évvel fiatalabb párjával. A Házasság első látásra sztárja másfél évvel ezelőtt sokaknál kiverte a biztosítékot, amikor 50 éves létére bejelentette, hogy egy középiskolás lányba szeretett bele.

Szolnoki Szabolcs és egykori párja, Karolina

Fotó: Instagram

Párja, Karolina a műsorban szúrta ki magának Szolnoki Szabolcsot, és az egyik közösségi oldalon írt rá. Az ismerkedésből hamar szerelem lett, Karolina akkor még az érettségire készült. Természetesen a kapcsolatukat a legtöbben nem nézték jó szemmel, ám egy ideig úgy tűnt, rácáfolnak a kétkedőkre, és a hatalmas korkülönbség ellenére boldogok együtt.

A férfi most közösségi oldalán jelentette be a hírt, hogy másfél év után mégis úgy döntöttek, külön utakon folytatják.

– Szakítottunk Karolinával, és tényleg barátok maradtunk, a legjobb barátomnak is mondhatom. Egy nagyon értékes másfél év van mögöttünk, amit sok mosolygással, szeretettel, érdekességgel töltöttünk el és meg is szeretném neki ezt köszönni, mivel ő egy nagyon értékes kis teremtés. Egyébként annyit elárulhatok, ami a fő probléma volt, az nem a korkülönbség, hanem inkább kicsit az egészséges életmódhoz való viszonyulásunk – magyarázta TikTok-videójában Szolnoki Szabolcs.

Hangsúlyozta, mivel Karolina nagyon fiatal, reménykedik benne, hogy sikeres és boldog élete lesz, rá pedig, mint barátra, ezután is számíthat majd. Hogy az újabb találgatásokat elkerülje, leszögezte azt is, nem lépett harmadik fél a képbe, és jelenleg úgy érzi, egy jó ideig szingli is fog maradni.