10 emberből 9 nem ismeri a következő szavakat

Most számot adhatsz a műveltségedről! Mennyire ismered a hazánkban is elterjedt idegen szavakat és kifejezéseket? Ha otthon vagy a témában, egész biztosan nem jelent majd gondot 100 százalékot elérned az alábbi kvízen! Felkészültél?
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