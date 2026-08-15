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10 emberből 9 nem ismeri a következő szavakat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors teszt
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 15. 15:00
idegen szavakkvíz
Mennyire vagy művelt? Ebből a kvízből kiderül!
A szerző cikkei

Most számot adhatsz a műveltségedről! Mennyire ismered a hazánkban is elterjedt idegen szavakat és kifejezéseket? Ha otthon vagy a témában, egész biztosan nem jelent majd gondot 100 százalékot elérned az alábbi kvízen! Felkészültél?

Ismered a következő idegen szavakat? Kvízünkből kiderül!
Ismered a következő idegen szavakat? Kvízünkből kiderül!
Fotó: Pexels

Kvíz, ami csak a legműveltebbeknek sikerül tökéletesen

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mit jelent magyarul a patológia?

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu