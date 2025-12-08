Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kiderült, mire készül a Megasztár győztese, Lengyel Johanna: Marics Petit sem hagyja el

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 08:15
Lengyel Johanna
A Megasztár 2025-ös évadának nyertese még szinte fel sem dolgozta, hogy ő lett az év hangja, de máris tele van tervekkel. Lengyel Johanna most önmagára fókuszál, hogy erőre kapjon.
Niki
A szerző cikkei

A Megasztár 8. évada Lengyel Johanna győzelmével zárult szombaton, aki kétségtelenül nagyon megérdemelte a fődíjat. A fiatal lány hétről hétre elkápráztatta a zsűrit, a Megasztár döntőjében pedig a korábbiaknál is nagyobbat villantott, hiszen nemcsak mesterével, Marics Petivel közös produkciója, de első saját dala is elkápráztatta a közönséget. Lengyel Johanna azóta igyekszik kipihenni a műsor fáradalmait, de úgy tűnik, nem sokáig lógatja a lábát, hiszen még karácsony előtt visszatér a munkához. Erről mesélt most a Borsnak.

Lengyel Johanna a Megasztár színpadán mutatta be első szóló dalát.
Lengyel Johanna új dala mindenkit lenyűgözött, a Megasztár zsűrije állva tapsolt neki a döntőben (Fotó: TV2)

Bár Lengyel Johanna Rise című dala az első szóló szerzeménye, de ez nem sokáig lesz így, ugyanis a fiatal tehetség máris a jövőre koncentrál és nem tervez visszavenni a tempóból.

„Szeretném, hogy minél hamarabb el tudjak indulni az új évben, úgyhogy valószínű, hogyha pihentem egy hetet, akkor bele is vágok a munkába. Nyilván, ha több időre lesz szükségem, akkor lehet, hogy még hozzáteszek pár napot, mert az most a legfontosabb, hogy azért egészségileg egy olyan szinten legyek, ami használható később” – kezdte Johanna.

Nem is tudnék jó dalt írni szerintem ilyen állapotban. De az a terv, hogy még decemberben belekezdek, hogy minél hamarabb készüljenek a dalok, mert úgy gondolom, hogy sok időt kihagyni sem túl szerencsés. Meg persze ezzel tudom meghálálni, hogy az emberek biztattak. Azt pedig, hogy ez mikor kerül színpadra, még nem tudom, de az is pár hónap, úgyhogy jól bele kell húzni 

– mesélte.

Lengyel Johanna Megasztár
Marics Peti és Lengyel Johanna duóját valószínűleg még láthatjuk majd a színpadon, hiszen mindketten szeretnék folytatni a közös munkát (Fotó: Bánkúti Sándor)

Lengyel Johanna Marics Petivel is folytatja a munkát

Ugyan a műsor alatt több pletyka is felröppent arról, hogy a fiatal zenészek talán egy párt alkothatnak, de ezt mindketten tagadták. Az viszont kiderült, hogy Lengyel Johanna és Marics Peti a műsor után is szakmai kapcsolatban maradnak, sőt szeretnének is még együtt dolgozni. A Megasztár nyertesének törekvéseit pedig zenekara is teljes mellszélességgel támogatja, nagyon büszkék az énekesnőre.

 

