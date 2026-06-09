Magánéletéről vallott Lengyel Johanna: „Inkább felvállalom a magányt”

Lengyel Johanna sikert sikerre halmoz az utóbbi időben. Előbb megnyerte a Megasztár 8. évadát, majd utána A Nagy Duettben ifjabb Schobert Norbival megnyerték a produkciót. Sőt azóta a csinos énekesnőnek már saját zenekara is lett. Szakmai karrierje sínen van, de mi a helyzet a magánéletével?
A Megasztár 9. évadának a meghallgatásai már elkezdődtek, ahova az előző évad győztese, Lengyel Johanna is ellátogatott. Goják Jana kérdésére felidézte, a Megasztár után A Nagy Duettben is első helyen végzett.
Kettőből kettő. Hogy mi lesz a következő? A magánéletemet el lehetne kezdeni esetleg. Most azt kell felhúzni egy kicsit
– ismerte be a csinos énekesnő, aki nemrég egy podcastben bővebben beszélt a magányosságáról.
– Inkább felvállalom a magányt, mint hogy olyan környezetben legyek, ami nem kompatibilis velem – fogalmazott egyszerre utalva barátságokra és párkapcsolatra is.
Bár szupertehetséges, mindig mosolygós és csinos, a szerelem mégsem jön az életébe. Baráti társaságaiból is mindig úgy érezte, hogy kilóg, és sorra kikoptak mellőle az emberek, és így volt ez a párkapcsolatokat tekintve is.
Sok fájdalmam volt az évek alatt, sokszor éreztem magam magányosnak. Volt, hogy rossz napom volt, és nem volt kit felhívnom. Tavaly áprilisban volt egy pont, hogy azt éreztem, nem akarom ezeket a köröket futni. Hogy inkább elsétálok, és vállalom a magányt. Mert úgy éreztem, a baráti társaságokba is mindig én hívattam meg magamat, és bár akkor örültek nekem, aztán ők maguktól sosem hívtak. Sokszor volt, hogy egy-egy ilyen találkozó után rosszabbul éreztem magam, mint előtte. És ez volt párkapcsolati szinten is, ott is azt éreztem, hogy ezt nem tudom meglépni. Hogy jó lenne már valami, de az nem megfelelő, hogy csak elfantáziáltam, rávetítettem valamit szituációkra
– érvelt az énekesnő, aki ugyan az elmúlt időszakban úgy érzi, végre igaz barátokra lelt, de a szerelem még várat magára...
A Megasztárra visszatérve: egy jóképű férfi azért mégis feltűnt mellette. Ő Majthényi Zsombor p.y.f.u., aki a tehetségkutató legutóbbi évadában bronzérmes lett. A kapcsolat nem szakadt meg köztük a Megasztár döntője óta. Sőt a sokoldalú énekesnő most közös dalt készít a rapperrel - szúrta ki a Story.
– Van egy projektünk készülőben. Már fel is vettünk valamit, csak még eléggé kezdetleges, de nagyon patika lesz. Nagyon amerikai cucc – írta körül a szerzeményt p.y.f.u.
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