Magánéletéről vallott Lengyel Johanna: „Inkább felvállalom a magányt”

Lengyel Johanna sikert sikerre halmoz az utóbbi időben. Előbb megnyerte a Megasztár 8. évadát, majd utána A Nagy Duettben ifjabb Schobert Norbival megnyerték a produkciót. Sőt azóta a csinos énekesnőnek már saját zenekara is lett. Szakmai karrierje sínen van, de mi a helyzet a magánéletével?

Lengyel Johanna megszólalt a magánéletéről Fotó: Bors

Magánéletéről vallott Lengyel Johanna

A Megasztár 9. évadának a meghallgatásai már elkezdődtek, ahova az előző évad győztese, Lengyel Johanna is ellátogatott. Goják Jana kérdésére felidézte, a Megasztár után A Nagy Duettben is első helyen végzett.

Kettőből kettő. Hogy mi lesz a következő? A magánéletemet el lehetne kezdeni esetleg. Most azt kell felhúzni egy kicsit

– ismerte be a csinos énekesnő, aki nemrég egy podcastben bővebben beszélt a magányosságáról.

– Inkább felvállalom a magányt, mint hogy olyan környezetben legyek, ami nem kompatibilis velem – fogalmazott egyszerre utalva barátságokra és párkapcsolatra is.