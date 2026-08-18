Kettészakad az ország: keleten a vihar miatt adta ki riasztást

Kedden kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futó záporok, zivatarok.

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Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. Hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk.

Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomolyfelhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti, délkeleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli, délnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.