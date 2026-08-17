Kitálalt a Csillag Születik győztese: „Isten a menedzserem” – Így él ma Mészáros János Elek

Tizennégy év telt el azóta, hogy Mészáros János Elek lenyűgöző hangjával és utánozhatatlanul szerény egyéniségével megnyerte a Csillag Születik 2012-es szériáját. Míg a tehetségkutatók sok egykori felfedezettje idővel eltűnt a süllyesztőben vagy a fesztiválok világában próbált felszínen maradni, az alcsútdobozi énekes teljesen egyedi utat választott magának. Nem hajhássza a népszerűséget, mégis megállás nélkül koncertezik országszerte, az elmúlt esztendőben 108 fellépést tudhatott maga mögött, pályafutása során pedig lassan eléri a bűvös 1900. koncertet.

Mészáros János Elek, a Csillag Születik győztese rengeteget koncertezik (Fotó: MW)

A szolgálat öröme élteti a Csillag Születik egykori győztesét

A televíziós műsor olyan mértékű ismertséget hozott számára, amely a mai napig kitart. Az énekes ugyanakkor határozottan elzárkózik a harsány zenei rendezvényektől, és kizárólag a léleknek szóló, meghitt alkalmakat keresi.

A mai napig felismernek az emberek, amin elcsodálkozom. Nem vagyok egy tucatfigura, de jó érzés, hogy emlékeznek rám. A felkérésekből szerencsére sosem szenvedek hiányt, de nekem Isten a menedzserem, ő hozza a fellépéseket. Nagyon sok a templomi koncert és a jótékonysági előadás. Igazán ott érzem jól magam, a meghittebb környezetben, ahol a lelki értékek számítanak. Nem a fesztiválok világa az én közegem. Szerintem a nézők annak idején azért is szavaztak rám, mert nem voltam olyan, mint a többiek. Én nem azt nézem, mit adnak egy fellépésért, hanem azt, hol tudok szolgálni

– vallotta be az énekes.

Borászkodás és kerti munka a januári holtszezonban

Az év végi zsúfolt adventi időszak után a január és a február csendesebb mederben folyik az énekes életében. Mészáros János Elek ilyenkor sem unatkozik alcsútdobozi otthonában, hiszen a ház körül és a szőlősben mindig akad elvégzendő teendő: „A legzsúfoltabb periódus mindig az év utolsó három hónapja, különösen a decemberi adventi koncertek sora. Ezután a január és a február egy csendesebb holtszezon, ilyenkor alig van fellépés. De a kertes házban sosem lehet unatkozni! Ebben az időszakban végzem a tavaly megtermett borok derítését, szűrését, palackozását, valamint a szőlő metszését. Mindig feltalálom magam, a fizikai munka teljesen feltölt” – mesélte mindennapjairól.