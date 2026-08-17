Azt hitte, csak elrontotta a gyomrát a nyaraláson, majdnem meghalt a 20 éves fiatal

Az orvosok először azt mondták Lottie Perksnek, hogy egyszerűen kiszáradt, ezért pihenjen otthon. Később azonban kiderült, hogy kilyukadt a vakbele és életveszélyes szepszis alakult ki nála.
A 20 éves Lottie néhány nappal a brazíliai nyaralás kezdete után erős, bénító hasi fájdalmat és hányást tapasztalt. Egy nappal később jobban lett, ezért a család folytatta a nyaralást. Amikor azonban 2025 áprilisában hazatértek Londonba, Lottie állapota hirtelen romlani kezdett. Édesanyja, Laura szerint a lánya kontrollálhatatlanul remegett, a keze és a lába jéghideg lett, az ajkai pedig elkékültek. A testhőmérséklete szokatlanul alacsony volt, az arca és a végtagjai pedig megduzzadtak és kipirultak.
A család először arra gondolt, hogy Lottie ugyanazt a gyomor-bélrendszeri fertőzést kapta el, amelyből Laura is szenvedett az utazás után. Néhány órával a hazatérés után azonban a hasi fájdalom és a hányás ismét jelentkezett, ezúttal vérzéssel és hasmenéssel együtt. A sürgősségire vitték, ahol három órán keresztül infúziót kapott és megfigyelték. Végül azonban gyomor-bélrendszeri fertőzéssel hazaengedték, mivel a vérvizsgálatok alapján nem mutatkozott emelkedett gyulladásos érték.
Másnap Lottie tovább gyengült. Édesanyja ismét felhívta a kórházat, és megkérdezte, nem lehet-e vakbélgyulladása, de azt a választ kapta, hogy minden rendben van.
Laura végül visszavitte a lányát a kórházba, és kérte, hogy ismét vizsgálják meg. Az orvosok állítólag kezdetben úgy vélték, hogy Lottie csupán kiszáradt, és el kellene hagyniuk a kórházat. Ekkor azonban egy szokatlan kiütést vettek észre rajta. Lottie lábai foltosan lilává váltak, a teste pedig megduzzadt. Ezután CT-vizsgálatot végeztek, amely kimutatta, hogy kilyukadt a vakbele, és emiatt szepszis alakult ki.
Lottie sürgősségi műtéten esett át, de addigra a fertőzés már elterjedt a szervezetében. Amikor összeesett édesanyja karjaiban, szeptikus sokk alakult ki nála: a vérnyomása lezuhant, a szívverése pedig veszélyesen felgyorsult. A szervei működése is kezdett leállni. Az orvosok azonnal antibiotikumos kezelést kezdtek. A család szerint körülbelül egyórás időablak állt rendelkezésre, mielőtt a szervei teljesen felmondták volna a szolgálatot. Ezután egy héten keresztül bizonytalan volt, hogy túléli-e. Szerencsére Lottie fokozatosan felépült. Lassan le tudták venni a gyógyszerekről és az életfunkcióit fenntartó gépekről, később pedig visszatért az egyetemre, ahol sikeresen teljesítette az első évét.
Az esetnek azonban máig vannak következményei. Lottie időnként továbbra is hányingert, hasi fájdalmat, szédülést és fáradtságot tapasztal, valamint nehezen tartja melegen magát. A történtek érzelmileg az édesanyját is megviselték.
Tudom, hogy több lehetőséget is ki kellett zárniuk, de azt kívánom, bárcsak hamarabb felmerült volna bennük a gyorsan súlyosbodó szepszis lehetősége
– mondta.
Lottie és édesanyja most a szepszis veszélyeire szeretnék felhívni a figyelmet. A történetük egyik legfontosabb tanulsága szerintük az, hogy ha valaki nagyon betegnek érzi magát, nem szabad egyszerűen legyinteni a tünetekre, még akkor sem, ha elsőre egy egyszerű gyomorrontásnak tűnnek. Lottie végül azt mondta: bár rendkívül hálás az orvosoknak és ápolóknak, akik megmentették az életét, továbbra is fájdalmas számára, hogy talán hamarabb is felismerhették volna, mi történik vele - írja a Mirror.
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