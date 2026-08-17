Azt hitte, csak elrontotta a gyomrát a nyaraláson, majdnem meghalt a 20 éves fiatal

Az orvosok először azt mondták Lottie Perksnek, hogy egyszerűen kiszáradt, ezért pihenjen otthon. Később azonban kiderült, hogy kilyukadt a vakbele és életveszélyes szepszis alakult ki nála.

Valójában kilyukadt vakbél okozta a tüneteket / Fotó: Unsplash

Kis híján életét vesztette a fiatal, akiről azt hitték, csak gyomorrontása van

A 20 éves Lottie néhány nappal a brazíliai nyaralás kezdete után erős, bénító hasi fájdalmat és hányást tapasztalt. Egy nappal később jobban lett, ezért a család folytatta a nyaralást. Amikor azonban 2025 áprilisában hazatértek Londonba, Lottie állapota hirtelen romlani kezdett. Édesanyja, Laura szerint a lánya kontrollálhatatlanul remegett, a keze és a lába jéghideg lett, az ajkai pedig elkékültek. A testhőmérséklete szokatlanul alacsony volt, az arca és a végtagjai pedig megduzzadtak és kipirultak.

A család először arra gondolt, hogy Lottie ugyanazt a gyomor-bélrendszeri fertőzést kapta el, amelyből Laura is szenvedett az utazás után. Néhány órával a hazatérés után azonban a hasi fájdalom és a hányás ismét jelentkezett, ezúttal vérzéssel és hasmenéssel együtt. A sürgősségire vitték, ahol három órán keresztül infúziót kapott és megfigyelték. Végül azonban gyomor-bélrendszeri fertőzéssel hazaengedték, mivel a vérvizsgálatok alapján nem mutatkozott emelkedett gyulladásos érték.

Másnap Lottie tovább gyengült. Édesanyja ismét felhívta a kórházat, és megkérdezte, nem lehet-e vakbélgyulladása, de azt a választ kapta, hogy minden rendben van.

Laura végül visszavitte a lányát a kórházba, és kérte, hogy ismét vizsgálják meg. Az orvosok állítólag kezdetben úgy vélték, hogy Lottie csupán kiszáradt, és el kellene hagyniuk a kórházat. Ekkor azonban egy szokatlan kiütést vettek észre rajta. Lottie lábai foltosan lilává váltak, a teste pedig megduzzadt. Ezután CT-vizsgálatot végeztek, amely kimutatta, hogy kilyukadt a vakbele, és emiatt szepszis alakult ki.

Daughter almost died after 'holiday stomach bug' turned out to be deadly illness https://t.co/TDWcBdc1Ix — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) August 11, 2026

Lottie sürgősségi műtéten esett át, de addigra a fertőzés már elterjedt a szervezetében. Amikor összeesett édesanyja karjaiban, szeptikus sokk alakult ki nála: a vérnyomása lezuhant, a szívverése pedig veszélyesen felgyorsult. A szervei működése is kezdett leállni. Az orvosok azonnal antibiotikumos kezelést kezdtek. A család szerint körülbelül egyórás időablak állt rendelkezésre, mielőtt a szervei teljesen felmondták volna a szolgálatot. Ezután egy héten keresztül bizonytalan volt, hogy túléli-e. Szerencsére Lottie fokozatosan felépült. Lassan le tudták venni a gyógyszerekről és az életfunkcióit fenntartó gépekről, később pedig visszatért az egyetemre, ahol sikeresen teljesítette az első évét.