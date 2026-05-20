Sírva búcsúzott Lengyel Johanna, egy korszak véget ért

A Megasztár és A Nagy Duett sztárja, Lengyel Johanna fontos mérföldkőhöz érkezett. A Vasovski Symphonic margitszigeti koncertjén ugyanis az énekesnő hivatalosan is elköszönt a zenekartól, ami számára is megható pillanat volt. Afelől ugyanakkor kétség sincs, hogy szívesen emlékszik majd vissza erre az időszakra.

Lengyel Johanna Nagy Duettes előadásaival is elrabolta a szíveket

Lengyel Johanna szólókarrierje került előtérbe

Itt tényleg egy családra találtam. Ezek a barátságok persze, attól még megmaradnak, hogy már nem leszek a csapat tagja. Szeretjük egymást, jó érzés volt megint itt lenni. Az utolsó dal után meg is könnyeztem a búcsút, mert ez nekem egy nagyon meghatározó időszak marad az egész életemben

- nyilatkozta a Blikknek az énekesnő, aki az önmegvalósítás útjára lépett.

A Megasztár megnyerése után újabb műsorban szerepelhettem, amit végül megnyertünk ifjabb Schóbert Norbival. Szerintem A Nagy Duett olyan volt, mint a Megasztár turbóverzióban. Nagyon nehéz feladatokat kaptunk, és talán még több volt benne a kihívás számomra. És közben nagyon élveztem. A Megasztár és A Nagy Duett után is szinte megállás nélkül dolgoztam, amit néha nehezen viseltem

- vallotta be Johanna, hozzátéve, hogy az elmúlt hetekben a saját élő zenekaros koncertműsorával foglalkozott, amelyben kilenc új dal is helyet kapott. A munka tehát gőzerővel folytatódik, főleg, hogy ősszel már lemezbemutató koncertet is tervez.