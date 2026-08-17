„Megvásárolná a fürdővizemet” – Sokkoló e-maileket kap a népszerű magyar énekesnő

Az online térben a celebek szinte mindennap szembesülnek furcsa üzenetekkel, de ami Sofival történt, azon még a sokat látott tartalomgyártók is lehidaltak. Az énekesnő a Szemeszter Podcast vendége volt Frey Timi és Zsigmond Angi társaságában, ahol meséltek a közösségi média legsötétebb és legbizarrabb szegleteiről. Kiderült, hogy a rajongói imádat néha egészen extrém formákat ölt, és sokan nemcsak hódolnának, hanem komoly összegeket is átutalnának azért, hogy valaki alárendeltként kezelje őket.

Sofi Rabszolga című dalát túl komolyan vette néhány rajongó (Fotó: Youtube)

Sofi rajongói egészen különös ajánlatot tettek

„Ugye csináltam egy zenét, amiben azt írtam, hogy nem egy palit keresek, hanem egy rabszolgát, és hát vannak jelentkezők. Rám írnak, hogy szívesen lennének a rabszolgáim, fizetnének is érte, nemcsak Instagramon, hanem e-mailen is keresnek már” – mesélte Sofi a műsorban. A téma hallatán Zsigmond Anginak is azonnal beugrottak a saját döbbenetes tapasztalatai. Elmesélte, hogy a baráti társaságával néha már-már szórakozásból böngészik a bejövő levelesládáját, mert egészen hihetetlen dolgok landolnak nála.

A barátaimmal, amikor iszogatunk, szoktuk nézni az e-mailemet, és ez olyan beteg dologba ment át... Egy csaj küldte, hogy milyen rabszolgái vannak, például aki azért fizetne, hogy bevásárolna nekem. Más megvásárolná a fürdővizemet

– osztotta meg Angi, majd rátért a még meredekebb részletekre: „A csaj küldött nekem egy képet, hogy van egy lábtartója, aki hozott neki sushit. Ez a lány ajánlja ki őket, van neki 4-5 szolgája. Az a durva, hogy megnyitottam az e-mailt, elolvastam, és utána írt, hogy szia, láttam, hogy elolvastad.”