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„Megvásárolná a fürdővizemet” – Sokkoló e-maileket kap a népszerű magyar énekesnő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Sofi
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 17. 18:00
Zsigmond Angélarabszolgapárkapcsolat
Nem mindennapi ajánlatokkal bombázzák a celebeket a rajongóik, néhányan kemény pénzeket fizetnének azért, hogy az alárendeltjeikké válhassanak. A sokkoló e-mailekről Sofi és Zsigmond Angi a Szemeszter Podcast adásában rántotta le a leplet.
Nagy Milán
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Az online térben a celebek szinte mindennap szembesülnek furcsa üzenetekkel, de ami Sofival történt, azon még a sokat látott tartalomgyártók is lehidaltak. Az énekesnő a Szemeszter Podcast vendége volt Frey Timi és Zsigmond Angi társaságában, ahol meséltek a közösségi média legsötétebb és legbizarrabb szegleteiről. Kiderült, hogy a rajongói imádat néha egészen extrém formákat ölt, és sokan nemcsak hódolnának, hanem komoly összegeket is átutalnának azért, hogy valaki alárendeltként kezelje őket.

Sofi furcsa rajongójáról mesélt.
Sofi Rabszolga című dalát túl komolyan vette néhány rajongó (Fotó: Youtube)

Sofi rajongói egészen különös ajánlatot tettek

„Ugye csináltam egy zenét, amiben azt írtam, hogy nem egy palit keresek, hanem egy rabszolgát, és hát vannak jelentkezők. Rám írnak, hogy szívesen lennének a rabszolgáim, fizetnének is érte, nemcsak Instagramon, hanem e-mailen is keresnek már” – mesélte Sofi a műsorban. A téma hallatán Zsigmond Anginak is azonnal beugrottak a saját döbbenetes tapasztalatai. Elmesélte, hogy a baráti társaságával néha már-már szórakozásból böngészik a bejövő levelesládáját, mert egészen hihetetlen dolgok landolnak nála.

A barátaimmal, amikor iszogatunk, szoktuk nézni az e-mailemet, és ez olyan beteg dologba ment át... Egy csaj küldte, hogy milyen rabszolgái vannak, például aki azért fizetne, hogy bevásárolna nekem. Más megvásárolná a fürdővizemet

– osztotta meg Angi, majd rátért a még meredekebb részletekre: „A csaj küldött nekem egy képet, hogy van egy lábtartója, aki hozott neki sushit. Ez a lány ajánlja ki őket, van neki 4-5 szolgája. Az a durva, hogy megnyitottam az e-mailt, elolvastam, és utána írt, hogy szia, láttam, hogy elolvastad.”

Se rabszolgára, se barátra nem tart igényt jelenleg

A bizarr felajánlások mellett Sofi a magánéletéről is vallott. Kiderült, hogy a nyári pörgés miatt jelenleg esélye sincs egy normális párkapcsolatra, még úgy sem, ha az illető rengeteg energiát fektetne a dologba. 

Megismerkedtem egy fesztiválon egy fiúval, nagyon megkedveltem, próbáltunk ismerkedni, Németországból le is jött hozzám, aztán rájöttem, hogy nem állok készen egy kapcsolatra. Jöhet akárki... nincs időm erre, a barátnőzésre még oké, de pihenni sincs időm, és nagyon sokat hajtok ezen a nyáron

 – magyarázta az énekesnő, aki legközelebb csak decemberben tud majd szusszanni egyet, de állítása szerint egyáltalán nem bánja: „Nem panaszkodom, nekem tetszik ez az élet.”

 

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