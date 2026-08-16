Nyári Dia őszintén mesélt kislánya állapotáról: „A bal lábfeje nem mozog még, az béna”

Nyári Dia kislánya, Emma áprilisban született meg. A színésznő most az RTL Reggeliben beszélt arról, hogy van a baba, milyen nehézségekkel kellett szembenézniük, és mik a kilátások a jövőre nézve.
Bár már a várandósság utolsó időszakában kiderült, hogy valami nincs rendben Emma gerincével, a pontos diagnózist csak később tudták meg.
Emma egyébként jól van, és az a csodálatos, hogy mindig is jól volt. Én ennyire mosolygós és kiegyensúlyozott babával soha nem találkoztam, és nem az elfogultság beszél belőlem, hanem tényleg így van, ő mindig mosolyog, és ez nagyon-nagyon sok erőt ad nekünk. Az utolsó trimeszterben derült ki, hogy valami van a gerincével, valamit találtak a gerincvelőben, vagyis akkor még nem tudták pontosan meghatározni, hogy ez micsoda, és akkor onnantól egy ilyen nagy kérdőjel volt bennünk, és egy nagy izgalom, hogy ez mi lehet pontosan
– mondta Nyári Dia a Reggeliben.
A családnak hosszú ideig bizonytalanságban kellett várnia, miközben abban bíztak, hogy nem a legrosszabb forgatókönyv valósul meg. A vizsgálatok alapján valószínűsítették, hogy egy zsírcsomóról lehet szó, ám azt nem tudták, pontosan milyen fejlődési rendellenesség állhat a háttérben.
„Nagyjából biztosak voltak abban, hogy zsírcsomó lehet, ami egy jó dolog volt ebből a szempontból, de az, hogy milyen szindrómával vagy fejlődési rendellenességgel állunk szemben, azt akkor még nem tudtuk. Amikor megszületett, akkor látható jelei is voltak annak, hogy ő azért más, mint a többi baba.”
Emma születése után a szakemberek alaposan megvizsgálták a kislányt. Ekkor derült ki, hogy úgynevezett tethered cord, vagyis lehorgonyzott gerincvelő szindrómával jött világra. A színésznő számára azonban fontos, hogy ne betegségként tekintsen arra, amivel gyermekének meg kell küzdenie.
„Külsőleg nem látszott ez a zsírcsomó, azt lehetett tudni, hogy ez ezért nem pici, viszont azt láttuk, hogy piros a bal lábacskája, meg a bal oldala, és hogy egy kicsit vissza is van maradva az az oldala. Aztán elkezdték vizsgálgatni, specialistához kerültünk, idegsebészetre, és akkor kiderült, hogy ez az úgynevezett tethered cord, ami több tünetegyüttesből álló fejlődési rendellenesség. Ez a betegsége van, bár nem szoktam betegségként fogalmazni, mert valahogy nem szeretem ezt a szót, és igazából inkább azt mondanám, hogy ez a feladatunk vele kapcsolatban. Az is biztos volt már magzati korban, hogy ott majd meg kell operálni, mert azért ezek a dolgok nem jók, hogyha ott vannak a gerincben, és ugye azért veszélyes minden, ami ott van, mert esetleg érinti a velőt vagy az idegeket, ami a járására, az alsó végtagok mozgására lehet befolyással.”
A jó hír az, hogy Emma értelmi fejlődését és figyelmét a probléma nem érinti. A mozgásfejlődés azonban komoly figyelmet igényel, ezért a család számára most a gyógytorna és a folyamatos szakmai segítség jelenti a mindennapok részét. A kislányt kéthónapos korában meg is kellett operálni.
„Az szinte biztos volt már magzati korban is, hogy ez felfelé nem fogja gátolni semmiben, és az is, hogy a koponyában minden rendben van. A figyelme az tökéletes, meg az értelme is. Úgyhogy nekünk mozgásfejlődés szempontjából van nagyon sok feladatunk. Kéthónapos korában operálták meg, mert nagy ütemben nőtt ez a daganat a gerincében, és szükséges volt, hogy eltávolítsák azt nagyon hamar.”
A beavatkozás ugyanakkor nem jelentette azt, hogy minden nehézség egy csapásra megszűnt. Dia tisztában van vele, hogy bizonyos következményekkel együtt kell élniük, és jelenleg még nem lehet biztosan tudni, hogyan alakul majd Emma mozgása.
Az biztos, hogy ezeket a daganatokat nem lehet úgy eltávolítani, hogy ne sérüljenek ott dolgok. Az elsődleges cél nyilván az, hogy eltűnjön onnan, aminek el kell tűnnie, de vannak bizonyos járulékos veszteségek. Egyelőre például a bal lábfeje nem mozog még, az béna. Nem biztos, hogy ez vissza fog tudni jönni. Amennyiben így marad, akkor egy másfél lábacskánk van, de ortézissal valószínűleg fog tudni járni.
A család azonban minden apró fejlődésnek örül. Emma jelenlegi állapota bizakodásra ad okot, és a gyógytornász szerint jó esélye van arra, hogy később járni tudjon.
„Most nagyon szépen mozognak a lábai, úgyhogy azt mondta a gyógytornász, azt gondolja, hogy jó eséllyel fog járni, viszont ehhez kell majd valamilyen segédeszközt alkalmaznia. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy talán teljes életet tud majd élni, meg én nagyon bízom az orvostudomány fejlődésében. Most 2026 van, és hogy mi lesz aztán 10 vagy 20 év múlva, azt senki sem tudja. Igazából most itt tartunk, heti háromszor járunk gyógytornára, és a mozgás mindig egy radikális kérdés lesz, főleg ugye most csecsemőkorban, ahogy a mozgásfejlődés tart, aztán pedig majd a tinédzserkor lesz újra meghatározó, amikor nagyon meg fog nőni.”
Nyári Dia számára ez az egész helyzet egy másik fontos kérdést is új megvilágításba helyezett: mit jelent valójában szépnek lenni. Színésznőként pontosan tudja, milyen elvárásoknak kell megfelelniük a nőknek, ő azonban azt szeretné, ha Emma számára ez a másság nem hátrány, hanem egyszerűen az életének természetes része lenne.
„Színésznő vagyok, és valahogy a világ is ezt traktálja belénk, meg ezt várja el tőlünk a szakma is, hogy mi mindig legyünk szépek, mi mindig legyünk vékonyak, ne ráncosodjunk meg, ne öregedjünk. Azt gondolom, hogy ez is például nagyon jó, hogy vannak olyan színésznőink, akik azt mondják, hogy igen, ráncosodom, mert így élek. Nekem pedig van egy kislányom, akinek piros a lába és pöttyös végig, és egyébként gyönyörű, úgyhogy mondtam neki, hogy még modell is lehetsz, főleg ebben a világban, még akkor is, hogyha lesz egy kis ortézisod, de majd valami kis szexit választunk, és akkor az úgy lesz tökéletes. Tehát a szépség nem egy objektív fogalom, az mindenkinek teljesen más. Ezért én a szépségversenyektől is mindig kivoltam – annak ellenére, hogy nagyon szeretem, hogyha valami szép, és az esztétikum fontos számomra –, mert hogy mitől szép valami, vagy kinek mi szép, ezen nem lehet versenyezni, vagy nem lehet ezt szerintem egy ilyen mércével kimérni.”
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