Nyári Dia őszintén mesélt kislánya állapotáról: „A bal lábfeje nem mozog még, az béna”

Nyári Dia kislánya, Emma áprilisban született meg. A színésznő most az RTL Reggeliben beszélt arról, hogy van a baba, milyen nehézségekkel kellett szembenézniük, és mik a kilátások a jövőre nézve.

Nyári Dia kislánya, Emma kifejezetten jókedvű baba (Fotó: Szabolcs László)

Nyári Dia kislányának betegségét már magzati korban észrevették

Bár már a várandósság utolsó időszakában kiderült, hogy valami nincs rendben Emma gerincével, a pontos diagnózist csak később tudták meg.

Emma egyébként jól van, és az a csodálatos, hogy mindig is jól volt. Én ennyire mosolygós és kiegyensúlyozott babával soha nem találkoztam, és nem az elfogultság beszél belőlem, hanem tényleg így van, ő mindig mosolyog, és ez nagyon-nagyon sok erőt ad nekünk. Az utolsó trimeszterben derült ki, hogy valami van a gerincével, valamit találtak a gerincvelőben, vagyis akkor még nem tudták pontosan meghatározni, hogy ez micsoda, és akkor onnantól egy ilyen nagy kérdőjel volt bennünk, és egy nagy izgalom, hogy ez mi lehet pontosan

– mondta Nyári Dia a Reggeliben.

A családnak hosszú ideig bizonytalanságban kellett várnia, miközben abban bíztak, hogy nem a legrosszabb forgatókönyv valósul meg. A vizsgálatok alapján valószínűsítették, hogy egy zsírcsomóról lehet szó, ám azt nem tudták, pontosan milyen fejlődési rendellenesség állhat a háttérben.

„Nagyjából biztosak voltak abban, hogy zsírcsomó lehet, ami egy jó dolog volt ebből a szempontból, de az, hogy milyen szindrómával vagy fejlődési rendellenességgel állunk szemben, azt akkor még nem tudtuk. Amikor megszületett, akkor látható jelei is voltak annak, hogy ő azért más, mint a többi baba.”

Emma születése után a szakemberek alaposan megvizsgálták a kislányt. Ekkor derült ki, hogy úgynevezett tethered cord, vagyis lehorgonyzott gerincvelő szindrómával jött világra. A színésznő számára azonban fontos, hogy ne betegségként tekintsen arra, amivel gyermekének meg kell küzdenie.

„Külsőleg nem látszott ez a zsírcsomó, azt lehetett tudni, hogy ez ezért nem pici, viszont azt láttuk, hogy piros a bal lábacskája, meg a bal oldala, és hogy egy kicsit vissza is van maradva az az oldala. Aztán elkezdték vizsgálgatni, specialistához kerültünk, idegsebészetre, és akkor kiderült, hogy ez az úgynevezett tethered cord, ami több tünetegyüttesből álló fejlődési rendellenesség. Ez a betegsége van, bár nem szoktam betegségként fogalmazni, mert valahogy nem szeretem ezt a szót, és igazából inkább azt mondanám, hogy ez a feladatunk vele kapcsolatban. Az is biztos volt már magzati korban, hogy ott majd meg kell operálni, mert azért ezek a dolgok nem jók, hogyha ott vannak a gerincben, és ugye azért veszélyes minden, ami ott van, mert esetleg érinti a velőt vagy az idegeket, ami a járására, az alsó végtagok mozgására lehet befolyással.”