Csak 36 éves volt: meghalt Hayden Panettiere

Hayden Panettiere színésznő tragikus módon, 36 éves korában elhunyt. Panettiere-re, akit az NBC nagy sikerű Hősök című sorozatában és a Nashville című musicalben játszott szerepeiről ismerünk, „hihetetlen fényként és a természeti erőként” emlékeznek. Egy 11 éves lánya maradt hátra.

Hayden Panettiere meghalt: csak 36 éves volt - Fotó: NurPhoto via AFP

Az egykori gyereksztár képviselői vasárnap bejelentették: „Mély fájdalommal osztozunk szeretett Haydenünk tragikus halálában. Hihetetlen fény és a természeti erő volt, aki mérhetetlen szeretetet és örömet hozott mindazoknak, akik ismerték – és a millióknak, akik a képernyőn nézték.”

Halálának oka nem volt azonnal világos. A bűnüldöző szervek azonban megerősítették a TMZ-nek, hogy a rendőrség kivonult a színésznőt érintő incidensre, és a nyomozás folyamatban van.

Források azt is elmondták a lapnak, hogy Panettiere a közelmúltban hátfájásra panaszkodott, és hogy a színésznő, valamint se veled, se nélküled barátja, Brian Hickerson Los Angelesből délre repültek mindössze egy nappal tragikus halála előtt.

A hollywoodi sztár karrierje során számos díjra jelölték, leginkább a Hősök című sorozatban Claire Bennet pompomlány és a Nashville-ben Juliette Barnest alakítása miatt. Szerepelt a Scream franchise-ban is Kirby Reed szerepében, és hangját kölcsönözte az Until Dawn és a Kingdom Hearts videojátékoknak.

A színésznő nemrég megjelent memoárjában beismerte, hogy már 15 évesen drogfüggő volt. Állapota romlott kislánya születése után, mert depresszióba esett. Ám állítja, az utóbbi években tiszta volt. A depresszió miatt átadta lánya felügyeleti jogát volt párjának, Vlagyimir Klicskónak.