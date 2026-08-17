Csak 36 éves volt: meghalt Hayden Panettiere

Hayden Panettiere színésznő tragikus módon, 36 éves korában elhunyt. Panettiere-re, akit az NBC nagy sikerű Hősök című sorozatában és a Nashville című musicalben játszott szerepeiről ismerünk, „hihetetlen fényként és a természeti erőként” emlékeznek. Egy 11 éves lánya maradt hátra.
Az egykori gyereksztár képviselői vasárnap bejelentették: „Mély fájdalommal osztozunk szeretett Haydenünk tragikus halálában. Hihetetlen fény és a természeti erő volt, aki mérhetetlen szeretetet és örömet hozott mindazoknak, akik ismerték – és a millióknak, akik a képernyőn nézték.”
Halálának oka nem volt azonnal világos. A bűnüldöző szervek azonban megerősítették a TMZ-nek, hogy a rendőrség kivonult a színésznőt érintő incidensre, és a nyomozás folyamatban van.
Források azt is elmondták a lapnak, hogy Panettiere a közelmúltban hátfájásra panaszkodott, és hogy a színésznő, valamint se veled, se nélküled barátja, Brian Hickerson Los Angelesből délre repültek mindössze egy nappal tragikus halála előtt.
A hollywoodi sztár karrierje során számos díjra jelölték, leginkább a Hősök című sorozatban Claire Bennet pompomlány és a Nashville-ben Juliette Barnest alakítása miatt. Szerepelt a Scream franchise-ban is Kirby Reed szerepében, és hangját kölcsönözte az Until Dawn és a Kingdom Hearts videojátékoknak.
A színésznő nemrég megjelent memoárjában beismerte, hogy már 15 évesen drogfüggő volt. Állapota romlott kislánya születése után, mert depresszióba esett. Ám állítja, az utóbbi években tiszta volt. A depresszió miatt átadta lánya felügyeleti jogát volt párjának, Vlagyimir Klicskónak.
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