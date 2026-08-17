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Hátborzongató fordulat az MH370-es rémálomban: Kiderült, mik voltak a pilóta utolsó szavai a 239 ember halála előtt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 17. 20:00
MH370-es járatmaláj repülőgép
A repüléstörténet legnagyobb rejtélye tizenegy év után is sokkolja a világot. Most újabb hátborzongató részletek láttak napvilágot a maláj utasszállító katasztrófájáról, amely 2014-ben nyomtalanul tűnt el a föld színéről. A szakértők szerint szörnyű titkot rejthet a kapitány utolsó öt szava, ráadásul egyre biztosabb, hogy valaki szándékosan taszította a halálba a gép utasait.

Megfagy a vér abban, aki újra meghallja a Kuala Lumpurból Pekingbe tartó Boeing 777-es pilótájának utolsó bejelentkezését. Zaharie Ahmad Shah kapitány másfél órával a felszállás után, a vietnámi légtérbe lépés előtt köszönt el a maláj irányítástól, mindössze öt szóval: „Jó éjszakát, Malaysia három hét nulla.”

Malaysia: Rally in remembrance of MH370 missing flight victims in Kuala Lumpur
Fotó: Aiman Arshad

Ezután a pilótafülke örökre elnémult, a hatalmas gép pedig a modern technika korában egyszerűen láthatatlanná vált a radarok számára.

Szándékosan kapcsolták le a rendszereket a pilótafülkében?

A nyomozás során kiderült, hogy a gép pont akkor sötétült el, amikor átlépte a határt, ami a szakértők szerint nem lehet véletlen: valaki belülről, szándékosan kapcsolta le az összes kommunikációs és követő rendszert.

Bár a gép nem válaszolt, a műholdas adatok és a rádióamatőrök jelei alapján a nyomozók megállapították, hogy a repülő az elsötétülés után még több mint hét órán keresztül repült az Indiai-óceán felett, mielőtt az üzemanyaga elfogyott és a mélybe zuhant.

Öngyilkos merénylet vagy hátborzongató baleset?

Simon Maskell, a Liverpooli Egyetem professzora és csapata legújabb kutatásukban három lehetséges forgatókönyvet állítottak fel a tragédiára:

  • Egy horrorisztikus, ritka baleset történt, ami miatt a legénység hirtelen cselekvőképtelenné vált, így nem tudtak kommunikálni vagy kényszerleszállást végrehajtani.
  • Kiterjesztett öngyilkosság történt, ahol a gyilkos még életben volt és tudatosan vezette a gépet a tengerbe a zuhanás pillanatában.
  • Kiterjesztett öngyilkosság történt, de a tettes már nem élt, amikor a gép az óceánba csapódott.

A kapitány otthonában találtak rá a legdurvább nyomra

A hatóságok gyanúja egyre inkább a kapitány felé terelődik. Bár konkrét, megdönthetetlen bizonyíték nincs ellene, a rendőrök korábban házkutatást tartottak a pilótánál, és az otthoni repülőszimulátorán találtak egy olyan útvonalat, amely kísértetiesen hasonlított az MH370-es utolsó, halálos útvonalára az óceán felett.

Mivel a korábbi, hatalmas területeket lefedő keresések mind kudarcot vallottak, a professzor szerint ez egyértelműen arra utal, hogy a zuhanás pillanatában valaki még életben volt a pilótafülkében és irányította a gépet, hogy az nyomtalanul eltűnjön. A maláj kormány most egy brit céggel karöltve újabb hajtóvadászatot indít az óceán mélyén, hátha végre kiderül az igazság a 239 áldozat hozzátartozói számára.

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