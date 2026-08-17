Hátborzongató fordulat az MH370-es rémálomban: Kiderült, mik voltak a pilóta utolsó szavai a 239 ember halála előtt

Megfagy a vér abban, aki újra meghallja a Kuala Lumpurból Pekingbe tartó Boeing 777-es pilótájának utolsó bejelentkezését. Zaharie Ahmad Shah kapitány másfél órával a felszállás után, a vietnámi légtérbe lépés előtt köszönt el a maláj irányítástól, mindössze öt szóval: „Jó éjszakát, Malaysia három hét nulla.”
Ezután a pilótafülke örökre elnémult, a hatalmas gép pedig a modern technika korában egyszerűen láthatatlanná vált a radarok számára.
A nyomozás során kiderült, hogy a gép pont akkor sötétült el, amikor átlépte a határt, ami a szakértők szerint nem lehet véletlen: valaki belülről, szándékosan kapcsolta le az összes kommunikációs és követő rendszert.
Bár a gép nem válaszolt, a műholdas adatok és a rádióamatőrök jelei alapján a nyomozók megállapították, hogy a repülő az elsötétülés után még több mint hét órán keresztül repült az Indiai-óceán felett, mielőtt az üzemanyaga elfogyott és a mélybe zuhant.
Simon Maskell, a Liverpooli Egyetem professzora és csapata legújabb kutatásukban három lehetséges forgatókönyvet állítottak fel a tragédiára:
A hatóságok gyanúja egyre inkább a kapitány felé terelődik. Bár konkrét, megdönthetetlen bizonyíték nincs ellene, a rendőrök korábban házkutatást tartottak a pilótánál, és az otthoni repülőszimulátorán találtak egy olyan útvonalat, amely kísértetiesen hasonlított az MH370-es utolsó, halálos útvonalára az óceán felett.
Mivel a korábbi, hatalmas területeket lefedő keresések mind kudarcot vallottak, a professzor szerint ez egyértelműen arra utal, hogy a zuhanás pillanatában valaki még életben volt a pilótafülkében és irányította a gépet, hogy az nyomtalanul eltűnjön. A maláj kormány most egy brit céggel karöltve újabb hajtóvadászatot indít az óceán mélyén, hátha végre kiderül az igazság a 239 áldozat hozzátartozói számára.
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