Megvan a dátum: ekkor hal ki az emberiség a tudósok szerint

A nagyjából 4,5 milliárd évvel ezelőtti kialakulása óta a Föld öt tömeges kihalást élt át, amelyek során a bolygó életének körülbelül 75 százaléka eltűnt 2,8 millió év alatt – kozmikus értelemben véve csupán egy pillanat alatt. Ezen katasztrofális események közül a leghíresebb a kolosszális Chicxulub aszteroida, amely 66 millió évvel ezelőtt kiirtotta a dinoszauruszokat.

Jön a világvége, ekkor hal ki az emberiség

Fotó: Vadim Sadovski / shutterstock

Az űrkőzet által okozott pusztítás példátlan volt, mivel a bolygó fajainak 76 százaléka elpusztult az aszteroida becsapódása és annak következményei miatt.

A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a Föld már a hatodik tömeges kihalási eseményét élheti át, az ember okozta klímaváltozás pedig fajok milliárdjait fenyegeti veszélyeztetéssel vagy teljes eltűnéssel.

A kutatások arra utalnak, hogy bár ez a riasztó jelenség már folyamatban lehet, a tetőpontja jóval később érkezhet el, mint azt korábban várták. A hatodik tömeges kihalást vizsgáló tanulmány, melynek címe „A kihalás mértéke és az éghajlatváltozás közötti kapcsolat a nagyobb tengeri és szárazföldi állatválságok során”, megkísérelte előre jelezni, hogy mikor történhet meg a következő tömeges kihalási epizód.

Kunio Kaiho, a Tohoku Egyetem japán klímaszakértője kutatásai során felfedezte, hogy nagyjából arányos összefüggés van a Föld átlagos felszíni hőmérséklete és a bolygó biodiverzitása között.

Ahogy az átlagos felszíni hőmérséklet egyre jobban eltér a normális szinttől, egyre több faj néz szembe a kihalással.

Míg a Chicxulub-aszteroida külső veszélyt jelentett a földi életre, a legtöbb kihalási esemény drámai éghajlati változásokból ered, amelyek szélsőséges felmelegedést vagy lehűlést jelentenek.

Kaiho professzor felfedezte, hogy a korábbi katasztrofális epizódok során a globális felszíni hőmérséklet-csökkenés váltotta ki a legsúlyosabb tömeges kihalásokat, amikor a hőmérséklet 7 Celsius-fokkal zuhant. Az ellenkező szélsőségben, hasonló pusztító következmények körülbelül 9 Celsius-foknyi felmelegedésnél jelentkeztek.

Jelenleg a világ vezetői, klímakutatók és aktivisták küzdenek azért, hogy a Föld hőmérséklet-emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 Celsius-fok alatt maradjon.