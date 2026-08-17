Megvan a dátum: ekkor hal ki az emberiség a tudósok szerint

A nagyjából 4,5 milliárd évvel ezelőtti kialakulása óta a Föld öt tömeges kihalást élt át, amelyek során a bolygó életének körülbelül 75 százaléka eltűnt 2,8 millió év alatt – kozmikus értelemben véve csupán egy pillanat alatt. Ezen katasztrofális események közül a leghíresebb a kolosszális Chicxulub aszteroida, amely 66 millió évvel ezelőtt kiirtotta a dinoszauruszokat.
Az űrkőzet által okozott pusztítás példátlan volt, mivel a bolygó fajainak 76 százaléka elpusztult az aszteroida becsapódása és annak következményei miatt.
A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a Föld már a hatodik tömeges kihalási eseményét élheti át, az ember okozta klímaváltozás pedig fajok milliárdjait fenyegeti veszélyeztetéssel vagy teljes eltűnéssel.
A kutatások arra utalnak, hogy bár ez a riasztó jelenség már folyamatban lehet, a tetőpontja jóval később érkezhet el, mint azt korábban várták. A hatodik tömeges kihalást vizsgáló tanulmány, melynek címe „A kihalás mértéke és az éghajlatváltozás közötti kapcsolat a nagyobb tengeri és szárazföldi állatválságok során”, megkísérelte előre jelezni, hogy mikor történhet meg a következő tömeges kihalási epizód.
Kunio Kaiho, a Tohoku Egyetem japán klímaszakértője kutatásai során felfedezte, hogy nagyjából arányos összefüggés van a Föld átlagos felszíni hőmérséklete és a bolygó biodiverzitása között.
Ahogy az átlagos felszíni hőmérséklet egyre jobban eltér a normális szinttől, egyre több faj néz szembe a kihalással.
Míg a Chicxulub-aszteroida külső veszélyt jelentett a földi életre, a legtöbb kihalási esemény drámai éghajlati változásokból ered, amelyek szélsőséges felmelegedést vagy lehűlést jelentenek.
Kaiho professzor felfedezte, hogy a korábbi katasztrofális epizódok során a globális felszíni hőmérséklet-csökkenés váltotta ki a legsúlyosabb tömeges kihalásokat, amikor a hőmérséklet 7 Celsius-fokkal zuhant. Az ellenkező szélsőségben, hasonló pusztító következmények körülbelül 9 Celsius-foknyi felmelegedésnél jelentkeztek.
Jelenleg a világ vezetői, klímakutatók és aktivisták küzdenek azért, hogy a Föld hőmérséklet-emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 Celsius-fok alatt maradjon.
Ennek ellenére az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) jelentése szerint a jelenlegi utat követve
az emberiség 2030-ra meghaladhatja a 3 Celsius-fokot a globális felmelegedés tekintetében, ami potenciálisan több millió faj kihalásához vezethet.
A kutatók korábban arra figyelmeztettek, hogy a globális hőmérsékletnek mindössze 5,2 Celsius-fokkal kell emelkednie ahhoz, hogy az előző öthöz hasonló tömeges kihalási esemény induljon be.
Kaiho professzor azonban felülvizsgálta ezt az előrejelzést, azzal érvelve, hogy 9°C-os felmelegedésre van szükség egy ilyen katasztrófa megelőzéséhez. Kijelentette: „A 9°C-os globális felmelegedés a legrosszabb forgatókönyv szerint legalább 2500-ig nem fog megjelenni az antropocén korban.”
„A jövőbeli antropogén kihalási nagyságrend előrejelzése kizárólag a felszíni hőmérséklet alapján nehéz, mivel az antropogén kihalás okai eltérnek a geológiai időben bekövetkező tömeges kihalások okaitól.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.