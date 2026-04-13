Schobert Norbi Jr. vallomása: "Úgy éreztem, hogy elmondhatom" - csak Lengyel Johanna tudott Rubint Réka betegségéről

Szombat este véget ért a 8. évad is, és a négy döntős páros közül végre kiderült, hogy ki nyerte A Nagy Duettet. A győztesek ifj. Schobert Norbi és Lengyel Johanna lettek, akik, ahogy a zsűri is többször kifejtette, a második adás óta, végig elképesztő profizmusról, szorgalomról, és tehetségről tettek tanúbizonyságot. A Nagy Duett nyertesei az adás után a Borsnak meséltek a közös útról, és a hihetetlen pillanatról, amikor Liptai Claudia és Till Attila kimondta a nevüket.
Lengyel Johanna tavaly év végén nyerte meg a Megasztár 8. évadát, ám máris egy újabb győzelmet zsebelt be. A gyönyörű énekesnő elmondása szerint még nem is tudott igazán napirendre térni a sikerei felett.
„A Megasztár óta meg sem álltam, mert azután is nagyon sok teendő volt, aztán jött A Nagy Duett, úgyhogy most először megyek el egy kicsit pihenni, ami nagyon jó érzés, és akkor ott fel is tudom dolgozni mind a kettőt. Szerintem még nem tartok ott, hogy akár a Megasztárt feldolgoztam volna, de nyilván örülök, hogy ezekben részem volt, és tényleg szürreális az, hogy mennyi minden történt, és hogy milyen eredményekkel zárult ez a két kaland” – kezdte.
Persze biztosan hiányozni fog a műsor, de nem hiszem, hogy depresszióba zuhannánk. Szerintem nagyon jól sikerült lezárni ezt az egészet, elégedettek vagyunk és nagyon teljesnek érezzük ezt az utat. Elértük az összes célunkat, amit kitűztünk, sőt, szerintem felül is múltuk őket. Úgyhogy tényleg úgy tudtunk búcsúzni, hogy készen állunk a továbblépésre
– árulta el kettejük nevében Johanna.
Hiába a győzelem, és a csillogás, Norbi a hétköznapokban igyekszik hasonlóan átlagos életet élni, mint bármelyik korabeli. Ahogy a műsor alatt végig, úgy természetesen hétfőtől ismét iskolába jár, sőt kénytelen lesz igencsak rákapcsolni a tanulásra.
A műsor után eléggé el leszek foglalva az érettségivel, tehát hál' Istenek, nem kell azon aggódnom, hogy unatkozni fogok. Most behozhatom a tanulásban azt, amire eddig nem tudtam annyi energiát fordítani, mint szerettem volna. Az elkövetkezendő három hétben viszont minden lehetőségem meglesz arra, hogy üljek a szobámban és csak a füzeteket nézzem
– mesélte nevetve Norbi.
„Nyilván tartok is tőle egy kicsit, mert maximalista típus vagyok, és szeretnék jó eredményt elérni, mert mindig is nagyon fontosak voltak számomra a tanulmányaim. Szóval röviden, eléggé izgulok, kicsit talán félek is” – vallotta be komolyan.
A fiatal srác már így is több terhet cipel, mint legtöbb kortársa, de mindezek eltörpülnek amellett, hogy édesanyja négy éve küzd a rákkal. Rubint Réka állapota azonban nem elgyengítette, hanem megerősítette Norbit abban, hogy meg kell nyernie a versenyt, ezzel is bizonyítva édesanyjának, hogy bármi lehetséges.
„Szerintem ez egy nagyon nagy motiváció lesz anyának, hiszen ismerem őt. Azt is tudom, hogy most az elkövetkező napokban vissza fogja hallgatni az összes produkciónkat, meg folyton ezeket a döntős képeket nézegeti majd, úgyhogy nagyon örülök, hogy így is boldoggá tudtam tenni őt, meg persze az egész családomat” – mondta ki Norbi.
Viszont a verseny alatt én ezt nem akartam publikussá tenni, mert tényleg csak A Nagy Duettre akartam helyezni a hangsúlyt ilyen szempontból. Mindenkinek megvan a maga problémája, szóval nem éreztem helyesnek, hogy én ezt itt beadjam a többieknek, úgyhogy diszkréten kezeltem. Egyetlen olyan pont volt, amikor volt egy kicsit nehezebb időszakom, és akkor úgy éreztem, hogy elmondhatom Johinak, mert bízhatok benne, ami így is volt, de más nem tudott erről
– tette még hozzá.
