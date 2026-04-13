Schobert Norbi Jr. vallomása: "Úgy éreztem, hogy elmondhatom" - csak Lengyel Johanna tudott Rubint Réka betegségéről

Szombat este véget ért a 8. évad is, és a négy döntős páros közül végre kiderült, hogy ki nyerte A Nagy Duettet. A győztesek ifj. Schobert Norbi és Lengyel Johanna lettek, akik, ahogy a zsűri is többször kifejtette, a második adás óta, végig elképesztő profizmusról, szorgalomról, és tehetségről tettek tanúbizonyságot. A Nagy Duett nyertesei az adás után a Borsnak meséltek a közös útról, és a hihetetlen pillanatról, amikor Liptai Claudia és Till Attila kimondta a nevüket.

A Nagy Duett 2026-os évadát Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. nyerte, az egész stúdió állva tapsolt (Fotó: Tumbász Hédi)

Lengyel Johanna tavaly év végén nyerte meg a Megasztár 8. évadát, ám máris egy újabb győzelmet zsebelt be. A gyönyörű énekesnő elmondása szerint még nem is tudott igazán napirendre térni a sikerei felett.

„A Megasztár óta meg sem álltam, mert azután is nagyon sok teendő volt, aztán jött A Nagy Duett, úgyhogy most először megyek el egy kicsit pihenni, ami nagyon jó érzés, és akkor ott fel is tudom dolgozni mind a kettőt. Szerintem még nem tartok ott, hogy akár a Megasztárt feldolgoztam volna, de nyilván örülök, hogy ezekben részem volt, és tényleg szürreális az, hogy mennyi minden történt, és hogy milyen eredményekkel zárult ez a két kaland” – kezdte.

Persze biztosan hiányozni fog a műsor, de nem hiszem, hogy depresszióba zuhannánk. Szerintem nagyon jól sikerült lezárni ezt az egészet, elégedettek vagyunk és nagyon teljesnek érezzük ezt az utat. Elértük az összes célunkat, amit kitűztünk, sőt, szerintem felül is múltuk őket. Úgyhogy tényleg úgy tudtunk búcsúzni, hogy készen állunk a továbblépésre

– árulta el kettejük nevében Johanna.

A Nagy Duett győztesei a fináléban is két döbbenetes produkcióval kápráztatták el a zsűrit, és a nézőket (Fotó: Tumbász Hédi)

Schobert Norbi A Nagy Duett után érettségire készül

Hiába a győzelem, és a csillogás, Norbi a hétköznapokban igyekszik hasonlóan átlagos életet élni, mint bármelyik korabeli. Ahogy a műsor alatt végig, úgy természetesen hétfőtől ismét iskolába jár, sőt kénytelen lesz igencsak rákapcsolni a tanulásra.

A műsor után eléggé el leszek foglalva az érettségivel, tehát hál' Istenek, nem kell azon aggódnom, hogy unatkozni fogok. Most behozhatom a tanulásban azt, amire eddig nem tudtam annyi energiát fordítani, mint szerettem volna. Az elkövetkezendő három hétben viszont minden lehetőségem meglesz arra, hogy üljek a szobámban és csak a füzeteket nézzem

– mesélte nevetve Norbi.