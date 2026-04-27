„Pyfuval mi nagyon közel lettünk egymáshoz” – Lengyel Johanna megtörte a csendet a Megasztár kulisszatitkairól

A Megasztár 8. évada Lengyel Johanna diadalával ért véget, aki tehetségével és szorgalmával kétségtelenül rászolgált a fődíjra. A fiatal énekesnő hétről hétre lenyűgözte a zsűrit, a fináléban pedig mindent feltett egy lapra: Marics Petivel közös duettje és első saját dala is vastapsot aratott – emlékeztetett korábban a Bors. Mivel hamarosan új évaddal tér vissza a TV2 képernyőjére a tehetségkutató, lapunk megkereste az énekesnőt, aki nemcsak legmeghatározóbb élményeibe avatott be minket, de azt is elárulta, kihez fűzi a legszorosabb kötelék a versenyzők közül.

Lengyel Johanna nemcsak a Megasztárt, de A Nagy Duett 2026 győzelmet is besöpörte (Fotó: Bors)

Lengyel Johanna elárulta, ki lopta be leginkább magát a szívébe

A tehetségkutató legújabb évadának közeledtével felkerestük az egykori győztest, Lengyel Johannát, hogy megtudjuk, hogyan látja azóta a versenyben töltött heteket, és ki volt az a személy, akivel a kamerák mögött a legmélyebb viszonyba került.

Hát szerintem, akivel legközelebb vagyok, vagy ha úgy nézem, hogy kivel tartom még a kapcsolatot a legerősebben, az a Pyfu. Mi nagyon közel lettünk egymáshoz. Szeretnénk is majd csinálni valamit, mert amúgy van egy közös bennünk így a zenén belül, ami szerintünk működhetne. Sokat szoktunk beszélni és segítjük is egymást, mert ugye most nyilván hasonló utakat járunk, akármennyire is mások vagyunk, de pörgés, meg amihez így alkalmazkodni kell, az közös. Szóval így mind a kettőnk nagyon támaszkodik a másikra, ha olyan van

– nyilatkozta Johanna.

Johannát a családja mindkét show folyamán támogatta (Fotó: Tumbasz Hedi)

Johanna üzent az új Megasztár versenyzőinek

Az énekesnőtől a Bors azt is megkérdezte, milyen jó tanácsot fogalmazna meg a műsor új versenyzőinek, illetve mi az, ami őt előre vitte.

„Hát én azt gondolom, és az jött be nekem is, hogy az mindig sokkal jobban át fog menni az embereknek az, hogyha valaki saját magát adja.”

Az újaknak azt üzenném, merjenek kísérletezni. Ha akár még nem tudják, hogy ők kicsodák, akkor a műsorban merjék ezt megtalálni, és keresgélni, és ne akarjanak rögtön az utolsó célba lépni, hanem apránként kísérletezzenek, mert magukról is nagyon sokat tanulhatnak. Én is nagyon sokat tanultam közben, és ez felkészített most az utána lévő időre. Én tényleg azt éreztem, hogy el tudtam érni a végére oda, hogy teljesen megérkeztem, úgyhogy azt mondanám, hogy szabadan élvezzék, és inkább maguknak bizonyítsanak, mint másnak

– javasolta Lengyel Johanna.