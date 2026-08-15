„Az nagyon kemény volt!” – Motoros rendőröknek kellett kimenteniük Harsányi Leventét a Sziget forgatagából

A Sziget Fesztivál keretein belül az elmúlt évtizedek alatt számtalan világsztár fordult meg a Hajógyári-szigeten, a háttérben dolgozók pedig nem egyszer váltak a zenei történelem néma tanúivá. A rádiózás és televíziózás jól ismert arca, Harsányi Levente számtalanszor állt a Sziget színpadain műsorvezetőként, ám egyetlen nap mindörökre beégett az emlékezetébe. A műsorvezető a mai napig hidegrázva gondol vissza arra a 2001-es napra, amikor a hiphop történetének legmeghatározóbb trióját konferálhatta fel – nem sokkal azelőtt, hogy egy megrázó tragédia végleg lezárta volna a zenekar addigi történetét.
„A legemlékezetesebb élményem egyértelműen a Run-DMC-hez kapcsolódik. Akkoriban épp nehezebb időszakot éltek meg, de óriási megtiszteltetés volt, hogy még a klasszikus felállásban konferálhattam fel őket. 2001-ben volt ez a fellépés, és szinte hihetetlen, de ez volt az egyik utolsó nagy koncertjük hármasban. Nem sokkal később, 2002 októberében egy queens-i stúdióban tragikus körülmények között meggyilkolták a DJ-jüket, Jam Master Jay-t. A felderítetlen ügy és a gyász miatt a csapat azonnal bejelentette a végleges feloszlását, így a budapesti koncertük valódi zenetörténeti pillanattá vált. A mai napig libabőrös leszek, ha eszembe jut, ahogy a színpadra lépés előtt még velem pacsiztak le a backstage-ben” – mesélte Harsányi Levente.
A műsorvezető számára nemcsak a legendás rapperek jelenléte, hanem az aznapi elképesztő logisztikai őrület is emlékezetes maradt, hiszen a fesztivál forgatagában filmszerű jeleneteket kellett átélnie a helyszínek közötti rohanásban.
Azon a napon brutális volt a felhozatal: a Run-DMC után jött a Ganxsta Zolee és a Kartel, majd a korszak másik hatalmas kedvence, a Bomfunk MC’s pörgette fel a tömeget. Három különböző színpadon kellett helytállnom, és akkora volt a tömeg, hogy gyalog képtelenség volt időben átérni. A biztonságiak végül úgy oldották meg a dolgot, hogy felültettek egy motoros rendőr mögé. Így száguldottunk át a tömegen az egyik helyszíntől a másikig. A szirénázó motor hátsó ülésén kapaszkodni... na, az igazi őrület volt! Örök emlék marad
– árulta el Harsányi Levente.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.