„Az nagyon kemény volt!” – Motoros rendőröknek kellett kimenteniük Harsányi Leventét a Sziget forgatagából

A Sziget Fesztivál keretein belül az elmúlt évtizedek alatt számtalan világsztár fordult meg a Hajógyári-szigeten, a háttérben dolgozók pedig nem egyszer váltak a zenei történelem néma tanúivá. A rádiózás és televíziózás jól ismert arca, Harsányi Levente számtalanszor állt a Sziget színpadain műsorvezetőként, ám egyetlen nap mindörökre beégett az emlékezetébe. A műsorvezető a mai napig hidegrázva gondol vissza arra a 2001-es napra, amikor a hiphop történetének legmeghatározóbb trióját konferálhatta fel – nem sokkal azelőtt, hogy egy megrázó tragédia végleg lezárta volna a zenekar addigi történetét.

Harsányi Levente Sziget Fesztiválos élménye örök emlék marad (Fotó: Bors)

Harsányi Levente megtisztelő feladatot kapott

„A legemlékezetesebb élményem egyértelműen a Run-DMC-hez kapcsolódik. Akkoriban épp nehezebb időszakot éltek meg, de óriási megtiszteltetés volt, hogy még a klasszikus felállásban konferálhattam fel őket. 2001-ben volt ez a fellépés, és szinte hihetetlen, de ez volt az egyik utolsó nagy koncertjük hármasban. Nem sokkal később, 2002 októberében egy queens-i stúdióban tragikus körülmények között meggyilkolták a DJ-jüket, Jam Master Jay-t. A felderítetlen ügy és a gyász miatt a csapat azonnal bejelentette a végleges feloszlását, így a budapesti koncertük valódi zenetörténeti pillanattá vált. A mai napig libabőrös leszek, ha eszembe jut, ahogy a színpadra lépés előtt még velem pacsiztak le a backstage-ben” – mesélte Harsányi Levente.