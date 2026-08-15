Gyermekei előtt esett össze a fitt menyasszony – korábban semmi sem utalt a gyilkos kórra

Mindössze néhány héttel a 40. születésnapja után tudta meg egy kétgyermekes édesanya: agytumora van. Az orvosok ekkor mindössze 14 hónapot adtak neki. Ráadásul a rákra semmi nem utalt: az asszony korábban teljesen fitt, egészséges volt. Senki sem sejtette, hogy egy gyilkos daganat növekszik a szervezetében, amely végül legyőzi őt.

Az agydaganat végül legyőzte a kétgyermekes édesanyát, aki a 40. születésnapja után pár héttel tudta meg: mindössze 14 hónapja lehet hátra

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A walesi Danielle Camilleri 2023-ban teljesen váratlanul kapott rohamot. A korábban teljesen fitt édesanya, aki épp az esküvőjét tervezte párjával, két gyermeke előtt esett össze. Azonnal kórházba rohantak vele, hogy kivizsgálják, ahol hamar meg is született a diagnózis: glioblasztóma. Az orvosok ráadásul a kiterjedéséből már ekkor sejtették: a menyasszonynak csupán hónapjai lehetnek hátra, nem évei vagy évtizedei.

Danielle és szerelme, Brian így előrehozták az esküvőjüket: 27 nap alatt mindent megszerveztek, majd 110 vendég előtt egybekeltek. "Annak ellenére, ami történt körülöttünk, férj és feleség voltunk, örökké együtt" - magyarázta a nagy nap után Danielle, akire a szertartás után szinte azonnal operáció várt. Az orvosok egy négyórás operáció során igyekeztek eltávolítani a narancsméretű tumor nagy részét, hogy utána megkezdhessék a sugárkezelést és a kemoterápiát - írja a The Sun oldala.

Legyőzte az agytumor a kétgyermekes édesanyát

Noha Danielle végül bővel túlélte a neki jósolt 14 hónapot, családja bejelentette: az édesanya 43 éves korában örökre lehunyta a szemét. Családja, szerettei körében hunyt el.

"A végsőkig harcolt hihetetlen erővel, bátorsággal és tartással. Nem lehetnénk rá büszkébbek" - jelentette ki a család.