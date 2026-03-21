Harsányi Levente pokoli mélységbe került szakítása és testvére halála után: Ganxsta Zolee rántotta ki belőle!

A műsorvezető mögött álló hónapok korántsem voltak nyugodtak, egymást követték a nehézségek. Harsányi Levente lapunknak most őszintén beszélt arról, hogyan élte meg ezt az időszakot, és arról is, hogy Ganxsta Zolee milyen szerepet játszott abban, hogy végül talpon maradt.
Harsányi Levente és Ganxsta Zolee kapcsolata nem egy egyszerű sztárbarátság, hanem egy olyan kötelék, ami évtizedek alatt mélyült el, és ahol nincs helye felszínességnek.
Harminc éve vagyunk barátok, és tényleg olyan volt, mintha szerelem lett volna első látásra. A Jó, a rossz és a csúfból mi ketten vagyunk meg, azt meg rábízzuk az emberekre, hogy melyikünk melyik. Régen egyébként heti szinten találkoztunk, aztán voltak időszakok, amikor a gyerekek vagy a rengeteg munka miatt kevesebb idő jutott egymásra, de ez a kapcsolat valójában sosem szakadt meg, mert ez tényleg egy igazi barátság
– mondta a Borsnak.
A műsorvezető szerint a kapcsolatuk egyik legfontosabb alapja az, hogy nincsenek tabuk, és a másik akkor is kimondja az igazat, ha az nem esik jól.
„Ez nem egy haveri viszony, hanem egy nagyon mély barátság. Ha lelki gond, anyagi probléma vagy komoly döntési helyzet van, mindig számíthatunk egymásra. Nem véletlen, hogy engem hívott a podcastbe, hiszen talán én ismerem őt a legjobban. Ilyen mélység a médiában nagyon ritka” – mesélte a Ganxsta Zolee és a Kartel rapperéről.
A barátságuk most új szintre lépett, hiszen közösen vágtak bele egy podcastbe Zoli életéről, valamint készülnek egy fellépéssorozattal is, ahol az életük legőszintébb és legviccesebb pillanatait osztják meg.
A barátom már elmúlt hatvan, és kitalálta, hogy csináljunk egy podcastet az eddigi életéről. Elképesztően jól megy, rengetegen követik, és nagyon boldoggá teszi. Tele van élethelyzetekkel, családi történetekkel, zenével és rengeteg humorral. Innen jött az ötlet, hogy ezt színpadra is vigyük, és közös fellépéssorozatot csináljunk, ahol zenével és történetekkel mesélünk az életünkről
– mesélte.
A közös múltjuk tele van egészen abszurd helyzetekkel is, amelyek jól mutatják, milyen a kapcsolatuk a mindennapokban.
Az egyik kedvenc sztorim, amikor Finnországba utaztunk a Mikuláshoz. Hatalmas sor volt, alig bírtuk kivárni. Zoli elkezdett kegyetlenül káromkodni finnül, nagyon jól beszéli a nyelvet. Azonnal jöttek a kismanók, többször rászóltak, végül inkább előrevittek minket a sorban, csak hogy minél gyorsabban eltűnjünk onnan. A csúcs az volt, hogy a Mikulás még magyarul is köszöntött minket
– emlékezett vissza nevetve Harsányi Levi.
Az elmúlt év azonban nemcsak nevetést, hanem komoly megpróbáltatásokat is hozott Harsányi Levente életébe, hiszen egészségügyi problémák miatt műtétre szorult, közben szakított menyasszonyával, végül pedig elveszítette szeretett testvérét. Ebben az időszakban különösen sokat jelentett számára, hogy volt kihez fordulnia.
A tavalyi év egyáltalán nem volt könnyű, de végül úgy érzem, jól jöttem ki belőle. Zoli rengeteget segített ebben, mert neki tényleg mindent őszintén el tudok mondani. Ő nem az az ember, aki azt mondja, amit hallani akarsz, hanem amit valóban gondol. Mindenkinek ilyen barátot kívánok, mert ez az, ami át tudja segíteni az embert a legnehezebb helyzeteken is
– mondta.
A történet jól mutatja, hogy a valódi barátság nemcsak a jó pillanatokban számít, hanem akkor is, amikor az embernek a legnagyobb szüksége van rá. Bár Leventének a tavalyi volt élete egyik legkeményebb éve, elmondása szerint rengeteg erőt merített belőle, ráadásul azóta sorra találják meg a jobbnál jobb szakmai feladatok.
