Harsányi Levente pokoli mélységbe került szakítása és testvére halála után: Ganxsta Zolee rántotta ki belőle!

A műsorvezető mögött álló hónapok korántsem voltak nyugodtak, egymást követték a nehézségek. Harsányi Levente lapunknak most őszintén beszélt arról, hogyan élte meg ezt az időszakot, és arról is, hogy Ganxsta Zolee milyen szerepet játszott abban, hogy végül talpon maradt.

Harsányi Levente élete egyik legkeményebb éve volt a tavalyi, barátja, Ganxsta Zolee mindenben támogatta a népszerű műsorvezetőt (Fotó: Hir tv)

Harsányi Levente nem hétköznapi barátsága

Harsányi Levente és Ganxsta Zolee kapcsolata nem egy egyszerű sztárbarátság, hanem egy olyan kötelék, ami évtizedek alatt mélyült el, és ahol nincs helye felszínességnek.

Harminc éve vagyunk barátok, és tényleg olyan volt, mintha szerelem lett volna első látásra. A Jó, a rossz és a csúfból mi ketten vagyunk meg, azt meg rábízzuk az emberekre, hogy melyikünk melyik. Régen egyébként heti szinten találkoztunk, aztán voltak időszakok, amikor a gyerekek vagy a rengeteg munka miatt kevesebb idő jutott egymásra, de ez a kapcsolat valójában sosem szakadt meg, mert ez tényleg egy igazi barátság

– mondta a Borsnak.

A műsorvezető szerint a kapcsolatuk egyik legfontosabb alapja az, hogy nincsenek tabuk, és a másik akkor is kimondja az igazat, ha az nem esik jól.

„Ez nem egy haveri viszony, hanem egy nagyon mély barátság. Ha lelki gond, anyagi probléma vagy komoly döntési helyzet van, mindig számíthatunk egymásra. Nem véletlen, hogy engem hívott a podcastbe, hiszen talán én ismerem őt a legjobban. Ilyen mélység a médiában nagyon ritka” – mesélte a Ganxsta Zolee és a Kartel rapperéről.

Közös projekt és őrült történetek

A barátságuk most új szintre lépett, hiszen közösen vágtak bele egy podcastbe Zoli életéről, valamint készülnek egy fellépéssorozattal is, ahol az életük legőszintébb és legviccesebb pillanatait osztják meg.

A barátom már elmúlt hatvan, és kitalálta, hogy csináljunk egy podcastet az eddigi életéről. Elképesztően jól megy, rengetegen követik, és nagyon boldoggá teszi. Tele van élethelyzetekkel, családi történetekkel, zenével és rengeteg humorral. Innen jött az ötlet, hogy ezt színpadra is vigyük, és közös fellépéssorozatot csináljunk, ahol zenével és történetekkel mesélünk az életünkről

– mesélte.