„Senki se vegye komolyan a tippemet!" - Harsányi Levente a világ legrosszabb fogadójának tartja magát

Több tízezer külföldi szurkoló érkezik Budapestre a PSG-Arsenal BL-döntő miatt. Persze mi magyarok is izgatottan várjuk a finálét. A Bors arra volt kíváncsi, hogy a labdarúgásért rajongó egykori sportolók, futballisták, celebek, melyik csapat végső sikerét várják a Bajnokok Ligája fináléjában. Harsányi Levente például azt üzente, soha ne fogadjunk arra, amire ő tesz!
"A világ legrosszabb fogadója vagyok. Felhívom a figyelmét mindenkinek, senki se vegye komolyan a tippemet. Ha mégis követnének, vessenek magukra. Szóval, ha én valakire fogadok, az tuti vesztes. Ha pedig a biztos esélyesre teszek, akkor, de csak akkor felborul a papírforma, és megint lógathatom az orromat."
Kabát Péter, 16-szoros magyar válogatott, gólkirály futballista:
"Szerintem a PSG a jobb csapat, ezért esélyesebb a sikerre. Bár az Arsenal most jó passzban van, megnyerte a bajnoki címet Angliában, nincs veszíteni valója. Szóval, ha fogadnék, most a franciákra tennék pár forintot."
Ancsin János, nyolcszoros magyar bajnok jégkorongozó:
"A jó focit nagyon szeretem, ezért ki nem hagynám a döntőt. Fogadást legfeljebb csak fejben kötök, mert ha vesztek, egyik zsebemből átrakom a pénzt a másikba. Egyébként fogalmam nincs, ki az esélyesebb..."
Klampár Tibor, asztalitenisz világbajnok:
"Nem titkolom, én angol drukker vagyok. George Best volt a kedvencem, tudom, hogy ő északír színekben játszott, és az Arsenalban sem szerepelt, de ettől még elkápráztatott a játéka. Szóval, ha fogadni kellene, az londoniakra tennék némi pénzt. Megyek is a lottózóba!"
Nagy László, az Újpesti Dózsa olimpiai bajnok labdarúgója:
"Szenzációs futballisták játszanak a PSG-ben, de az angolok sem „piskóták”. Nem lesz egyszerű mérkőzés. Gyorsan megnézem, mennyi zsebpénzt adott a párom, és megyek, valamennyit felteszek belőle a francia gárdára."
Hargitay András, világbajnok úszó:
"A franciákra nem fogadnék, már csak a történelmi múlt miatt, gondolok itt Trianonra. Bár tiszta szívvel az angolokra sem tennék egy garast sem. Szóval, ezen a meccsen biztosan nem vesztek a fityinget sem. Igaz, nem is nyerek."
Nagy Antal, 32-szeres magyar válogatott futballista:
"A fiam miatt csak az Arsenalra fogadhatnék. De, mivel Franciaországban éltem és rúgtam a labdát, rájuk is tennék valamennyit. Remélem, a srác nem tudja meg, hogy a PSG-ben bízok inkább, rájuk tennék többet. Remélem, izgalmas, jó focit láthatunk. Kívánom, legyen hosszabbítás, mert ezeket a futballistákat öröm nézni hosszabb ideig is."
