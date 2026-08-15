Ők a legszerencsésebbek a kínai horoszkóp szerint: az univerzum mindenben támogatja ezt a négy jegyet

Vannak, akiket mintha egész életükben szerencse kísérne. Ők azok, akik bármihez is kezdjenek, sikert sikerre halmoznak, bármilyen helyzetbe is keveredjenek, abból győztesen kerülnek ki, bármilyen gubanc is alakuljon ki körülöttük, ők minta mindig megúsznák a dolgokat. Ők azok, akiket az univerzum egész életükben támogat. A kínai horoszkóp alapján leplezzük le, kikről is van szó.

A Sárkány egyike a legszerencsésebb jegyeknek a kínai horoszkóp szerint

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A legszerencsésebb kínai jegyek

Sárkány

A Sárkány karakterét a távol-keleti asztrológia a szerencsés előjelekhez, a jóléthez, a gazdagsághoz és az erőhöz köti. Nem véletlen, hogy a Sárkány évének szülöttei a legszerencsésebbek mind közül. Ha ez nem lenne elég, bátorság és magabiztosság jellemzi őket, tovább növelve sikerességüket. Ráadásul a sárkány az egyetlen mitikus lény a kínai horoszkóp 12 jegye közül, ami alapból kiemeli a többi közül, és különleges aurával látja el.

Nyúl

E jegyhez a keleti asztrológia a hosszú életet, a jólétet és a békét köti, ami – lássuk be! – elég jó hármas kombináció. E jegy a családi értékeket is gyakran előtérbe helyezi, így párválasztásnál is sokan a Nyúl mellett döntenek.

Patkány

Nem a legnépszerűbb jegy, ugyanakkor a legelső a körforgásban, ez az elsőbbség pedig a sorsában is megmutatkozik. E jegy szülötteit az asztrológia okosnak, tudatosnak és jellemzően társasági lénynek írja le. E jegy szerencséje arról szól, hogy pontosan tudja, mikor mit kell lépnie, pontosan érti, kinek mi a motivációja, gyorsan kiismer másokat – ráadásul elsőként ér célba mindenütt.

Disznó

E jegyet kevesen értékelik, azonban ha a pénz és a kényelem kerül szóba, mindjárt másként tekintenek rá. E jegy szerencséje a legközvetlenebb és a leginkább kézzel fogható, ugyanis vagyonban, pénzben és élvezetekben mutatkozik meg.