BSW Matyi élő adásban árulta el, mi van közte és Nagy Bogi között

Dupla koncertek, kígyózó sorok a dedikálásokon és folyamatos pörgés: BSW Matyi számára aligha telnek unalmasan a napok. A zenész ugyanakkor bevallotta, hogy a hírnévvel meglehetősen furcsa a viszonya. De arra is kitért, ami mindenkit lázban tart. Matyi pontot tett a találgatások végére, és elárulta, mi van közte és Nagy Bogi között.

BSW Matyi énekes-rapper: Nagy Bogi miatt indultak be a pletykák, mivel a rajongók szerelmi szálat láttak köztük (Fotó: Instagram)

BSW Matyi végre kitálalt Nagy Bogiról

Matyi a hírnévhez való viszonyulásról nem éppen úgy nyilatkozott, ahogy azt a sztároktól megszokhattuk. A híres rapper a Sláger FM vendégeként fejtette most erről ki a véleményét: „Fura viszonyom van az ismertséggel. Én zenélni szeretek, a velejárója az, hogy ha sikeres az ember, akkor megismerik, érdekli az embereket a magánélete” – mondta. És ha már magánélet: az utóbbi időben aligha volt olyan női előadó, akivel többet boronálták volna össze, mint Nagy Bogival.

Nagy Bogi a Campus Fesztiválon óriási sikert aratott (Fotó: MW)

A két zenész közös munkája már a kezdetektől beindította a találgatásokat. A közös fotók, videók és a thaiföldi utazás pedig csak tovább fűtötte a pletykákat. Matyi most azonban meglehetősen egyértelműen reagált a szerelmi pletykákra.

Soha nincs senkivel semmi... és mégis ez van

– mondta, hozzátéve, hogy már megszokta, ha egy nővel mutatkozik, rögtön elindulnak a találgatások. Sőt, szerinte a pletykának még haszna is lehet. „Legalább ez a dalt bepörgeti” – fogalmazott. Matyi arról is beszélt, hogy hisz a férfi és nő közötti barátságban. Egy párkapcsolatban azonban szerinte már egészen más szabályoknak kell érvényesülniük.

Ha kapcsolatban lennék, akkor a távolságokat meg kell tartani

– hangsúlyozta. A beszélgetésben egy másik meglepő dologról is vallott. Bár a zenész életmódhoz sokan automatikusan hozzáképzelik a bulizást és az alkoholt, Matyi saját bevallása szerint szinte egyáltalán nem iszik. „Szeretek józan lenni, szeretek képben lenni... szeretem kontrollálni a dolgokat. Az alkohol egy méreg. Nekem nincs rá szükségem ahhoz, hogy jól érezzem magam” – jelentette ki BSW Matyi.