BSW Matyi élő adásban árulta el, mi van közte és Nagy Bogi között

Dupla koncertek, kígyózó sorok a dedikálásokon és folyamatos pörgés: BSW Matyi számára aligha telnek unalmasan a napok. A zenész ugyanakkor bevallotta, hogy a hírnévvel meglehetősen furcsa a viszonya. De arra is kitért, ami mindenkit lázban tart. Matyi pontot tett a találgatások végére, és elárulta, mi van közte és Nagy Bogi között.
Matyi a hírnévhez való viszonyulásról nem éppen úgy nyilatkozott, ahogy azt a sztároktól megszokhattuk. A híres rapper a Sláger FM vendégeként fejtette most erről ki a véleményét: „Fura viszonyom van az ismertséggel. Én zenélni szeretek, a velejárója az, hogy ha sikeres az ember, akkor megismerik, érdekli az embereket a magánélete” – mondta. És ha már magánélet: az utóbbi időben aligha volt olyan női előadó, akivel többet boronálták volna össze, mint Nagy Bogival.
A két zenész közös munkája már a kezdetektől beindította a találgatásokat. A közös fotók, videók és a thaiföldi utazás pedig csak tovább fűtötte a pletykákat. Matyi most azonban meglehetősen egyértelműen reagált a szerelmi pletykákra.
Soha nincs senkivel semmi... és mégis ez van
– mondta, hozzátéve, hogy már megszokta, ha egy nővel mutatkozik, rögtön elindulnak a találgatások. Sőt, szerinte a pletykának még haszna is lehet. „Legalább ez a dalt bepörgeti” – fogalmazott. Matyi arról is beszélt, hogy hisz a férfi és nő közötti barátságban. Egy párkapcsolatban azonban szerinte már egészen más szabályoknak kell érvényesülniük.
Ha kapcsolatban lennék, akkor a távolságokat meg kell tartani
– hangsúlyozta. A beszélgetésben egy másik meglepő dologról is vallott. Bár a zenész életmódhoz sokan automatikusan hozzáképzelik a bulizást és az alkoholt, Matyi saját bevallása szerint szinte egyáltalán nem iszik. „Szeretek józan lenni, szeretek képben lenni... szeretem kontrollálni a dolgokat. Az alkohol egy méreg. Nekem nincs rá szükségem ahhoz, hogy jól érezzem magam” – jelentette ki BSW Matyi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.