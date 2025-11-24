Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Harsányi Levente saját műsort kapott: „Humor nélkül lehet élni, de felesleges”

Harsányi Levente
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 10:25
humorműsorHarsány
Sokféle szerepben láthattuk már az évek során a műsorvezetőt, most pedig egy teljesen új műfajban próbál szerencsét. Harsányi Levente célja az, hogy a vendégei a nézőkkel együtt jól érezzék magukat.

Vadonatúj szerepben láthatják a nézők Harsányi Leventét: saját műsort kapott a HírTV-n Harsány címmel. A vidám hangulatú produkcióban ismert vendégekkel beszéli ki a legfrissebb bulvár- és közéleti témákat, sok nevetéssel és őszinte pillanatokkal fűszerezve.

Harsányi Levente saját műsort kapott: „HUMOR NÉLKÜL LEHET ÉLNI, DE FELESLEGES”
Harsányi Levente szakítása után teljesen új életet kezdett (Fotó: Szabolcs László / hot magazin!)

Harsányi Levente saját műsort kapott

Fantasztikusan érzem magam ebben a műsorban! Olyan témákat érintünk, mint például Beckham lovaggá ütése, mindezt könnyed, laza és humoros stílusban. A kulcsszó a beszélgetés: azt szeretném, ha a vendégeink úgy éreznék magukat, mintha csak egy kávézóban ülnénk, és kötetlenül csevegnénk azokról a dolgokról, amikről az emberek otthon is beszélgetnek, csak épp kávé nélkül – kezdte a hot!-nak a műsorvezető. – Emellett a humor is nagyon fontos: komoly témákról van szó, de abban hiszek, hogy humor nélkül lehet élni, de felesleges.” 

Levente szerint egy jó poén sokszor többet ér bárminél.

Azért lássuk be: annyi rossz van a világban, hogy fájdalmas belegondolni. Az emberek egymásnak esnek, a véleménykülönbségük miatt sokan szétcincálják egymást. Ezért van szükség ilyen jellegű műsorokra, amik egyfajta „nyugalom szigeteként” működhetnek, ahol csak jókedv van, és politikamentes. Az emberek a nap 24 órájában folyamatosan olvassák, látják és hallják a híreket, ennek a műsornak pedig az az üzenete, hogy egy kis változatosságot és könnyedséget hozzon a képernyőre – magyarázta Levente. – A Harsányban a témákat mindig a szerkesztőkkel közösen választjuk ki, a vendégekkel együtt. Eddig mindenki, aki eljött a műsorba, jól érezte magát, ami nekem nagyon fontos visszajelzés.” 

Színes karrier

Levente karrierje igazán sokszínű, hiszen számos tévéműsorban bizonyította már a tehetségét és a profizmusát. Vezette többek között A Dal és a Csináljuk a fesztivált! című műsorokat, gyakran feltűnik a Szerencseszombatban, és több sikeres rádiós produkcióban is hallhattuk már a hangját.

hot! magazin 47. címlap
 A legfrissebb hot! magazinban is számos exkluzív sztártörténetet olvashatnak (Fotó: archív / hot! magazin)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu