Harsányi Levente saját műsort kapott: „Humor nélkül lehet élni, de felesleges”

Vadonatúj szerepben láthatják a nézők Harsányi Leventét: saját műsort kapott a HírTV-n Harsány címmel. A vidám hangulatú produkcióban ismert vendégekkel beszéli ki a legfrissebb bulvár- és közéleti témákat, sok nevetéssel és őszinte pillanatokkal fűszerezve.

Harsányi Levente szakítása után teljesen új életet kezdett (Fotó: Szabolcs László / hot magazin!)

„Fantasztikusan érzem magam ebben a műsorban! Olyan témákat érintünk, mint például Beckham lovaggá ütése, mindezt könnyed, laza és humoros stílusban. A kulcsszó a beszélgetés: azt szeretném, ha a vendégeink úgy éreznék magukat, mintha csak egy kávézóban ülnénk, és kötetlenül csevegnénk azokról a dolgokról, amikről az emberek otthon is beszélgetnek, csak épp kávé nélkül” – kezdte a hot!-nak a műsorvezető. – „Emellett a humor is nagyon fontos: komoly témákról van szó, de abban hiszek, hogy humor nélkül lehet élni, de felesleges.”

Levente szerint egy jó poén sokszor többet ér bárminél.

„Azért lássuk be: annyi rossz van a világban, hogy fájdalmas belegondolni. Az emberek egymásnak esnek, a véleménykülönbségük miatt sokan szétcincálják egymást. Ezért van szükség ilyen jellegű műsorokra, amik egyfajta „nyugalom szigeteként” működhetnek, ahol csak jókedv van, és politikamentes. Az emberek a nap 24 órájában folyamatosan olvassák, látják és hallják a híreket, ennek a műsornak pedig az az üzenete, hogy egy kis változatosságot és könnyedséget hozzon a képernyőre” – magyarázta Levente. – „A Harsányban a témákat mindig a szerkesztőkkel közösen választjuk ki, a vendégekkel együtt. Eddig mindenki, aki eljött a műsorba, jól érezte magát, ami nekem nagyon fontos visszajelzés.”

Színes karrier Levente karrierje igazán sokszínű, hiszen számos tévéműsorban bizonyította már a tehetségét és a profizmusát. Vezette többek között A Dal és a Csináljuk a fesztivált! című műsorokat, gyakran feltűnik a Szerencseszombatban, és több sikeres rádiós produkcióban is hallhattuk már a hangját.