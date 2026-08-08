Sziget 2026: így kerüljük el a jegyüzéreket

1. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen

Sziget fesztivál jegyek nagyon olcsón? Nem biztos, hogy ez lesz az év üzlete! Ha egy telt házas koncertre vagy népszerű fesztiválra valaki a piaci ár feléért kínál jegyet, érdemes gyanakodni. A csalók pontosan arra építenek, hogy a vásárlók félnek lemaradni a rendezvényről, ezért kevésbé körültekintőek. Természetesen előfordulhat, hogy valaki valóban nem tud elmenni a programra, és azért értékesíti a belépőjét, de a kirívóan alacsony ár mindig legyen figyelmeztető jel.

2. Az eladó sürgeti a koncertjegy fizetését

A csalók gyakran használják azokat a mondatokat, hogy „Már többen érdeklődnek”, „Öt perc múlva elviszik”, „Azonnal utaljon, különben másé lesz!”. A céljuk az, hogy ne maradjon idő ellenőrizni a jegyet vagy az ő hitelességüket. Egy tisztességes eladó általában elfogadja, ha a vevő szeretne néhány percet szánni az ellenőrzésre. Soha ne kapkodjunk, ha a pénzünkről van szó, különben könnyen lehet, hogy hamis koncertjegy lesz az eredmény!

3. Csak előre utalást fogad el

Ha az eladó kizárólag banki átutalást kér, és semmilyen biztonságos fizetési lehetőséget vagy személyes átvételt nem ajánl fel, az komoly kockázatot jelenthet. Különösen gyanús, ha csak a pénz beérkezése után küldené el a jegyet, mindenféle garancia nélkül. Az ilyen tranzakciókat érdemes elkerülni. Az online fizetések kockázatáról az Origo-n olvashatsz bővebben.

4.Tartsd be a koncert jegy ellenőrzés lépéseit

Digitális jegyek esetén mindig ellenőrizzük, hogy tartalmazza-e a rendezvény nevét, időpontját, helyszínét, a hivatalos értékesítő adatait és egy érvényes QR- vagy vonalkódot. Homályos képernyőfotó, levágott dokumentum vagy szerkesztettnek tűnő PDF esetén inkább mondjunk nemet. A Sziget jegy ellenőrzést sem szabad kiadni, mert ilyenkor különösen megnő a jegyüzérek száma.

5. Jogunk van a válaszokra

Érdemes megkérdezni, hogy az eladó mikor vette a jegyet, miért adja el, melyik szektorba szól, és tudja-e igazolni a vásárlást. A becsületes eladók általában könnyedén válaszolnak ezekre a kérdésekre, sőt gyakran az eredeti visszaigazoló e-mailt is megmutatják. A kitérő vagy ellentmondásos válaszok viszont gyanúra adhatnak okot.

6. Nem mindegy az oldal

A csalók gyakran hoznak létre hamis eseményeket, álprofilokat vagy megtévesztő weboldalakat, amelyek első pillantásra hivatalosnak tűnnek. Vásárlás előtt mindig ellenőrizzük a webcím helyesírását, keressünk valódi elérhetőségeket, és nézzünk utána a cégnek. Ha csak egy közösségi médiás profil létezik, de semmilyen hivatalos háttér nem található mögötte, inkább keressünk másik ajánlatot.