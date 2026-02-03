„Élve maradtam” - Így van a menyasszonyával való szakítás után Harsányi Levente

A rádiós fenegyereknek az elmúlt hónapokban több tragédiával is szembe kellett néznie. Harsányi Levente életében is történtek szomorú változások, ám ő győztesként jött ki a nehéz időszakból és azt sem titkolja, hogy nyitott a szerelemre.
A sztárapuka is szerepelt a Kincsvadászok VIP múlt heti adásában, ahová a volt párjának családi örökségét vitte el - hiszen a forgatáskor még egy párt alkottak. De azóta sok minden történt vele, Harsányi Levente menyasszonya, Obersovszky Lara lelépett, testvérét pedig elvesztette. De hogy van most a tévés? Erre voltunk kíváncsiak.
„Most már nagyon jól vagyok! Valahogy az úgy van, hogy az élet által rám hagyott súlyokkal ellavírozgattam” – árulta el a Borsnak a műsorvezető, aki nemrég saját műsort kapott.
Tudod, amikor nem tudod, hogy valami miért nem jó, csak úgy tudod, érzed, hogy valami nem stimmel, hogy jó is lehetne, de mégsem az. A bátyám halála, a volt párom lelépése után most azt érzem, hogy most jobb minden. Persze azt a két hónapot, azt nem kívánom senkinek, az brutál volt, lelki armageddon. Ráadásul nálam nehezíti a helyzetet, hogy én kifelé nem lehetek szomorú. Tudod, a bohóc, amikor lemossa a sminket, utána egyedül megy haza a kocsiban, ahol még a zene sem szól. Ez olyan lelki kilengés és olyan nagy amplitúdó, megélni ezt az egészet nagyon kemény volt!
Harsányi Levente – aki a Kincsvadászok VIP-be egy elképesztő tárggyal érkezett – azt mondja, valahogy a sorscsapások után jóra fordult minden.
Ez egy amolyan utolsó hadjárat volt, amire elküldött a Jóisten, élve maradtam, talpon maradtam, megyek tovább. Iszonyat mód megviselt belül, de megbarátkoztam a helyzettel, beletettem mindent, munkát, energiát, tudatformálást. Aztán novemberben minden a helyére került, megy az önálló Harsányi 50, műsor-műsor hátán, rengeteg fellépés, új műsor a Hír Tv-n, ott A Dal. Szóval szakmailag minden jó. Sokan kérdezik, hogy nyitott vagyok-e már a szerelemre. De hát én mindig boldogságpárti vagyok. Ha pártot alapítanék, akkor az LB lenne a neve, Légy Boldog!
