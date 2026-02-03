„Élve maradtam” - Így van a menyasszonyával való szakítás után Harsányi Levente

A rádiós fenegyereknek az elmúlt hónapokban több tragédiával is szembe kellett néznie. Harsányi Levente életében is történtek szomorú változások, ám ő győztesként jött ki a nehéz időszakból és azt sem titkolja, hogy nyitott a szerelemre.

Harsányi Levente bátyja elhunyt, menyasszonya elhagyta, nehéz hónapok vannak a műsorvezető mögött (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Harsányi Levente: Én kifelé nem lehetek szomorú!

A sztárapuka is szerepelt a Kincsvadászok VIP múlt heti adásában, ahová a volt párjának családi örökségét vitte el - hiszen a forgatáskor még egy párt alkottak. De azóta sok minden történt vele, Harsányi Levente menyasszonya, Obersovszky Lara lelépett, testvérét pedig elvesztette. De hogy van most a tévés? Erre voltunk kíváncsiak.

„Most már nagyon jól vagyok! Valahogy az úgy van, hogy az élet által rám hagyott súlyokkal ellavírozgattam” – árulta el a Borsnak a műsorvezető, aki nemrég saját műsort kapott.

Tudod, amikor nem tudod, hogy valami miért nem jó, csak úgy tudod, érzed, hogy valami nem stimmel, hogy jó is lehetne, de mégsem az. A bátyám halála, a volt párom lelépése után most azt érzem, hogy most jobb minden. Persze azt a két hónapot, azt nem kívánom senkinek, az brutál volt, lelki armageddon. Ráadásul nálam nehezíti a helyzetet, hogy én kifelé nem lehetek szomorú. Tudod, a bohóc, amikor lemossa a sminket, utána egyedül megy haza a kocsiban, ahol még a zene sem szól. Ez olyan lelki kilengés és olyan nagy amplitúdó, megélni ezt az egészet nagyon kemény volt!

Harsányi Levente – aki a Kincsvadászok VIP-be egy elképesztő tárggyal érkezett – azt mondja, valahogy a sorscsapások után jóra fordult minden.