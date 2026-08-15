"Megtaláltam a tökéletes nevet a fiamnak: mások szerint szörnyű anya vagyok"

Az utóbbi években-évtizedekben egyre nagyobb divatja van a különleges neveknek: szinte minden fiatal szülő azt szeretné, ha a gyermeke valamilyen egyedi névvel nőne fel. Mások azonban úgy érzik: az a név, ami cuki egy kisbabának, az lehet, hogy hatalmas hátrányt jelent majd a felnőtt életben, ebbe azonban nem gondolnak bele a szülők. Egy édesanya most a Redditen kért segítséget: úgy érzi ugyanis, hogy megtalálta születendő kisfiának a tökéletes nevet, azonban attól tart, hogy ha kiáll a döntése mellett, akkor rossz szülőnek hiszik majd.

Lucifernek nevezné kisfiát az édesanya

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"A fiamat októberre várjuk, és tanácstalan vagyok a névadással kapcsolatban.

Igazán, IGAZÁN tetszik a Lucifer név.

"A hangzása, az eredeti jelentése, hogy fényhozó, a tény, hogy egyedi. De természetesen van a név körül egy szörnyű stigma. Abból, amit eddig olvastam, azt látom, hogy az emberek szerint szörnyű szülő az, aki ilyen nevet választ, mintha bántalmazná a gyermekét vagy valami" - kezdte a nő, hozzátéve, az ő generációja, a Z generáció, valamint a gyermekeik generációja nem reagálnának olyan negatívan egy ilyen névre, mint az idősebbek, de azért tart attól, miként kezelik majd a fiát, ha Lucifer lesz a neve. "Persze megengedném a fiamnak, hogy máshogy hívja magát (mondjuk Lucy), ha elkezdené zavarni" - tette hozzá. "A kérdésem az, hogy reagálnál, ha találkoznál egy Lucifer nevű gyerekkel? A te gyereked hogy reagálna?" - tette fel a kérdést a közösségi fórumon.

Lucifernek nevezné a gyermekét

A válaszadók közt persze igen sok tiltakozó akadt. "Kérlek, ne nevezd el a kisbabádat a sátánról! Egyszerűen ne tedd!" - írta valaki, míg más megemlítette: a Lucifer név eleve számos országban be van tiltva, így már csak ezért sem lenne túl szerencsés választás.

Egy másik kommentelő cinikusan a következőt javasolta:

Szerintem kövesd a szívedet! Teljesen normális, és egy cseppet sem fura elnevezni a fiadat az ördögről, és egy lánynevet adni neki mentőnévnek, ha az eredeti nem tetszik neki. Ne törődj a gyűlölködőkkel!

De mások is hasonló hangnemet ütöttek meg: