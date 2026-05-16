„Sok mindenből kimaradtam”– Megható vallomást tett Harsányi Levente

A népszerű műsorvezető élete az utóbbi időben jelentős fordulaton ment keresztül, és bár korábban röppentek fel hírek nehezebb időszakokról és lelki válságról, Harsányi Levente most pontot tett a találgatások végére. Saját bevallása szerint köszöni szépen, remekül van, és távol áll tőle bármiféle depressziós hangulat. Az egykori rádiós fenegyerek megtalálta azt az egyensúlyt, amelyre mindig is vágyott: a karrierépítés mellett végre a család és az egészség került a prioritási lista élére, lezárva egy olyan korszakot, ahol csak a munka és a folyamatos pörgés dominált.

Harsányi Levente élete rendeződni látszik a törés után (Fotó: MW)

Harsányi Levente családja miatt lassabb tempóra váltott

A változás egyik legfontosabb tartóoszlopa a gyermekeihez fűződő kapcsolata. Levente elárulta, hogy az elmúlt 15-20 évben a munka miatt sok mindenből kimaradt, de most eljött az idő a „pótlásra”:

Most egy olyan időszakban vagyok, hogy a terv az, hogy nincs terv – és ez így van jól. A gyermekeimmel szeretnék lenni, amennyit csak lehet. Az utóbbi húsz évben csak a munka, a hajtás és a pörgés ment, sok mindenből kimaradtam. Most a feltöltődés ideje van, velük akarok utazni és létezni

– árulta el a műsorvezető, aki visszanyerte a jókedvét: „Egyébként minden a legnagyobb rendben! A múltkor is elmondtam valahol, csak aztán úgy kikanyarították a szavaimat, hogy teljesen más jött le. De a lényeg: szabad vagyok, mint a madár, semmi rosszat nem tudok mondani az életemre.” Ez a fajta tudatos lassítás tette lehetővé, hogy mentálisan is felfrissüljön, és olyan új projektekbe kezdjen, amelyek valóban örömet okoznak neki. Ilyenek például a közelgő vacsoraestek, ahol Kepes András legendás „Desszert” című műsorának hangulatát idézve beszélget majd közönség előtt, intimebb keretek között.

Harsányi Levente újfent padelezik (Fotó: Mw)

Harsányi Levente padelezni kezdett

A lelki béke mellett a fizikai fittségre is rátalált, méghozzá egy Magyarországon is egyre népszerűbb sport, a padel képében. Bár korábban teniszezett és squash-olt is, a padel közösségi ereje és intenzitása teljesen rabul ejtette. Nem csupán hobbiról van szó:

Magamnak mondok ellent, mert sosem akartam felülni a divathullámokra, de a padel akkora őrület, hogy menni kell vele. Teniszben az edzőm szerint senki nem üt olyan szépen outot, mint én, de itt végre találtam valamit, amit imádok. Ez egy kőkemény sport: mérem a kalóriát, és 1100-at égetek el egy-egy alkalommal. Közben meg megy a vérszívás, barátokat ’ásunk el’ a pályán, szóval zajlik az élet!

– mesélte lelkesen.