„Meg akartam halni!” – Ganxsta Zolee elképesztő vallomást tett a kórházi ágyon átélt pokolról

A népszerű rapper, Ganxsta Zolee nemrég egy interjúban idézte fel élete „fekete évét”, amikor a sérülések és a betegségek olyan láncreakciót indítottak el, amelynek a végén már csak a halálért fohászkodott. Minden egy debreceni éjszakán kezdődött 1992-ben, amikor a Sex Action dobosaként a Beatrice előzenekaraként járták az országot.

Ganxsta Zolee és a Kartell megalakulása előtt volt egy kemény éve Zolee-nak

Ganxsta Zolee fiatalon hipochonder lévén a legrosszabbtól tartott

Anno Zolee-t arcüreggyulladás kínozta, és hipochonder lévén a legrosszabbtól tartott. A korszellemnek megfelelően beképzelte magának, hogy elkapta a gyilkos kórt, ami akkoriban Freddie Mercuryt is elvitte. A feszültséget egy szkanderpadnál próbálta levezetni, ahol mindenkit sorra győzött le, egészen addig, amíg a legvékonyabb zenésztársa, Matyi nem állt elé.

Egyszer csak egy óriási robbanás, de mintha egy baltát belevágtak volna az asztalba, itt kettétört a karom, és így lefittyedt. Állítólag az izmaim elcsavarták a csontot, mert nem volt benne elég kalcium, mindkettő kettétört

– kezdte mesélni saját YouTube-csatornáján Harsányi Levente társaságában. A látvány még a sokat látott mentősöket is megdöbbentette. Zolee-t a debreceni kórházba szállították, ahol az orvos csak annyit kérdezett: „Maga lezuhant a tizedikről?” A csontjai ugyanis olyan szilánkosra törtek, mintha egy hatalmas zuhanást élt volna túl. A 17 gipszelés és a hosszú gyógytorna azonban csak a kezdete volt a rémálomnak. A legyengült szervezetét egy gennyes mandulagyulladás is megtámadta, amit az állapota miatt altatás nélkül, pusztán helyi érzéstelenítéssel kellett operálni.

Ganxsta Zolee YouTube-csatornáján mesélte el peches évét Harsányi Leventének

Vére elöntötte a torkát

A rapper felidézte azt a gyomorforgató jelenetet is, amikor a műtőasztalon feküdt, gipszben a karja, nem tudott nyelni, és a vére szó szerint elöntötte a torkát. Akkor és ott, a tehetetlenség és a kínok közepette egy papírfecnire firkantotta le ballal az utolsó kívánságát.

Meg akarok halni, nem akarok tovább semmit sem csinálni.

A középső része a kezének teljesen eltűnt az ütésektől

Zolee azonban, mint egy igazi túlélő, felállt a padlóról. Bár a fájdalom küszöbe az egekben van, az élet később is tartogatott számára véres pillanatokat. Emlékezetes eset számára, amikor kedvenc kutyáját, Diegót egy elszabadult pitbull támadta meg. Zolee nem gondolkodott, puszta kézzel ment neki a feszülő izmú fenevadnak.

Úgy ütöttem le a Lepkét (a pitbullt), hogy három ütéssel koponyára. Nem gondolkodtam. A középső része a kezemnek teljesen eltűnt az ütésektől. Utána érzéstelenítés nélkül rakták helyre a csontokat, ami felért egy indián kínzással.

A Kártell feje ma már nevetve meséli ezeket a sztorikat, de elismeri, hogy voltak olyan mélypontok az életében, amikor a „kemény gyerek” álarca mögött egy végletekig elgyötört ember küzdött az életben maradásért. Legyen szó szilánkos törésről vagy pitbull-támadásról, a „Döglégy” mindig visszatér a színpadra.