Gáspár Győző zokogásban tört ki a kamerák előtt: betalált a halottlátó

Hajdú Péter: „Nem akartam, hogy Gáspár Győző jelenléte elvegye a fókuszt”

A forgatáson történtekről Hajdú Pétert kérdeztük. „Az nem volt kérdés, hogy folytatjuk a projektet, hiszen az első epizód szó szerint felrobbantotta a nézettségi mutatót. Ugyanakkor be kell valljam, hogy felmerült bennem egy komoly dilemma. Megkeresett ugyanis Gáspár Győző, aki arra kért, hogy mindenképpen hívjam meg A szeánszra, mert szeretné felvenni a kapcsolatot édesanyjával, akit tizenegy éve veszített el a család és akinek a hiányát a mai napig képtelen feldolgozni, ráadásul úgy érzi, hogy folyamatosan jeleket kap tőle a túlvilágról” – kezdte a Borsnak Hajdú Péter, aki azt is elárulta, miért hezitált.

„Nem akartam, hogy Győző jelenléte elvegye a fókuszt a hét vendégünkről, hiszen mindannyian nagy fájdalmat hordoznak a lelkükben, ezért is fordultak hozzánk.

Ugyanakkor Győzőtől sem szerettem volna elvenni a lehetőséget, hiszen pontosan tudom, milyen közel állt az édesanyjához. Végül arra jutottunk a stábbal, hogy a felvétel közel végéig üresen hagyunk egy széket és nem áruljuk el sem Katónak, sem pedig a résztvevőknek, hogy kit is várunk arra a helyre. Végül megérkezett és… Nem szeretném lelőni a történéseket, de annyit azért elárulhatok, hogy kettejük beszélgetésének két olyan pontja is akadt, amikor Győző zokogásban tört ki. Közben pedig elmondta, hogy ő tulajdonképpen ezért jött, hogy lebuktassa, vagy legalábbis tévedésen kapja Kiss Katót. De ezt a lehetőséget hamar elvetette, mert olyan dolgokba talált bele, amik nem csak hogy ledöbbentették, de a lelke mélyéig hatoltak” – magyarázta lapunknak a Frizbi TV műsorvezetője.