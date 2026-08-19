Gáspár Győző zokogásban tört ki a kamerák előtt: betalált a halottlátó

Hajdú Péter megrögzött szkeptikusként vágott bele A Szeánsz címen futó új projektbe, melynek központi figurája a magyar Theresa Caputo, vagyis Kiss Kató, aki kis hazánk legismertebb spiritisztája, vagyis halottlátója. Azóta, még ha a szokottnál jóval kevesebb is, sok víz lefolyt a Dunán, és a sikeren felbuzdulva érkezik a második etap, melynek során újabb nyolc, vagyis eleinte hét egymást, Katót és Hajdú Pétert nem ismerő önként jelentkező üli körbe a kerekasztalt, hogy választ kapjanak a kérdéseikre, melyeket elhunyt szeretteiknek szeretnének feltenni. Szögezzük le, hogy ez bizony egy kényes téma, hiszen a tudomány mai állása szerint nincs kézzelfogható és cáfolhatatlan bizonyíték arra, hogy létezik a túlvilági élet! Ugyanakkor tény, hogy vannak dolgok, amikre nem, vagy csak nagyon nehezen tudunk magyarázatot találni. A szeánsz második epizódjában Hajdú Péter egy plusz meglepetéssel, vagy mondjuk úgy, nehezítéssel készült Kiss Katónak. Az üresen hagyott nyolcadik székre a felvétel egy pontján megérkezett Gáspár Győző, aki hitetlenkedve figyeli a léleklátó tevékenységét.
A forgatáson történtekről Hajdú Pétert kérdeztük. „Az nem volt kérdés, hogy folytatjuk a projektet, hiszen az első epizód szó szerint felrobbantotta a nézettségi mutatót. Ugyanakkor be kell valljam, hogy felmerült bennem egy komoly dilemma. Megkeresett ugyanis Gáspár Győző, aki arra kért, hogy mindenképpen hívjam meg A szeánszra, mert szeretné felvenni a kapcsolatot édesanyjával, akit tizenegy éve veszített el a család és akinek a hiányát a mai napig képtelen feldolgozni, ráadásul úgy érzi, hogy folyamatosan jeleket kap tőle a túlvilágról” – kezdte a Borsnak Hajdú Péter, aki azt is elárulta, miért hezitált.
„Nem akartam, hogy Győző jelenléte elvegye a fókuszt a hét vendégünkről, hiszen mindannyian nagy fájdalmat hordoznak a lelkükben, ezért is fordultak hozzánk.
Ugyanakkor Győzőtől sem szerettem volna elvenni a lehetőséget, hiszen pontosan tudom, milyen közel állt az édesanyjához. Végül arra jutottunk a stábbal, hogy a felvétel közel végéig üresen hagyunk egy széket és nem áruljuk el sem Katónak, sem pedig a résztvevőknek, hogy kit is várunk arra a helyre. Végül megérkezett és… Nem szeretném lelőni a történéseket, de annyit azért elárulhatok, hogy kettejük beszélgetésének két olyan pontja is akadt, amikor Győző zokogásban tört ki. Közben pedig elmondta, hogy ő tulajdonképpen ezért jött, hogy lebuktassa, vagy legalábbis tévedésen kapja Kiss Katót. De ezt a lehetőséget hamar elvetette, mert olyan dolgokba talált bele, amik nem csak hogy ledöbbentették, de a lelke mélyéig hatoltak” – magyarázta lapunknak a Frizbi TV műsorvezetője.
Hajdú Péter emellett elárult még egy adásrészletet, ami talán még a Győzike és édesanyja közötti közvetítés eredményénél is jobban megdöbbentette. „Ki merem jelenteni, hogy A szeánsz második epizódja még az elsőnél is érdekesebbre sikerült. Elhangzik például egy nagyon durva állítás is, az egyik résztvevő testvérével kapcsolatban. Kiss Kató egészben konkrétan kimondja, hogy az, amit balesetként aposztrofálnak, valójában gyilkosság volt...” – árulta el a műsorvezető, aki a történtek ellenére is szkeptikus maradt, és továbbra is válaszokat keres arra, ami már két felvétel óta tapasztal a stúdióban. „A saját tapasztalataimra támaszkodva már nem zárhatom ki, hogy Kiss Kató tud valamit, amit csak nagyon kevesen tudnak. De hogy ez valóban a holtakkal való kommunikáció, vagy egy egészen kivételes intuíciós képesség, azt nem tudom.
Próbálok magyarázatokat találni arra, amit látok és hallok a szeánszok alkalmával, és be kell valljam, zavarban vagyok.
Valahonnan tudja és ki is mondja a döbbenetes igazságot és eddig nem sikerült tévedésen kapnom…” – vonta meg a vállát Hajdú Péter.
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