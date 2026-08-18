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Szívszorító fotók: hófehér koporsóban kísérték utolsó útjára Bonnie Tylert

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors temetés
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 18. 14:02
gyászBonnie Tyler
Július 8-án, 75 évesen hunyt el a walesi legenda. Bonnie Tylert most temették el.

It's a Heartache, Holding Out for a Hero, Total Eclipse of the Heart – ha ezen slágerek közül csak egyet adott volna nekünk, akkor is örökké emlékeznénk a walesi legendára, Bonnie Tylerre. A Gaynor Hopkins néven született énekesnő a nyolcvanas évek egyik meghatározó hangja volt, azonban gyakorlatilag az utolsó pillanatig aktív maradt. Idén márciusban még Londonban adott energikus koncertet. Aztán májusban váratlanul jött a hír: egy műtétet követően kómába esett. Noha június közepén magához tért, a rajongók nem lélegezhettek fel: már ekkor is hozzátették minden, ébredéséről szóló hírhez: továbbra is súlyos állapotban van. Végül július 8-án hunyt el, egy portugáliai kórházban. 75 évesen hagyott itt minket.

Rengeteg rajongó búcsúztatta Bonnie Tylert.
Rengeteg rajongó búcsúztatta Bonnie Tylert. Noha a szertartáson csak a szűk család és a közeli barátok vehettek részt, kívülről tömegek követték az énekesnő utolsó útját
Fotó: Matthew Horwood

Eltemették Bonnie Tylert

Hétfő délben kísérte el családja az utolsó útjára Bonnie Tylert Swansea-ben. Noha a szertartáson rajongók nem vehettek részt, rengetegen gyűltek össze a búcsúszertartásnak helyet biztosító templom előtt, ahol óriáskivetítőkön követhették az online is közvetített búcsúztatót.

A temetésről összeállított galériánk az alábbi fotóra kattintva nézhető végig:

Galéria: Eltemették Bonnie Tylert
Fotó: GettyImages, NorthFoto
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Bonnie Tyler temetését a Swansea-i székesegyházban tartották.

 

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