Szívszorító fotók: hófehér koporsóban kísérték utolsó útjára Bonnie Tylert

It's a Heartache, Holding Out for a Hero, Total Eclipse of the Heart – ha ezen slágerek közül csak egyet adott volna nekünk, akkor is örökké emlékeznénk a walesi legendára, Bonnie Tylerre. A Gaynor Hopkins néven született énekesnő a nyolcvanas évek egyik meghatározó hangja volt, azonban gyakorlatilag az utolsó pillanatig aktív maradt. Idén márciusban még Londonban adott energikus koncertet. Aztán májusban váratlanul jött a hír: egy műtétet követően kómába esett. Noha június közepén magához tért, a rajongók nem lélegezhettek fel: már ekkor is hozzátették minden, ébredéséről szóló hírhez: továbbra is súlyos állapotban van. Végül július 8-án hunyt el, egy portugáliai kórházban. 75 évesen hagyott itt minket.

Rengeteg rajongó búcsúztatta Bonnie Tylert. Noha a szertartáson csak a szűk család és a közeli barátok vehettek részt, kívülről tömegek követték az énekesnő utolsó útját

Fotó: Matthew Horwood

Eltemették Bonnie Tylert

Hétfő délben kísérte el családja az utolsó útjára Bonnie Tylert Swansea-ben. Noha a szertartáson rajongók nem vehettek részt, rengetegen gyűltek össze a búcsúszertartásnak helyet biztosító templom előtt, ahol óriáskivetítőkön követhették az online is közvetített búcsúztatót.

A temetésről összeállított galériánk az alábbi fotóra kattintva nézhető végig: