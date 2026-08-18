„Isten előtt örökké egyek!” – Mesébe illő esküvőn mondta ki a boldogító igent a TV2 két sztárja

Hivatalosan is összekötötte az életét a hazai televíziózás és a közösségi média két népszerű szereplője! Szépréthy Roland, a TV2 képernyőjéről, többek között a Megasztár és az Észbontók műsorvezetőjeként lehet ismerős a nézőknek. Korda Kitty pedig a TV2 Money or Love – A szerelem ára és A Kísértés című realityjeiben szerzett országos ismertséget. A fiatalok kapcsolata meglepő gyorsasággal vált komollyá, a romantikus utazást pedig egy gyönyörű ceremóniával koronázták meg, ugyanis kimondták a boldogító igent.

Szépréthy Roland esküvőjéről megérkeztek az első képek (Fotó: Bors)

Szépréthy Roland és Korda Kitty új fejezetet nyitottak

A szerelmesek története alig kilenc hónappal ezelőtt, tavaly ősszel kezdődött, amikor az első közös fotóikkal hivatalosan is felvállalták a kapcsolatukat a nyilvánosság előtt. Bár sokan csak futókalandnak gondolták a romantikus viszonyt, Szépréthy Roland és Korda Kitty hamar rácáfoltak a kétkedőkre. Júliusban már az eljegyzésük híre is napvilágot látott, amikor Kitty egy látványos gyűrűvel az ujján tudatta a követőivel, hogy Roli megkérte a kezét. A pár ezt követően sem húzta az időt, és most hétvégén meg is tartották a menyegzőt.

„Szeretlek! Isten előtt örökké egyek!”

A ceremónia részleteit igyekeztek a lehető legnagyobb diszkrécióban megtartani, a nagy felhajtás helyett a meghitt pillanatokra koncentráltak. Végül a közösségi oldalaikon közzétett ünnepi képekkel és videóval tudatták a rajongókkal, hogy immár férj és feleségként folytatják az életüket. A Megasztár egykori műsorvezetője a bejegyzésében meghatóan üzent a feleségének: „Szeretlek! Isten előtt örökké egyek!” – írta a posztban, majd eképp folytatta: