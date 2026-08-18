JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Ilona névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Isten előtt örökké egyek!” – Mesébe illő esküvőn mondta ki a boldogító igent a TV2 két sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szépréthy Roland
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 18. 13:00
esküvőbejelentés
Titokban összeházasodott a hazai sztárvilág egyik legfrissebb álompárja. Korda Kitty oldalán végleg lehorgonyzott Szépréthy Roland, aki a közösségi oldalán tudatta a követőivel a nagy hírt.
Nagy Milán
A szerző cikkei

Hivatalosan is összekötötte az életét a hazai televíziózás és a közösségi média két népszerű szereplője! Szépréthy Roland, a TV2 képernyőjéről, többek között a Megasztár és az Észbontók műsorvezetőjeként lehet ismerős a nézőknek. Korda Kitty pedig a TV2 Money or Love A szerelem ára és A Kísértés című realityjeiben szerzett országos ismertséget. A fiatalok kapcsolata meglepő gyorsasággal vált komollyá, a romantikus utazást pedig egy gyönyörű ceremóniával koronázták meg, ugyanis kimondták a boldogító igent.

Szépréthy Roland és szerelme kimondták a boldogító igent.
Szépréthy Roland esküvőjéről megérkeztek az első képek (Fotó: Bors)

Szépréthy Roland és Korda Kitty új fejezetet nyitottak

A szerelmesek története alig kilenc hónappal ezelőtt, tavaly ősszel kezdődött, amikor az első közös fotóikkal hivatalosan is felvállalták a kapcsolatukat a nyilvánosság előtt. Bár sokan csak futókalandnak gondolták a romantikus viszonyt, Szépréthy Roland és  Korda Kitty hamar rácáfoltak a kétkedőkre. Júliusban már az eljegyzésük híre is napvilágot látott, amikor Kitty egy látványos gyűrűvel az ujján tudatta a követőivel, hogy Roli megkérte a kezét. A pár ezt követően sem húzta az időt, és most hétvégén meg is tartották a menyegzőt.

„Szeretlek! Isten előtt örökké egyek!” 

A ceremónia részleteit igyekeztek a lehető legnagyobb diszkrécióban megtartani, a nagy felhajtás helyett a meghitt pillanatokra koncentráltak. Végül a közösségi oldalaikon közzétett ünnepi képekkel és videóval tudatták a rajongókkal, hogy immár férj és feleségként folytatják az életüket. A Megasztár egykori műsorvezetője a bejegyzésében meghatóan üzent a feleségének: „Szeretlek! Isten előtt örökké egyek!” – írta a posztban, majd eképp folytatta: 

Az életnek vannak olyan fontos dolgai amit az ember sosem felejt el! Az egyik, mikor isten előtt szentesítjük a legszentebb dolgot amit kaphatunk tőle, a szerelmet! Hálás vagyok a feleségemért és az életemért! Köszönöm istenem! Ámen!

A rajongók, a barátok és a celebek (Curtis, Pumped Gabo, Metzker Viki, Domján Evelin) azonnal elhalmozták a fiatal házaspárt gratulációkkal és jókívánságokkal, akik most újdonsült férjként és feleségként vágnak bele a közös jövőbe.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu