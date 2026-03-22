A Nagy Duett: Durva, amit Gáspár Bea mondott Győzikéről

Győzike felesége sosem gondolta volna korábban, hogy hétről-hétre a TV2 sikerműsorában fog énekelni, na, meg táncolni. A Nagy Duett versenyzője, Gáspár Bea ugyanis saját bevallása szerint se énekelni, se táncolni nem tud. S bár a koreográfiákkal a mai napig meggyűlik a baja, rengeteg szavazatot kapnak a nézőktől, meg az ítészektől is, már most tovább jutottak, mint tavaly Gáspár Győző Dér Heni oldalán.

A Nagy Duett 2026 szereplői közül Gáspár Bea és Peter Srámek kettőse közönségkedvenc lett

Bea asszony nagyobbat megy a Nagy Duettben, mint férjura

Nagy Duett: Győzike féltékeny Gáspár Bea sikereire

Adásról-adásra új arcát mutatja meg a showman felesége, aki számtalan bókot kap, amióta vasárnaponként a TV2 képernyőjén szerepel. A Nagy Duett zsűritagja, Stohl András A Nagy Duett egyik adásában egyenesen lenyűgözőnek nevezte Gáspár Beát.

„Bea, én soha életemben nem láttalak ennyire szépnek! Ez a haj, ez a smink, ez a ruha… Baromi jó az alakod, baromi jól táncolsz, baromi jól énekelsz! Rendkívül vonzó vagy! Elegáns voltál, jól mozogtál, nagyon-nagyon irigylem a Győzőt!”

- jelentette ki a legutóbbi Nagy Ő 2026 címszereplője.

De nemcsak a népszerű színész bókol a sztáranyukának, hanem ismeretlenek is, akik leszólítják az utcán, csakhogy megdicsérjék.

„Amióta megy a műsor rengeteg bókot kapok, akár arról, milyen jól énekelek, milyen ügyes vagyok, akár arról, hogy milyen jól nézek ki, biztosan fogytam. Pedig nem fogytam, én semmit nem változtam” - mondta a Borsnak Gáspár Bea.