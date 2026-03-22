A Nagy Duett: Durva, amit Gáspár Bea mondott Győzikéről

Győzike felesége sosem gondolta volna korábban, hogy hétről-hétre a TV2 sikerműsorában fog énekelni, na, meg táncolni. A Nagy Duett versenyzője, Gáspár Bea ugyanis saját bevallása szerint se énekelni, se táncolni nem tud. S bár a koreográfiákkal a mai napig meggyűlik a baja, rengeteg szavazatot kapnak a nézőktől, meg az ítészektől is, már most tovább jutottak, mint tavaly Gáspár Győző Dér Heni oldalán.
Adásról-adásra új arcát mutatja meg a showman felesége, aki számtalan bókot kap, amióta vasárnaponként a TV2 képernyőjén szerepel. A Nagy Duett zsűritagja, Stohl András A Nagy Duett egyik adásában egyenesen lenyűgözőnek nevezte Gáspár Beát.
„Bea, én soha életemben nem láttalak ennyire szépnek! Ez a haj, ez a smink, ez a ruha… Baromi jó az alakod, baromi jól táncolsz, baromi jól énekelsz! Rendkívül vonzó vagy! Elegáns voltál, jól mozogtál, nagyon-nagyon irigylem a Győzőt!”
- jelentette ki a legutóbbi Nagy Ő 2026 címszereplője.
De nemcsak a népszerű színész bókol a sztáranyukának, hanem ismeretlenek is, akik leszólítják az utcán, csakhogy megdicsérjék.
„Amióta megy a műsor rengeteg bókot kapok, akár arról, milyen jól énekelek, milyen ügyes vagyok, akár arról, hogy milyen jól nézek ki, biztosan fogytam. Pedig nem fogytam, én semmit nem változtam” - mondta a Borsnak Gáspár Bea.
Persze, jólesnek a bókok, meg élvezem ezt a fajta sikert, Győző mondta is viccesen, hogy féltékeny rám, nekem nagyobb sikerem van, mint neki tavaly. De persze büszke rám, meg mindig ott szurkol nekem a stúdióban. A romanticos Völgyi Zsuzsival megbeszéltük, hogy kitesszük Győzőt az együttesből és megalapítjuk a Destiny's Child lányzenekar magyar változatát. Viccet félretéve tényleg örülök, hogy így szeretnek bennünket a nézők, továbbra is számítunk a szavazataikra, mert szeretnénk minél tovább jutni.
Az első adás után Bea elmesélte, hogy annyira izgult színpadra lépés előtt, hogy azt hitte el fog ájulni. De ma már sokkal jobban viseli azt a fajta izgalmat, amiben sokat segített neki duettpartnere.
„Srámek a legjobb mester, ha látja, hogy túl feszült vagyok, vagy izgulok, mindig tudja mit kell mondania nekem, hogy lenyugodjak. Bevallom, az éneklést egyre jobban élvezem, de a koreográfiákkal még mindig hadilábon állok, szerintem én vagyok a koreográfusok rémálma. Mindenkit megnyugtatok, nem lesz táncos karrierem, maradok a főzésnél. Bár, ha Peter kapna felkérést, hogy lépjünk fel együtt, nem mondanék nemet, maximum főznék közben valamit a színpadon”
- fejezte be nevetve Gáspár Bea.
