„A szüleim az alkoholt eggyel jobban szerették nálam” – Járai Máté megrázó vallomást tett a gyerekkoráról

Járai Máté színész Megyeri Jonatán vendége volt az Otthon a rabbinál című műsorban, ahol megrázó őszinteséggel mesélt a gyermekkorát végigkísérő fájdalmakról, a szülei alkoholizmusáról, a gondozásuk körüli drámai pillanatokról, valamint arról, miként lehet mindezek ellenére közel három évtizede megtartani egy házasságot.
A színész a műsorban nyíltan beszélt arról a szomorú felnőttkori felismerésről, amely a gyerekkorát utólag keretbe foglalta:
A szüleim az alkoholt eggyel jobban szerették nálam és a húgomnál, hiszen, ha mi lettünk volna a prioritás, akkor érezték volna, hogy ott a helyük. Ezek olyan felismerések, amiket természetesen most már, 47 évesen a helyükön tudok kezelni
– mondta Járai Máté, majd hozzátette, hogy ez a hiány évtizedeken át mély fájdalmat okozott neki. Amikor arról kérdezték, mikor sikerült végleg túltennie magát ezen a lelki terhen, szívszorító választ adott: „A halálukkal... ami most volt pár éve. Otthonba kellett raknom őket, mert apám nem talált ki éjjel a fürdőszobáig, anyám pedig elveszett, amikor lement a közértbe, a rendőrség hozta haza. Nagyon nehéz időszak volt: játszottam, éltem az életemet, amikor jött a telefon éjjel kettőkor, hogy az anyját itt és itt találtuk meg. Iszonyú protekcióval megpróbáltam – nem mondom, hogy az ország leggyönyörűbb otthonát –, de már azt is nehéz volt elintézni, hogy ezzel a fajta demenciával, amit az alkohol okozott nekik, befogadják őket. Ott éltek még egy darabig.”
A tragikus végkifejlet ellenére Járai Máté nem haraggal gondol vissza rájuk; a kapcsolatuk intenzitásából fontos útravalót is kapott az életre:
Anyám 16 volt, apám meg 19, amikor egy házibuliban összetalálkoztak. Onnantól kezdve ez egy végzetes találkozás volt. Az, hogy hogyan lehet szeretni egy másik embert, azt megtanultam tőlük
– árulta el. A szülei példája és a saját tapasztalatai a mai napig meghatározzák a magánéletét. Járai Máté már 27 éve él együtt a feleségével, Járai Kírával, és tisztában van vele, hogy egy kapcsolat nem magától működik. Szerinte a távolodás természetes folyamat: „Nem azért élek 27 éve a feleségemmel, mert nem voltak olyan pillanatok, amikor elfejlődtünk egymástól, vagy bizonyos dolgokban nem gondoltunk egyet, hanem azért, mert piszok sokat kellett tenni, meg ezért a kapcsolatért érdemes tenni.” Úgy látja, a hosszú házasság végső soron egy belső utazás, és egy napi szinten meghozott tudatos döntés a másik ember mellett.
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