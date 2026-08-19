„A szüleim az alkoholt eggyel jobban szerették nálam” – Járai Máté megrázó vallomást tett a gyerekkoráról

Járai Máté színész Megyeri Jonatán vendége volt az Otthon a rabbinál című műsorban, ahol megrázó őszinteséggel mesélt a gyermekkorát végigkísérő fájdalmakról, a szülei alkoholizmusáról, a gondozásuk körüli drámai pillanatokról, valamint arról, miként lehet mindezek ellenére közel három évtizede megtartani egy házasságot.

Járai Máté gyerekkora bővelkedett a nehéz pillanatokban (Fotó: MW)

Járai Máté szülei súlyos alkoholbetegek voltak

A színész a műsorban nyíltan beszélt arról a szomorú felnőttkori felismerésről, amely a gyerekkorát utólag keretbe foglalta:

A szüleim az alkoholt eggyel jobban szerették nálam és a húgomnál, hiszen, ha mi lettünk volna a prioritás, akkor érezték volna, hogy ott a helyük. Ezek olyan felismerések, amiket természetesen most már, 47 évesen a helyükön tudok kezelni

– mondta Járai Máté, majd hozzátette, hogy ez a hiány évtizedeken át mély fájdalmat okozott neki. Amikor arról kérdezték, mikor sikerült végleg túltennie magát ezen a lelki terhen, szívszorító választ adott: „A halálukkal... ami most volt pár éve. Otthonba kellett raknom őket, mert apám nem talált ki éjjel a fürdőszobáig, anyám pedig elveszett, amikor lement a közértbe, a rendőrség hozta haza. Nagyon nehéz időszak volt: játszottam, éltem az életemet, amikor jött a telefon éjjel kettőkor, hogy az anyját itt és itt találtuk meg. Iszonyú protekcióval megpróbáltam – nem mondom, hogy az ország leggyönyörűbb otthonát –, de már azt is nehéz volt elintézni, hogy ezzel a fajta demenciával, amit az alkohol okozott nekik, befogadják őket. Ott éltek még egy darabig.”