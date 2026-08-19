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Tele a hócipőd a hétköznapokkal? Íme 5 hely, ahová elvonulhatsz feltöltődni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors elvonulás
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 19. 12:00
spiritualitástermészet
Ha reggelente már attól elfáradsz, hogy ki kell kelni az ágyból, itt az ideje kicsit kicsekkolni a civilizációból. A város zaja, a folyamatos rohanás, a stressz és az egymásra nem figyelés egy idő után kicsinálja az embert. Mutatunk 5 olyan hazai helyszínt, ahová elvonulást tervezhetsz és megtalálhatod a belső békéd.
Bors
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Hányan játszottunk el a gondolattal, hogy itt kéne hagyni mindent és el kéne menekülni valahová messzire az isten háta mögé? A legtöbbeknek egyből a tibeti buddhista templomok jutnak eszébe, de mielőtt még megvennéd a repülőjegyet, szólunk, hogy valójában itthon is vannak olyan helyszínek, ahová megéri elvonulást tervezni.

Elvonulás közben egy férfi a hegyek között.
Nem kell a hegyekig menni, ha elvonulást tervezünk. Itthon is vannak jó helyszínek.
Fotó: Godong /  GettyImages
  • Esztergomi zen a Dunakanyar ölelésében.
  • Krisna-völgyi színes kavalkád és tehénbőgés.
  • Máriahalmi biofalu az öko-tudatos lelassulásért.
  • Elvonulás a bakonybéli monostorban szerzetesek közt.
  • Mini Tibet Nógrádban, a magyar és szkíta szellemiség központja.

Összeszedtünk öt helyszínt, ahol lelassulhatunk és újra kapcsolódhatunk önmagaunkhoz. Ezeken a helyeken nem kell megfelelnünk senkinek és semminek, és a telefon pittyegése sem zavarja meg a nyugalmunkat.

Esztergomi zen templom, ahová megéri elvonulást tervezni

Esztergom legtávolibb csücskében (ahová még a térerő is csak alig ér el) a Búbánatvölgyben található az ország egyetlen, hagyományos koreai stílusú zen buddhista temploma, amelyet kifejezetten a koreai buddhizmus tradíciói szerint terveztek és építettek. A festői táj közepén találjuk az Eredeti Fény (avagy Von Kvang Sza) templomot, amely a zen koreai változatának gyakorlóinak zarándokhelye, ahová a tavaszi-nyári időszakban szívesen várják az elvonulókat. Sőt, önkéntesként is lehet csatlakozni hozzájuk, így a reggeli meditáció után besegíthetünk a templomhoz tartozó gazdaság működtetésébe, ha hajlandóak vagyunk 4-kor felkelni. A munkáért cserébe napi 3x-os étkezést és szállást biztosítanak.

Krisna-völgy: ahol megállt az idő

A Somogyvámosban létrehozott miniatűr India olyan, mintha egy másik földrészre kerülnénk, ahol furcsa mód magyarul beszélnek. Ahogy belépünk a kapun, a létezés másik dimenziójában találjuk magunkat. A színes ruhák, az illatos füstölők és a békés mantrák között pillanatok alatt elillan minden civilizált feszültség. Itt az emberekből végtelen kedvesség árad, az esténkénti zenélés pedig kisimítja a lelket. A gazdaságuk önellátó. Hatalmas földeken saját maguk termelik meg a terményeket, melyben önkéntesként is részt vehetünk, ha bevállaljuk hajnali 3:30-as ébresztőt. A közösségi munkát napi két étkezéssel és szállással jutalmazzák.

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Biofalu Máriahalmon: vissza a gyökerekhez

Máriahalom nem csak azért bio, mert valamelyik körmönfont marketinges kitalálta, hogy hívják biofalunak. Az itt élő közösség tudatosan próbál a természetközelség, a környezettudatosság és az önellátás irányába haladni. A település a kísérletező építkezés helyszíne, ahol kifejezetten környezetbarát és energiatakarékos építkezési formákat alkalmaznak. Az Elvonuló Vendégház egész évben várja a spirituális feltöltődésre vágyó embereket csoportos vagy egyéni elvonulásokra. Az ottlét önkéntes munkavégzés függvényében akár napi 3000 Ft-ból vagy kevesebből is kihozható.

Megnyugvás a Bakonybéli hegyekben a bencés szerzetesek között

A Bakony szívében fekvő Szent Maurícius Monostorban a bencés szerzetesek mit sem törődnek a világ zajával. A harangszó, és a hatalmas arborétum virágillata segít levetkőzni a hétköznapok mázsás súlyát. Elsősorban az elcsendesedni és imádkozni vágyókat várják.

A monostori boltban beszerezhető gyógynövényes termékek és a helyi készítésű kézműves csokoládé pedig nem csak a lelkünket, de az ízlelőbimbóinkat is kényeztetni tudja. Szóval akinek csoki, harangszó és az imádság kell a lelki békéhez, itt végre megkaphatja.

Mini Tibet Nógrádban

Nógrád megyében, Tar község határában vár a Buddha Park, Kőrösi Csoma Sándor emlékparkja, akit a magyar buddhisták megvilágosodottként tisztelnek. Ide belépve úgy érezhetjük magunkat, mintha egy varázsütésre a Himalája lábánál teremtünk volna. A színes imamalmok pörgetése közben minden felesleges feszültség elszáll, a hófehér sztúpa látványa pedig azonnal kisimítja a ráncokat. Ez a hely a szkíta és a magyar szellemiség központja, amit Tiszteletreméltó Csöpel Láma vezetésével építettek fel, hogy segítsen felvenni a kapcsolatot a bennünk élő nagymesterekkel: Nemróttal, Atilával és Kőrösi Csoma Sándorral. 

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