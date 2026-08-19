Tele a hócipőd a hétköznapokkal? Íme 5 hely, ahová elvonulhatsz feltöltődni

Hányan játszottunk el a gondolattal, hogy itt kéne hagyni mindent és el kéne menekülni valahová messzire az isten háta mögé? A legtöbbeknek egyből a tibeti buddhista templomok jutnak eszébe, de mielőtt még megvennéd a repülőjegyet, szólunk, hogy valójában itthon is vannak olyan helyszínek, ahová megéri elvonulást tervezni.

Nem kell a hegyekig menni, ha elvonulást tervezünk. Itthon is vannak jó helyszínek.

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Esztergomi zen a Dunakanyar ölelésében.

Krisna-völgyi színes kavalkád és tehénbőgés.

Máriahalmi biofalu az öko-tudatos lelassulásért.

Elvonulás a bakonybéli monostorban szerzetesek közt.

Mini Tibet Nógrádban, a magyar és szkíta szellemiség központja.

Összeszedtünk öt helyszínt, ahol lelassulhatunk és újra kapcsolódhatunk önmagaunkhoz. Ezeken a helyeken nem kell megfelelnünk senkinek és semminek, és a telefon pittyegése sem zavarja meg a nyugalmunkat.

Esztergomi zen templom, ahová megéri elvonulást tervezni

Esztergom legtávolibb csücskében (ahová még a térerő is csak alig ér el) a Búbánatvölgyben található az ország egyetlen, hagyományos koreai stílusú zen buddhista temploma, amelyet kifejezetten a koreai buddhizmus tradíciói szerint terveztek és építettek. A festői táj közepén találjuk az Eredeti Fény (avagy Von Kvang Sza) templomot, amely a zen koreai változatának gyakorlóinak zarándokhelye, ahová a tavaszi-nyári időszakban szívesen várják az elvonulókat. Sőt, önkéntesként is lehet csatlakozni hozzájuk, így a reggeli meditáció után besegíthetünk a templomhoz tartozó gazdaság működtetésébe, ha hajlandóak vagyunk 4-kor felkelni. A munkáért cserébe napi 3x-os étkezést és szállást biztosítanak.

Krisna-völgy: ahol megállt az idő

A Somogyvámosban létrehozott miniatűr India olyan, mintha egy másik földrészre kerülnénk, ahol furcsa mód magyarul beszélnek. Ahogy belépünk a kapun, a létezés másik dimenziójában találjuk magunkat. A színes ruhák, az illatos füstölők és a békés mantrák között pillanatok alatt elillan minden civilizált feszültség. Itt az emberekből végtelen kedvesség árad, az esténkénti zenélés pedig kisimítja a lelket. A gazdaságuk önellátó. Hatalmas földeken saját maguk termelik meg a terményeket, melyben önkéntesként is részt vehetünk, ha bevállaljuk hajnali 3:30-as ébresztőt. A közösségi munkát napi két étkezéssel és szállással jutalmazzák.